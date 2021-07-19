«Извини, я вынужден тебя удалить». Беспредел в лучшей любительской лиге России

Драки, оскорбления судьи и соперников — можно всё. И за это ничего не будет.

С чего начать? Калужская футбольная лига (КФЛ) в 2021 году признана лучшей любительской лигой страны. Этот путь был пройден за 10 лет. Начиналось всё с 8 команд в 2011 году, а сейчас в различных турнирах организации участвуют более 300 команд и 2000 человек. В течение нескольких лет лига помогает открывать футбольные поля в Калуге, на открытие приезжают легендарные ветераны московского «Спартака».

Но и на солнце бывают пятна. Одним из таких «пятен» является команда начального дивизиона лиги (5-го по ранжиру в иерархии) «Purple eagles». Команда, большинство которой составляют выходцы из других регионов России. В том числе по этой причине матчи «фиолетовых орлов» почти всегда бывают горячими. Правда, свой темперамент до вчерашнего дня они показывали нечасто. Причина — более высокий уровень игры — по сравнению с остальными участниками: 7 побед в 7 матчах, всего 2 пропущенных мяча. Впрочем, давление на судей и соперников было всегда, и в определённый момент конфликт неизбежно стал бы открытым. Всего лишь была нужна команда, которая сыграет с «орлами» на равных, не тушуясь. Такой командой стал «Кристалл». Коллектив, собранный с миру по нитке, к концу первого круга окончательно окреп и, одержав 4 победы подряд, взлетел на третье место в турнирной таблице. Первая встреча второго круга должна была подтвердить амбиции команды. Но, к сожалению, говорить придётся не об этом.

Уже в первом тайме началось «шоу», одним из главных героев которого стал молодой судья Владислав Шурган. Пенальти за фол до штрафной в пользу «орлов» после просмотра видеоповтора (!) — есть. Отменëнный под давлением пенальти в другие ворота, снова после «VAR» — есть. Всё это вылилось в преимущество гостей в 2 мяча в начале второго тайма и привело к ощущению полной вседозволенности. И когда «Кристалл» забил три подряд мяча и повёл — 4:3, градус игры взлетел до предела. А уже при счёте 4:4 вспыхнуло. Грубая игра в центре поля, вратарь «Кристалла» выразил недовольство — и получил кулаком в лицо от игрока «орлов» Расула Магомедова.

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Что было дальше?

Приведу слова судьи Расулу Магомедову: «Извини, но я вынужден тебя удалить, так как посмотрел повтор и там видно, что ты ударил».

Извинений просил не только судья. Извинений требовали и доблестные «орлы» — от вратаря хозяев. А дальше в ход пошли стереотипные приёмы из категории «пойдём выйдем за поле» и такое количество и «качество» оскорблений и угроз, что воспроизвести их не только нельзя, но и не хватит на это фантазии. Обещание найти и убить вратаря после игры было самым мягким из всего этого словесного потока — особенно отличился 8-й номер команды гостей Салих Магомедов. Реакция судьи? Жёлтая карточка «кристалловцу» и НОЛЬ предупреждений их соперникам.

В итоге игра завершилась со счётом 5:5, гол, принёсший гостям ничью, был забит спустя несколько минут после окончания времени матча, а уже после финального свистка всё вспыхнуло с новой силой. Хорошо, что обошлось без мордобоя, подобное нередко можно увидеть во время и после игр любительских команд.

Судьи и организаторы отсматривают видео (а игры турнира снимаются с двух камер, жаль, только без звука) и должны вынести решение.

Предлагаем посмотреть видео и вам. Также по ссылке можно посмотреть и другие спорные эпизоды матча.

Видео доступно на официальной странице Калужской футбольной лиги во «ВКонтакте».

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Кто же в итоге будет виноват? Скорее всего, пожурят молодого арбитра, «поплывшего» под давлением и предлагавшего игрокам выйти «разобраться» после игры, пару (в лучшем случае) игроков дисквалифицируют, но будут ли сделаны хоть какие-то выводы? Сомневаюсь. Как бы в итоге вратарю не пришлось извиняться самому.

К слову, другие матчи лиги проходят довольно спокойно. Почему такие события происходят в матчах определённых команд — наверное, дабы не обострять, предложу сделать выводы читателям.

P. S. Тем вратарём «Кристалла» является автор статьи. Однако на моём месте мог оказаться каждый, кто хочет справедливого судейства и честной игры. Даже на любительском уровне. Играйте в футбол, но берегите себя.

P. P. S. По состоянию на сегодня, 19 июля, с руководителями лиги связаться не удалось. Однако источники сообщают, что после публикации новости информация дошла до Минспорта Калужской области, а КФЛ приняла решение в ближайшее время собрать КДК, и ожидаются жёсткие (но справедливые) решения. Хотя бы потому, что угрозы от игроков «орлов» продолжают поступать — теперь уже в соцсетях. Эпизоды же с судейством разберёт один из судей РПЛ.