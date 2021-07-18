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Лига чемпионов, сезон-2021/2022: с кем «Спартак» сыграет в 3-м квалификационном раунде, соперники, расклады

С кем «Спартак» встретится в квалификации Лиги чемпионов? Есть четыре варианта
Дмитрий Росип
С кем «Спартак» встретится в квалификации ЛЧ?
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Возможно, увидим, как против красно-белых сыграет Головин.

«Спартак» начнёт борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов с 3-го отборочного раунда. Красно-белые встретятся с одним из четырёх соперников, в числе которых бывший клуб Руя Витории. Жеребьёвка этой стадии состоится 19 июля, а матчи пройдут 3/4 и 10 августа. Кратко рассказываем о возможных противниках москвичей.

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«Монако» (Франция)

Монегаски с Александром Головиным провели очень хороший сезон в Лиге 1, до последнего конкурируя за чемпионство с «Лиллем» и «ПСЖ». К сожалению, команда Нико Ковача по итогам чемпионата заняла лишь третье место, но при этом квалифицировалась в еврокубки. «Монако» не играл в Лиге чемпионов с 2019 года — тогда команда набрала всего одно очко и заняла последнее место в группе.

Теперь Головин возвращается в Лигу чемпионов, но «Спартак» с новым тренером может испортить монегаскам планы и отправить их в Лигу Европы. И всё же для красно-белых встреча с «Монако» будет очень сложным испытанием.

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«Бенфика» (Португалия)

Ещё один потенциальный соперник красно-белых — бывший клуб тренера Витории. В сезоне-2015/2016 португалец довёл «Бенфику» до 1/4 финала, попутно выбив из турнира «Зенит» (1:0 дома и 2:1 в гостях), но вылетел от «Баварии». В следующем сезоне команда Витории дошла уже до 1/8 финала ЛЧ, а через год не вышла из группы, пропустив в Лигу Европы ЦСКА.

Сейчас клуб из Лиссабона вновь тренирует Жорже Жезуш, который работал в «Бенфике» до прихода Витории. Совсем недавно португальцы подписали контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» Жоау Мариу. Помимо этого, они интересуются нападающим сборной Украины Романом Яремчуком.

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«Селтик» (Шотландия)

Шотландский клуб уже не пускал «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов. 14 лет назад они встречались в третьем квалификационном раунде и дважды сыграли со счётом 1:1. Но в серии пенальти победу одержал «Селтик», а «Спартак» отправился в Лигу Европы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 августа 2007, среда. 22:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
4 : 3
Спартак
Москва, Россия
1:0 Макдональд – 28'   1:1 Павлюченко – 45'
Удаления: нет / Штранцль – 85'

Минувший сезон для шотландцев выдался крайне неудачным. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда выбил их из 1/8 финала Кубка страны, а в чемпионате обошёл на 25 очков. В июне «Селтик» пригласил на должность главного тренера Энджа Постекоглу, который ранее на протяжении четырёх лет возглавлял сборную Австралии. Также, по информации журналиста Фабрицио Романо, шотландский клуб близок к подписанию защитника «Рубина» Карла Старфельта за 5 млн евро.

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«Мидтьюлланн» (Дания)

Если датчане пройдут «Селтик» во 2-м квалификационном раунде, могут приехать в Россию. Кстати, в прошедшем сезоне «Мидтьюлланн» упустил чемпионство, позволив «Брондбю» выиграть титул впервые за 16 лет.

В прошедшем сезоне «Мидтьюлланн» уже огорчил российский футболист. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Дании регулярно играет в Лиге чемпионов, а лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал Сори Каба из Гвинеи, отличившийся 11 раз.

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