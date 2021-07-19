Главные трансферы недели в РПЛ. Сразу три игрока переехали из России в Европу

На следующих выходных стартует новый сезон РПЛ, но трансферное окно ещё не закрывается. Клубы продолжают усиливаться к чемпионату, и на этой неделе состоялись несколько интересных переходов.



Таблица переходов РПЛ.

Карл Старфельт, из «Рубина» в «Селтик»

За два года шведский защитник прибавил в надёжности и вырос в цене. В прошлом сезоне Старфельт принял участие в 29 матчах чемпионата, отличившись тремя голами и тремя голевыми передачами. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Рубин» получит от «Селтика» за трансфер 26-летнего футболиста € 5 млн.

«Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда», – заявил Слуцкий об уходе защитника.

Игорь Коновалов, из «Рубина» в «Ахмат»

Полузащитник казанской команды следующий сезон проведёт на правах аренды в «Ахмате». На старте прошлого чемпионата Коновалов выпал из основы «Рубина» и с февраля 2021-го выступал за «Арсенал». Не видит Слуцкий хавбека в основном составе команды и в этом сезоне. Теперь потенциал Коновалова попробует раскрыть Таллалаев.

«Футболист проходит учебно-тренировочные сборы в расположении грозненского клуба. За «Ахмат» Коновалов будет играть под номером 11. Желаем Игорю удачи и ярких игр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Никита Иосифов, на правах свободного агента в «Вильярреал»

«Локомотив» не удержал очередного воспитанника, который теперь будет защищать цвета «Вильярреала». Никита Иосифов подписал пятилетний контракт с испанским клубом и должен усилить атаку резервной (пока) команды в новом сезоне. За основной состав железнодорожников полузащитник провёл шесть матчей без результативных действий.

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв считает, что переход Иосифова – потеря для клуба, а его скоростной дриблинг и другие качества помогут ему стать хорошим игроком европейского уровня.

Герман Онугха, из «Вайле» в «Крылья Советов»

В феврале 2021 года Онугха перешёл в «Вайле» на правах аренды, а 4 июля подписал полноценный контракт. За полгода Герман неплохо зарекомендовал себя, проведя 19 матчей во всех турнирах и забив пять голов. Кроме того, нападающий проявил себя в роли ассистента в кубковой игре, отдав голевую передачу. Спустя 10 дней после подписания нового контракта россиянин отправился в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа.

Спортивный директор самарцев Сергей Корниленко высоко оценивает форварда. «Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причём отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом – настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий своё дело. Надеемся, что он поможет «Крыльям» в новом сезоне РПЛ», – заявил Корниленко пресс-службе клуба.

Лукас Масоэро, на правах свободного агента в «Нижний Новгород»

Неожиданный трансфер случился в «Нижнем Новгороде». В город на Волге приедет играть аргентинский защитник. Клуб Александра Кержакова подписал 26-летнего Лукаса Масоэро, ранее выступавшего в Болгарии.

«Успел пообщаться с тренером. Он играл в «Севилье» и прекрасно говорит по-испански. Главный тренер произвёл на меня впечатление умного, эрудированного и приятного человека. В Аргентине и Болгарии я никогда не играл на таких стадионах, как в Нижнем Новгороде. А эта арена произвела на меня неизгладимое впечатление. Знаю, что здесь на чемпионате мира в 2018 году был великий Марадона. Это хороший знак. Я буду играть за «Нижний» и очень надеюсь, что всё сложится для нас наилучшим образом», — приводит слова Масоэро пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Алексей Чернов, из «Уфы» в «Вайле»

Воспитанник калужского футбола подписал двухлетний контракт с датским «Вайле». Чернов начал карьеру в «Калуге» и за два года дорос до «Уфы». В основе башкирского клуба Алексею закрепиться не удалось, поэтому он в основном играл за дубль. В «Уфе» вратарь рассказывал о сорвавшихся трансферах в «Локомотив» и «Спартак», а также отметился забитым мячом в матче со сборной России U20 «Урал-Приволжье» на турнире «Переправа». Теперь Чернов будет удивлять датскую лигу.

Даниил Пенчиков, из «Зенита» в «Нижний Новгород»

Воспитанник «Зенита» подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом» и дал небольшое интервью пресс-службе нового клуба. «Хочу начать с того, что мне очень понравился коллектив. Я довольно быстро в него влился. Ребята помогли адаптироваться. С тренерским штабом Александра Кержакова я работал в Томске.

Наставники быстро направили нас в нужное русло, сразу дав понять, что в РПЛ совсем другие скорости, а следовательно, надо действовать быстрее, точнее, разумнее. Впереди у нас контрольная игра с ЦСКА. В ней мы постараемся показать всё то, над чем работали на тренировках. А к старту чемпионата нам надо подойти в полной боевой готовности. Я долгое время играю на позиции крайнего защитника. В Томске тренеры пробовали меня и в центре обороны. Я больше разрушитель, люблю создавать неприятности для нападающих. И всё-таки мне привычнее и удобнее играть на фланге обороны: разрушать чужие атаки, подключаться к атакам своей команды и помогать создавать моменты у ворот соперника.

Два с половиной года в Томске я играл под 23-м номером. Магия чисел, которая в сумме дает пять, мне очень симпатична, поэтому и в новой команде решил не изменять традиции и взял его же», — сказал Пенчиков.

Павел Аликин, на правах свободного агента в «Родину»

14 июля «Уфа» рассталась с многолетним игроком клуба и главным старожилом Павлом Аликиным. 37-летний защитник стал легендой башкирского футбола, пройдя с 2011 года путь от второго дивизиона до РПЛ и заслужив капитанскую повязку. Последние два года защитник реже появлялся на поле, проводя больше времени на скамейке запасных.

«Павел Аликин — настоящая легенда уфимского клуба, в составе нашей команды он был со дня основания «Уфы». За десять сезонов Аликин сыграл за «Уфу» 236 матчей и забил девять голов, он является рекордсменом клуба по количеству проведённых игр. Мы искренне благодарим Пашу за годы, проведённые в «Уфе», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. Мы не прощаемся, а говорим до свидания!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Павел Могилевец, на правах свободного агента в «Нижний Новгород»

Ещё один воспитанник «Зенита» пополнил ряды «Нижнего Новгорода». Могилевец подписал двухлетний контракт с командой Александра Кержакова и будет выступать под 18-м номером. Сезон-2020/2021 полузащитник провёл в «Химках», где, сыграв 13 матчей, не стал основным игроком стартового состава. За подмосковный клуб Павел отличился голом «Рубину» и двумя голевыми передачами в матчах с «Ростовом» и «Динамо».

«Нижегородский клуб проявил заинтересованность во мне. Со мной общался заместитель генерального директора по трансферной политике Игорь Владимирович Кудряшов. Мы обо всём договорились, и в субботу, 17 июля, я прилетел в Нижний. Постараюсь быть максимально полезным своей новой команде. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Пожелания нижегородским болельщикам? Главное, чтобы люди получали удовольствие, окунувшись в атмосферу матчей РПЛ. А мы постараемся радовать болельщиков игрой и результатом. Безразличия точно не будет!» — рассказал Могилевец о переходе в новый клуб.