Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2021, почему белорусский нападающий Шкурин не заиграл в ЦСКА и теперь забивает за «Динамо» Киев

В ЦСКА Шкурина зачехлили, а теперь он забивает за чемпионов Украины и сыграет в ЛЧ
Андрей Панков
Белорусский нападающий Шкурин
Аудио-версия:
Комментарии
Почему же белорусский форвард не раскрылся в России?

До старта сезона РПЛ остаётся меньше недели. ЦСКА свой первый матч проведёт уже в это воскресенье — с «Уфой». В сезон команда входит, по сути, с двумя нападающими – Чаловым и Заболотным. Могла войти с тремя, но в клубе решили отдать Илью Шкурина в аренду в киевское «Динамо». Белорусский форвард так и не смог закрепиться в ЦСКА, хотя неплохо пользовался тем временем, которое ему давали, исправно забивал в товарищеских матчах, но так и не смог убедить ни Гончаренко, ни Олича, ни Алексея Березуцкого.

Зато в киевском «Динамо» Шкурин пришёлся ко двору. Илья забил по голу в трёх товарищеских матчах подряд и готовится стать основным нападающим команды в Лиге чемпионов. Почему же белорус не пригодился ЦСКА? Попытались разобраться.

Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения

Уже через месяц после трансфера Шкурину предложили уйти в аренду, но он отказался

Про то, что ЦСКА был готов отдать Шкурина в аренду сразу же после подписания, открыто заявил агент игрока Валерий Исаев.

«Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам её предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли — уже через месяц после трансфера.

Фото: pfc-cska.com

Непонятно было, по каким критериям принимались такие решения. С моей точки зрения, предсезонные сборы для любого тренера — показатель степени готовности футболиста и уровня его мастерства. Шкурин был не хуже многих. Парень впервые приехал в такой топ-клуб, как ЦСКА, но не выпадал, не менжевался. И это при том, что за семь открываний он получал мяч в лучшем случае один раз.

Переживал по этому поводу. Поэтому приятным сюрпризом стало то, что были очень хорошие русские варианты аренды. И я уже склонялся к тому, что нужно играть, но этот парень несколько раз меня ставил на место: «Мы что, пришли сюда бегать? Давайте побудем здесь целый круг».

И мы остались до конца чемпионата, а Илья, выходя на замену, забил три мяча. Тогда нам сказали, что футболист нужен команде. Шкурин себя тогда проявил вопреки, а не получив какую-то поддержку, карт-бланш».

По нашей информации, в ЦСКА считают, что Шкурину следовало согласиться на эту аренду. Есть мнение, что Илья бы был основным в любой команде РПЛ, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА.

«Я в основе ЦСКА почти 5 лет и готов к любому давлению». Откровенное интервью с Чаловым «Я в основе ЦСКА почти 5 лет и готов к любому давлению». Откровенное интервью с Чаловым

В январе 2021 года Шкурин наигрывался как основной нападающий, но стал жертвой давления на Гончаренко

Переход Шкурина осложнился тем фактором, что сразу после трансфера Илья попал под коронавирусную паузу. Но к концу 2020 года форвард получил место в основе. На зимних сборах Гончаренко наигрывал Шкурина в роли основного нападающего. Однако, учитывая давление на Гончаренко и конкуренцию в лице Рондона и Чалова, после неудачной игры на Кубок с Хабаровском сел в запас, а потом не выдержал конкуренции с Рондоном. После прихода Олича казалось, что Шкурин снова получит свой шанс. Но хорват почти сразу же сообщил Илье, что тот пока не убеждает его как нападающий, и не взял его на выездной матч с «Тамбовом».

Фото: twitter.com/dynamokyiv

В ЦСКА считают, что у них полный комплект форвардов. Шкурин не вписывается в текущую схему

К началу сезона ЦСКА подходит с семью игроками на позицию центрального полузащитника. Возможно, из-за этого Алексей Березуцкий и принял решение перейти на схему 4-3-3. На позицию центрального нападающего есть Заболотный, Яковлев и Чалов. У клуба был выбор: ждать, пока Шкурин выиграет конкуренцию, или отдать его в аренду. ЦСКА решил расстаться с Ильей, и, кажется, игрок этому только рад. В схемах Березуцкого для Шкурина нет места, а в Киеве он забивает и, похоже, будет главным нападающим команды. Все в плюсе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021