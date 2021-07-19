В «Спартаке» критический перебор атакующих футболистов. Как сбалансировать состав?

«Спартак» почти завершил подготовку к сезону. Добыты убедительные результаты (13:1 в трёх матчах товарищеского турнира!), показан очень симпатичный футбол, заметны позитивные изменения в структуре, а футболисты выглядят воодушевлёнными и сверхмотивированными.

Но несколько важных задач, изначально стоявших перед клубом во время летней паузы, до сих пор не решены. А именно — не приобретены футболисты в проблемные зоны и не сбалансирован состав. Ведь в команду после аренд вернулась большая группа футболистов, и сохранять их всех в любом случае нельзя, как бы не хотелось.



Сборы дали много информации — и теперь тренерский штаб совместно с руководством должен принять правильные решения.

Атака слишком перенасыщена. Чрезмерная конкуренция — не благо, а зло

«Спартак» при Витории перестроился на схему 4-2-3-1, переходящую в 4-4-2. В сегодняшних реалиях на четыре верхние позиции (нападающий, оттянутый форвард, фланговые полузащитники) могли бы претендовать: Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев, Игнатов, Мозес, Промес, Мирзов, Мелкадзе, Ломовицкий, Педро Роша, Глушенков. То есть итого 12 игроков.



В футболе часто используется штамп для обозначения «здоровой» конкуренции — «два человека на позицию», но на самом деле можно обойтись и меньшим количеством, если твои игроки универсальны и способны выступать в разных амплуа. Четыре позиции на дистанции половины сезона запросто могут закрыть шесть-восемь футболистов, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.



Поэтому «Спартаку» перед стартом сезона нужно разгрузить проблемную зону, оставить в обойме самых нужных и сильнейших. Иначе есть риск появления недовольных (а это ухудшит общий эмоциональный фон), плюс начнётся удешевление неиграющего кадрового актива, что тоже плохо.



В команде есть неприкасаемые: Соболев, Ларссон, Мозес, Промес. А вот по поводу всех остальных можно вести дискуссию.

Кого из неочевидных прежде фигур стоит оставить

Если ориентироваться на сборы, то сразу несколько игроков проявили себя здорово. Кто-то — неожиданно.



— Мелкадзе. Очень органично смотрелся на позиции форварда. Здорово действовал как внутри штрафной, так и при опусканиях в глубину поля. В среднем наносил 3,41 удара за 90 минут и набирал 0,61 xG. Показал себя командным футболистом, способным и побороться, и элегантно отыграться. Выполнил за шесть неполных матчей семь передач под удар и сделал три голевые. Участвовал в прессинге, дорабатывал в позиционной обороне. Неизвестно, перенесётся ли всё это на официальные игры, но пока Понсе в отъезде, определённо есть смысл вступить в сезон с Мелкадзе в роли первого дублёра Соболева;

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Игнатов. Рассматривается на позицию оттянутого форварда. Возмужал и окреп — это было видно ещё по концовке прошлого сезона в «Спартаке-2». Даёт хорошее движение, выдерживает борьбу, хорош в подыгрыше. Отдал две голевые передачи в игре с «Рубином», ещё одну — против «Сочи», забивал «Шибенику» и «Нефтчи» в Австрии. Сейчас наступает лучший период для полноценной пробы Игнатова в основной обойме. Кажется, он наконец-то готов;



— Бакаев. При Витории играет как в зоне «под нападающим» (опускается в глубину поля и помогает строить атаки на флангах), так и на правой бровке. Пока заметна нестабильность в решениях, но главное, что есть положительная динамика. Забил красивый гол «Сочи» обводящим дальним ударом, часто пробует обострять (в том числе поэтому много потерь), качественно подаёт угловые. Выглядит мотивированным и хочет остаться в «Спартаке» — нужно идти игроку навстречу и пробовать окончательно возвращать его на прежний уровень;



— Ломовицкий. Не скажу, что он показал что-то очень сильное, но у Александра есть важное преимущество: он способен стать дублёром Айртона на левом фланге обороны. А иначе позиция будет совсем провисать. Ломовицкий вынослив, обладает хорошей дистанционной скоростью, неплохо атакует из широких позиций. Нужно подтянуть позиционную оборону, а так — Ломовицкому повезло, его профиль будет востребован Виторией.

Кто из футболистов точно уйдёт

— Педро Роша. После австрийского сбора бразилец не выходил на поле и в товарищеском турнире в Москве не участвовал. Во-первых, он ничем не сильнее перечисленных выше. Во-вторых, занимает драгоценную легионерскую позицию. Найти ему клуб и заработать хотя бы какие-то деньги — важнейшая задача для спортивного департамента «Спартака»;



— Урунов. Здесь вообще нечего обсуждать, поскольку Остон не ездил на сборы с главной командой. На сегодняшний день у «Спартака» нет возможности развивать его — конкуренция чрезмерна, иностранная квота переполнена. Урунов стал жертвой резкой смены власти, и его немного жаль: его карьера в последний год могла сложиться гораздо лучше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неочевидные фигуры: не факт, что будут востребованы

— Глушенков. СМИ уже написали, что Витория не видит Максима в своей команде и футболист вот-вот отправится в очередную аренду. Для меня это спорное решение: считал и считаю Глушенкова очень интересным футболистом, который будет приносить много пользы, если найти к нему подход. Но да: он не самый системный, может теряться при перестроениях, выключаться из игры. Да и вообще после «крестов» пусть лучше играет стабильно, а не ждёт редкие минуты под Промесом, Мозесом и Ларссоном. Главное для «Спартака» — не потерять его навсегда;



— Мирзов. Учитывая, что Резиуан играл во всех трёх матчах в Москве, Витория котирует его выше, чем Глушенкова. И это тоже дискуссионная история: Мирзов не выглядит футболистом, подходящим под комбинационные треугольники на флангах, он всё равно часто сваливается на индивидуальные действия. И тот же матч с «Рубином» футболист напрочь провалил. Также есть вопросы, как Мирзов будет дорабатывать в обороне и сможет ли своевременно садиться в линию. А если сможет — сохранит ли эффективность в атаке? В «Химках» его освобождали от защиты, там он получал свободу;

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Понсе. Очень качественный нападающий, полностью подходящий под стиль Витории. Работоспособный, универсальный, прессингующий. Но «Спартаку» нужно освобождать одно легионерское место для заявки нового правого защитника. Возможно, лишним станет как раз аргентинец — если он здорово выступит на Олимпиаде, то на него появится спрос. А пока «Спартак» дублирует позицию центрфорварда при помощи Мелкадзе.

«Спартак» пока не собирается покупать опорника. Разве это правильно?

Леонид Федун в интервью «РБК-Спорт» заявил, что команда возьмёт нового игрока только на одну позицию — правый фланг обороны. Хотя изначально клуб искал усиление и в опорную зону. Что изменилось?



Главный «виновник» изменившихся планов — Крал. Чешский полузащитник плохо сыграл на Евро-2020 и отпугнул потенциальных покупателей. И пока «Спартак» остаётся без заработанных денег (а была надежда получить 15-20 млн евро), зато с переполненной легионерской заявкой. Чтобы купить футболистов на две позиции, потребуется освободить два легионерских места. Но кого из неё убирать?



Многие назовут Хендрикса, но и это не настолько очевидный сценарий. На мой взгляд, голландский хавбек летние сборы провёл неплохо, особенно это касается матчей турнира в Москве. У него всё ещё есть ограничения по интенсивности движения и скорости, но мяч он стал двигать гораздо лучше. И на сегодня выглядит плюс-минус равноценной фигурой с Умяровым. Итого у «Спартака» четыре игрока на две позиции в опорной зоне: Зобнин, Крал, Хендрикс, Умяров. Тимофеев играл в первых матчах в Австрии, но никак себя не проявил — ему снова придётся искать новый клуб.



И пока у «Спартака» нет денег, заработанных на продаже легионеров (Крала или Понсе), а также не освободилось место в заявке, центр поля действительно лучше не трогать. Хотелось бы его усилить (и да, подчеркну: Хендрикс — вовсе не идеал!), но ситуация не настолько критична. «Спартак» сам себя загнал в трудное положение, сейчас приходится выдерживать паузу.

А как заявлять нового правого защитника?

Полагаю, если сделка состоится в ближайшее время и если новичком окажется иностранец, то поначалу «Спартак» попросту не заявит Понсе, его легионерское место займёт правый защитник. А ближе к середине августа, когда аргентинец вернётся (финал Олимпиады — 7 августа), уже нужно будет действовать.



Возможны болезненные решения: разрывы контрактов с выплатой неустойки, продажи по сниженной цене (ведь все покупатели будут знать, что у «Спартака» проблемы). Но есть вероятность, что обойдётся и без потерь — например, возобновится интерес к Кралу или Понсе выстрелит на Олимпиаде, а Мелкадзе достойно заменит его в первых турах.



Сейчас же очевидно, что у «Спартака» нет готового решения. С точки зрения трансферов это, пожалуй, одно из сложнейших окон за последнее время. Ведь нужно не только найти хороших игроков на проблемные позиции, но ещё и как-то разобраться с имеющимися кадровыми активами.