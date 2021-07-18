Теперь Дзюбу хейтят за нежелание фотографироваться. Сколько можно?!

Вам самим не надоело искать в каждом движении Артёма Дзюбы повод для хейта? Причём злостно и неоправданно. Новый появился после игры за Суперкубок в Калиниграде. Дзюба не откликнулся на просьбу детей сфотографироваться. Нападающий стоял рядом с клубным автобусом, общался с офицером по безопасности Дмитрием Виноградовым, но не прошёл несколько метров ради кадров. Вместо этого сел в автобус, якобы сослался на коронавирусные ограничения и заигнорировал небольшую толпу.

Это разве достойное поведение капитана сборной? Эгоист, не уважающий никого, кроме себя! Чудовищный поступок! Примерно такие посылы, если убрать мат, в комментариях к каждой новости или посту. Болельщики вновь объединились, чтобы побрызгать ядом. Абсолютно неоправданно.



Я немного знаю Артёма, поэтому попробую объяснить его логику, которая многим не понравится. Когда Дзюба прилетел в Калининград, а болельщики ждали команду у отеля, Артём не отказал никому. Когда команда отправлялась на матч — тоже были фото. И все, кто немного старался, получили кадр. В игре за Суперкубок Артём остался в запасе. Не сомневаюсь, что для него это трудный момент, хотя это никого не волнует. Игрок такого статуса должен всегда быть в одном и том же доброжелательном настроении. Вышел на замену, благодаря прессингу сделал третий гол, но всё равно не стал героем матча. И тут, полагаю, сработал стандартный для любого лидера инстинкт. Если мой вклад оказался так мал, внимание должно отойти другим: Ракицкому, Азмуну, Кузяеву, Семаку. Для победы они сделали куда больше. И пусть получат благодарность не только от близких, но и от фанов.



Известно, что Дзюба кайфует от внимания болельщиков. И точно знаю, что не отказывает в фотках даже тем, кто просит их примерно каждую неделю. Есть небольшой пул болельщиков, которые ждут машины игроков на выезде с базы «Зенита» ради пары селфи. В основном это одни и те же люди. Артём останавливается и фотографируется. Дзюбомания, прокатившаяся по стране после чемпионата мира, застала лучший период в его карьере. Разве в тот момент он в чём-то кому-то отказал? Нет. Потому что для него важна эта связь.



Когда меня пытаются убедить, что Дзюба — безразличный тип, вспоминаю историю из того же Калининграда. Когда сборная играла там матч отбора с Казахстаном, в отель приехали два юных футболиста с мамой. Ради фото. Команды не оказалось на месте, игроки возвращалась поздно. Ребята расстроились, но уговорили маму оставить на ресепшене записку. Через полчаса Дзюба написал ей в «Инстаграм», они вернулись в отель и получили не только фото, но и футболку, в которой он играл. После несколько телевизионных каналов хотели подсветить эту историю, но им нужен был комментарий Артёма. Когда с коллегой спросили об этом игрока, он тут же отказался. «Не хочу. Не для этого делал», — примерная цитата Дзюбы.

Артём имеет право хотя бы раз отказать. Он — не святой и не пытается им быть. Глупо и бессмысленно его за это попрекать. Лучше найдите другие поводы. Их и так много.