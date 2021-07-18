Суперкубок в регионах — кайф. Пожалуйста, больше не проводите его в Москве

Суперкубок России – приятный, но не самый значимый трофей. Именно поэтому после победы в Калининграде тренер победившего «Зенита» Сергей Семак больше говорил о подготовке к настоящему сезону: что нужно комплектовать вратарскую линию, что Малком улетает на Олимпийские игры, что к старту РПЛ готовы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из его слов, как и из эмоций игроков в золотых футболках, не шло победоносного салюта. И это нормально: «Зенит» годами владеет разными российскими трофеями и разгромил «Локомотив» второй раз за последние месяцы, в сумме забив Гильерме девять голов. «Локо» и «Зенит» встречаются в финале третий год подряд. Плюс тренеры и команды открыто относятся к Суперкубку как к суперфинальной стадии подготовки.

Не каждый год Суперкубок извергает драму вроде не случившегося спасения «Локо» со «Спартаком» четыре года назад, не каждый год Оздоев расстреливает девятку, а в интернет заходит сюжет «Хосонов принёс ЦСКА первый трофей при Гончаренко». Обычно Суперкубок – это не финал Кубка, где бывают драки, а голос комментатора дрожит. Единственное отличие трофея от других: все игроки одинаково и насыщенно загорелые, потому как только закончили с отпуском и сборами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-за того, что Суперкубок – протокольный и официальный турнир, сложно освежить его изнутри, а именно приблизить к турниру моей мечты: когда команды играют исключительно в ретро-форме; пресс-конференции проходят в стихотворном формате; в первом тайме можно играть только в три касания; а у каждого игрока на футболке перед фамилией приписана приставка «Супер» (как сделал на чемпионских футболках «Локомотив» два года назад). Реализовать что-то одно из такого списка – уже фантастика.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Суперкубок останется Суперкубком, где каждая команда по умолчанию получит медаль, а главной ценностью будет возвращение с трофеем домой – но не развлечение зрителей на старте сезона.



Лучшая новинка для Суперкубка – его проведение в разных городах, то есть не в Москве и Петербурге. А там, где есть классный стадион и куда Суперкубок не приезжал никогда. В таком случае идея Суперкубка будет жить всегда – вне зависимости от счёта, уровня интриги и нахождения Дзюбы на скамейке (многие болельщики в Калининграде ждали на поле именно его).



Идея такая. Суперкубок – это путешествие. Знания и впечатления. И просто новая свежая картинка не со стадионов «Динамо» или ЦСКА.

Суперкубок-2021 в Калининграде – история не только про футбол

Болельщики в очень тёплый сезон прилетели на курортную полосу с пляжами, воздушными змеями, немецкими домами и ужинами под открытым звёздным небом.

Фото: «Чемпионат»

Люди в атрибутике рисовали названия своих клубов на хрустящем песке диких пляжей Куршской косы – песчаная полоса идёт до границы с Литвой, за въезд на заповедную территорию надо заплатить, зато после шлагбаума можно останавливаться на каждом километре, сворачивать к морю и через три минуты купаться на пустом пляже. Покупать вишнёвый марципан с капучино, обедать солёной рыбкой, пить рижский квас и литовское пиво, шиковать латвийским мороженым.



Или фотографировать изогнутые стволы «Танцующего леса».

Фото: «Чемпионат»

Наконец, узнать, что Калининград – это Россия не только по политической карте. Как оказалось, не все путешественники представляли, что летом в Балтике можно купаться в тёплой воде, а военные части в области встречаются так же часто, как футбольные поля (то есть регулярно).

Фото: «Чемпионат»

Другими словами, при помощи Суперкубка можно открыть новый регион и стадион. И даже после поражения поехать на море и фотографироваться там в красно-зелёном купальнике.



Или узнать больше о местном футболе. Что в Калининграде за несколько часов до Суперкубка местные болельщики в формах и шарфах собрались в английском баре и смотрели на большом экране «Томь» – «Балтика».

Фото: «Чемпионат»

Среди гостей я запомнил взрослого болельщика с откидной оправой: когда официант отходил, он доставал из свёртка бутылочку и наполнял кубки друзей.



На самом стадионе, где играли клубы из Москвы и Питера, нижние ярусы по слогам заряжали «Бал-ти-ка» – так я узнал, в каком стиле болеют в Калининграде.

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Так для «Локо» мрачный, как и его форма, Суперкубок запомнится не только поражением. Для фанатов «Зенита» обрастёт приятными воспоминаниями о купании, а местные получат матч сильных команд и аншлаг (возможный во времена ограничений) у себя на стадионе. Кайф.



Именно поэтому гастроли в регионы – такое ободряющее решение для не самого зрелищного турнира. Пожалуйста, больше не проводите его в Москве.

Тогда Суперкубок запомнят. Как я – этот двор у стадиона с маленьким Месси на самокате.