Репортаж из Калининграда, где «Локомотив» заглушили не только на поле.

Кажется, с этим сезоном всё ясно. «Зенит» играет мощно и уже с трофеем

Если коротко, то матч за Суперкубок был скучным. Вместо свежей и весёлой игры на старте сезона для «Локо» игра с «Зенитом» стала каторгой, когда команда страдала и выпалила только два-три раза: ударом пяткой Пабло, ударом с разворота от Миранчука и никаким ударом от Смолова.

Суперкубок – не война и не матч, в котором совсем нельзя проиграть и не рискнуть, попробовав раскрыться при счёте 0:2 или 0:3.

Из-за того, что «Зенит» доминировал 90 минут и не пробивался (каждый удар блокировался не вратарём, а защитой), а «Локо» не придумывал вообще ничего – получился не праздничный Суперкубок, а классический матч РПЛ последних лет. Когда «Зенит» в своём консервативном темпе и на бразильских мощностях добивается победы, а конкурент на бразильских мощностях Гильерме грустно смотрит на защитников.

После Евро казалось, что чудеса как минимум возможны, что командные действия бьют дорогие трансферы, а парни вроде Гаврановича (допустим, Лисакович) могут дойти до четвертьфинала и почти выбить испанцев (отобрать у «Зенита» трофей).

Однако российский Суперкубок показал, что новинки не подвезли: Семак после победы и в золотой футболке долго общается с Лоськовым, Азмун идёт к Смолову с Бариновым, а Малком ходит по полю без футболки – видимо, чтобы выделяться. Где-то мы уже это видели.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тишина и тотальное принятие – даже на трибунах. Зенитовский выездной корпус прошёл до стадиона проходом: с синим дымом, высокими флагами и гимном города. «Локо» передвигался как-то сам по себе, бесшумно и явно проигрывая белому зенитовскому сектору на арене (количественно и по уровню шума). Так что игроков «Локо» награждали в тишине со стороны их фанатов, но под оскорбительную кричалку про Ленинградку со стороны зенитовцев.



На поле – всё то же самое. Лучший игрок прошлого сезона Азмун стал лучшим в матче и в тишине калининградского стадиона получил награду.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» разгромил «Локо» 3:0, но при этом не гремел атаками, а просто был лучшим в реализации после ошибок таких опытных игроков, как Крыховяк. Лёгкие кружева Малкома + работающий в РПЛ отбойный молоток Оздоева в центре = этого достаточно, чтобы «Зенит» победил и в соцсетях запустил хэштег «Больше Золота».

Семак же на пресс-конференции поздравлял с победой зенитовскую семью, но в основном говорил о подготовке к сезону и недокомплекте вратарской позиции – а не взрывал эмоциями.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что это Суперкубок, но подозрительно будничный.



Раскрашенный парой деталей:

За несколько часов до Суперкубка на стадионе проверяли звук. Сказали, что голы забили Азмун и Дзюба. Обошлось.

Дзюба не брал в руки кубок. Такая реакция на агрессию со стороны зенитовских фанов, которые несколько раз за игру его оскорбляли?

Азмун во время паузы на водопой заботливо вылил воду на спину Дугласа и растёр ему спину.

Дуглас перед награждением почему-то плакал и сидел на скамейке в окружении партнёров, которые его успокаивали. Видимо, узнал или вспомнил о чём-то неприятном.

Всё человеческое и необычное – и то только про «Зенит».



Получается, начинаем сезон с того же, чем заканчивали. Кажется, с ним всё ясно.