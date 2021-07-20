«Барселона» в критическом положении. Проблема не только в контракте Месси

Прошло уже три недели с того дня, как Лео Месси стал свободным агентом. К этому уже почти успели привыкнуть, тем более что в тот момент Месси был занят матчами на Кубке Америки, и его нежелание отвлекаться на финансовые вопросы было вполне понятно. Но почему его нельзя подписать сейчас?

Президент Жоан Лапорта на вопросы о новом контракте отвечает одинаково: «Переговоры идут хорошо». Маловато конкретики, но в конце июня он как-то сказал чуть больше: «Мы хотим, чтобы Месси остался, он сам тоже хочет остаться. Но есть ещё ФФП. Мы ищем формулу, которая всех устроит».



Звучит тоже странно, ведь финансовый фэйр-плей сейчас ослаблен из-за последствий пандемии, а директор финансового департамента УЕФА Энрике Траверсо называл его «бессмысленным» в текущих условиях. Но Лапорта просто не совсем точно выразился: проблема «Барселоны» — контроль не со стороны УЕФА, а со стороны Ла Лиги.

Фото: David Ramos/Getty Images

В лиге есть собственный отдел экономического контроля, который, в частности, определяет потолок расходов на зарплаты для каждого клуба. Этот потолок рассчитывается каждый год, исходя из общей структуры расходов и доходов. Да, это похоже на ФФП, но есть два важных отличия. Первое: в Испании нет никаких послаблений на пандемию. Второе: в отличие от УЕФА, местная комиссия работает не постфактум, а наперёд. То есть расследования УЕФА проводятся уже по итогам деятельности клуба и могут повлечь наказание, а экономический отдел Ла Лиги утверждает план клуба на следующий сезон. Или не утверждает. Вот с этим органом клуб не может договориться.

Насколько проблема серьёзна

Естественно, никто из совета директоров «Барселоны» не позволяет себе сливать информацию журналистам. Но некоторые косвенные намёки есть, и они очень тревожны. Пеп Гвардиола, который сохранил хорошие отношения с Лапортой, сказал: «Я доверяю Лапорте и его команде, но ситуация в клубе критическая. Я удивлён, что дошло до такого». Позднее Пеп призвал президента Ла Лиги Хавьера Тебаса смягчить правила регулирования доходов, чтобы владельцам клубов было проще инвестировать.



В прошлом сезоне зарплатный лимит «Барселоны» составил € 382 млн. Но в сезоне 2019/2020 «Барселона» тратила на зарплаты 671 млн в год. Безумная сумма, которая не только не вписывалась в ограничения Ла Лиги, но и поставила клуб под угрозу фактического банкротства из-за нехватки средств. Как удалось выкрутиться и вписаться? Во-первых, не удалось – в итоге клуб превысил свой лимит. А во-вторых, Жозеп Бартомеу разгрузил ведомость, отпустив несколько игроков с тяжёлой зарплатой (Суарес, Видаль, Ракитич, Туран) и продав Переса, Кукурелью и Семеду за € 60 млн. Также был принят бюджет, который учитывал, что в сезоне 2020/2021 на стадионы пустят болельщиков – этого не произошло, но это позволило год назад увеличить виртуальные будущие доходы. Ну и главный трюк, который дал приток средств – обмен Артура на Пьянича.

Мы подробно писали про этот обмен, когда он случился. Чтобы не повторяться, сразу об итогах: сделка принесла кучу денег здесь и сейчас, но заложила долгосрочную мину. Пьянич обходится клубу в € 16 млн в год (включая налоги), а его стоимость (€ 60 млн) амортизируется на четыре года контракта. Это не живые деньги (в отличие от зарплаты), но они тоже входят в графу расходов. Ради разового притока в € 72 млн Бартомеу нагрузил бюджет на € 31 млн в год на четыре года. Это выглядело плохо ещё до пандемии.



В общем, по ходу сезона 2020/2021 у «Барселоны» не сошёлся бюджет (стадионы не были открыты), и доходы снова сократились (зачем в такой ситуации платить € 30 млн за Тринкана – загадка). И это привело к тому, что потолок зарплат снова ощутимо понижен. Точный порог неизвестен, но каталонская радиостанция RAC1 со ссылкой на источники внутри клуба сообщила примерные данные. По её сведениям, Тебас сообщил спортивному директору «Барселоны» Матео Алемани, что в следующем сезоне лимит зарплат для клуба снизится больше чем на 50%. Это даёт диковатую цифру в районе € 160 млн в год.



Для понимания масштаба проблемы: € 160 млн – это годовая зарплата Месси (по прошлому контракту), Гризманна, Коутиньо и Пьянича. И всё. А ведь есть ещё, собственно, вся команда.

Тут можно сделать лирическое отступление и вспомнить тихим словом Бартомеу, который не только потратил € 400 млн на покупку Гризманна, Дембеле и Коутинью, но и согласился платить им троим € 73 млн в год. Однако сейчас эту проблему нужно решать Лапорте.



Несколько каталонских источников в конце весны сообщили, что Месси готов на понижение зарплаты на 50%. Но зарегистрировать Месси – не единственная проблема. Долговые обязательства клуба превышают миллиард евро. Лапорта уже взял в мае банковский кредит в Goldman Sachs на € 100 млн, а в конце июня генеральная ассамблея клуба одобрила предложение взять ещё один кредит – уже на € 500 млн. Это деньги на выплату зарплат и текущих краткосрочных долгов.



И ещё одно важное обстоятельство: по правилам Ла Лиги, одно из ограничений для клубов, которые превысили свой лимит, касается регистрации новичков. Чтобы зарегистрировать их, нужно расстаться с кем-то из команды, причём зарплата новых игроков не должна превышать 25% от зарплаты ушедших. Это подчеркнул президент Ла Лиги Тебас. «Если Агуэро и другие новички обойдутся «Барселоне» в € 50 млн в год, значит, клуб должен сократить зарплатную ведомость на € 200 млн, чтобы их заявить», — сказал он 14 июля.

Фото: David Ramos/Getty Images

Гвардиола выбрал подходящие слова – ситуация похожа на критическую.



Даже если вдруг каким-то чудом «Барселоне» удастся расторгнуть контракты с Юмтити, Пьяничем, Коутиньо, Дембеле, этого будет недостаточно. Нужно дорого их продать – вы сами можете представить вероятность такого исхода, учитывая все обстоятельства (игру, возраст, травматичность, зарплату каждого из них). Кстати, уже известна первая реакция Юмтити на предложение разорвать контракт. Он его не оценил. А Матеус Фернандес, с которым клуб уже разорвал контракт в одностороннем порядке, готов судиться.



Кстати, о Матеусе. Год назад «Палмейрасу» заплатили за него € 7 млн, а он сам зарабатывал в клубе € 600 тыс. в год. Это немного. Но кто может объяснить, зачем вообще «Барселоне» понадобился опорник из глухого запаса «Вальядолида»? Сезон не дал ответа на этот вопрос, Матеус провёл за каталонцев 17 минут во всех турнирах.

Поэтому план Б – продавать не тех игроков, которые больше всех зарабатывают или не играют (или и то, и другое, как Коутиньо), а продавать тех, на кого будет спрос. Например, Деста. Или де Йонга. Крайне неприятная перспектива.



Есть ещё один вариант – старый план Бартомеу, который заключался в продаже части прав на Barca Corporate. Это нефутбольный актив, который включает сеть академий по всему миру и спортивно-образовательный проект Barça Innovation Hub. Предположительно за 49% этих активов можно выручить € 200 млн или даже больше. Проблема только в том, что сами эти проекты генерируют ежегодный доход, который сократится в случае частичной продажи.

Из всех лидеров клуба на данный момент только Пике выразил готовность к снижению зарплаты. Он готов привязать зарплату к количеству матчей. Это вызывает тем большее уважение, что по ходу прошлого сезона он уже пошёл на радикальное снижение и сейчас зарабатывает € 6,5 млн в год до выплаты налогов – меньше, чем Тринкан.

Заодно становится понятно настойчивое желание «Барселоны» обменять Гризманна на Сауля. Да, в последнем сезоне Гризманн играл хорошо. Но на фоне всех проблем это меньшее из зол. Его обмен не только разгрузит ведомость, но и даст разовый приток капитала. Та же схема, что и с Пьяничем, главное – не ошибиться с личным контрактом с игроком (как было с боснийцем). Но в этом отношении Лапорта пока работает безукоризненно.



Депай будет зарабатывать в «Барселоне» на 30% меньше, чем в «Лионе» (€ 3 млн после выплаты налогов, было € 4 млн), Агуэро пошёл на двукратное понижение. Очень приятная мелочь на фоне бесконечного негатива. Трудно представить себе, чтобы Бартомеу сумел договориться на таких условиях. Это не ключ к решению всех финансовых проблем, но показательный момент.

Подписание контракта с Месси, выплата долгов и постепенное оздоровление клуба потребуют трудных решений, в том числе, видимо, продажи каких-то активов – либо среди игроков, либо за пределами поля. Но недорогие трансферы (Депай, Гарсия и Агуэро пришли свободными агентами и на зарплату примерно как у Пьянича) показывают, что хотя бы вектор управления изменился.