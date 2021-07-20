В ЦСКА Шкурина зачехлили, а теперь он забивает за чемпионов Украины и сыграет в ЛЧ

До старта сезона РПЛ остаётся меньше недели. ЦСКА свой первый матч проведёт уже в это воскресенье — с «Уфой». В сезон команда входит, по сути, с двумя нападающими – Чаловым и Заболотным. Могла войти с тремя, но в клубе решили отдать Илью Шкурина в аренду в киевское «Динамо». Белорусский форвард так и не смог закрепиться в ЦСКА, хотя неплохо пользовался тем временем, которое ему давали, исправно забивал в товарищеских матчах, но так и не смог убедить ни Гончаренко, ни Олича, ни Алексея Березуцкого.

Зато в киевском «Динамо» Шкурин пришёлся ко двору. Илья забил по голу в трёх товарищеских матчах подряд и готовится стать основным нападающим команды в Лиге чемпионов. Почему же белорус не пригодился ЦСКА? Попытались разобраться.

Уже через месяц после трансфера Шкурину предложили уйти в аренду, но он отказался

Про то, что ЦСКА был готов отдать Шкурина в аренду сразу же после подписания, открыто заявил агент игрока Валерий Исаев.

«Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам её предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли — уже через месяц после трансфера.

Фото: pfc-cska.com

Непонятно было, по каким критериям принимались такие решения. С моей точки зрения, предсезонные сборы для любого тренера — показатель степени готовности футболиста и уровня его мастерства. Шкурин был не хуже многих. Парень впервые приехал в такой топ-клуб, как ЦСКА, но не выпадал, не менжевался. И это при том, что за семь открываний он получал мяч в лучшем случае один раз.

Переживал по этому поводу. Поэтому приятным сюрпризом стало то, что были очень хорошие русские варианты аренды. И я уже склонялся к тому, что нужно играть, но этот парень несколько раз меня ставил на место: «Мы что, пришли сюда бегать? Давайте побудем здесь целый круг».

И мы остались до конца чемпионата, а Илья, выходя на замену, забил три мяча. Тогда нам сказали, что футболист нужен команде. Шкурин себя тогда проявил вопреки, а не получив какую-то поддержку, карт-бланш».

По нашей информации, в ЦСКА считают, что Шкурину следовало согласиться на эту аренду. Есть мнение, что Илья бы был основным в любой команде РПЛ, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА.

В январе 2021 года Шкурин наигрывался как основной нападающий, но стал жертвой давления на Гончаренко

Переход Шкурина осложнился тем фактором, что сразу после трансфера Илья попал под коронавирусную паузу. Но к концу 2020 года форвард получил место в основе. На зимних сборах Гончаренко наигрывал Шкурина в роли основного нападающего. Однако, учитывая давление на Гончаренко и конкуренцию в лице Рондона и Чалова, после неудачной игры на Кубок с Хабаровском сел в запас, а потом не выдержал конкуренции с Рондоном. После прихода Олича казалось, что Шкурин снова получит свой шанс. Но хорват почти сразу же сообщил Илье, что тот пока не убеждает его как нападающий, и не взял его на выездной матч с «Тамбовом».

Фото: twitter.com/dynamokyiv

В ЦСКА считают, что у них полный комплект форвардов. Шкурин не вписывается в текущую схему

К началу сезона ЦСКА подходит с семью игроками на позицию центрального полузащитника. Возможно, из-за этого Алексей Березуцкий и принял решение перейти на схему 4-3-3. На позицию центрального нападающего есть Заболотный, Яковлев и Чалов. У клуба был выбор: ждать, пока Шкурин выиграет конкуренцию, или отдать его в аренду. ЦСКА решил расстаться с Ильей, и, кажется, игрок этому только рад. В схемах Березуцкого для Шкурина нет места, а в Киеве он забивает и, похоже, будет главным нападающим команды. Все в плюсе.