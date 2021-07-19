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«Спартак», трансферы, лето-2021: перестройка состава, кто из футболистов уйдёт, а кто останется

В «Спартаке» критический перебор атакующих футболистов. Как сбалансировать состав?
Михаил Гончаров
«Спартак», трансферы, лето-2021
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Разбираемся, кто уйдёт в ближайшее время и каким образом клуб может заявить нового правого защитника.

«Спартак» почти завершил подготовку к сезону. Добыты убедительные результаты (13:1 в трёх матчах товарищеского турнира!), показан очень симпатичный футбол, заметны позитивные изменения в структуре, а футболисты выглядят воодушевлёнными и сверхмотивированными.

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Но несколько важных задач, изначально стоявших перед клубом во время летней паузы, до сих пор не решены. А именно — не приобретены футболисты в проблемные зоны и не сбалансирован состав. Ведь в команду после аренд вернулась большая группа футболистов, и сохранять их всех в любом случае нельзя, как бы не хотелось.

Сборы дали много информации — и теперь тренерский штаб совместно с руководством должен принять правильные решения.

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Атака слишком перенасыщена. Чрезмерная конкуренция — не благо, а зло

«Спартак» при Витории перестроился на схему 4-2-3-1, переходящую в 4-4-2. В сегодняшних реалиях на четыре верхние позиции (нападающий, оттянутый форвард, фланговые полузащитники) могли бы претендовать: Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев, Игнатов, Мозес, Промес, Мирзов, Мелкадзе, Ломовицкий, Педро Роша, Глушенков. То есть итого 12 игроков.

В футболе часто используется штамп для обозначения «здоровой» конкуренции — «два человека на позицию», но на самом деле можно обойтись и меньшим количеством, если твои игроки универсальны и способны выступать в разных амплуа. Четыре позиции на дистанции половины сезона запросто могут закрыть шесть-восемь футболистов, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

Поэтому «Спартаку» перед стартом сезона нужно разгрузить проблемную зону, оставить в обойме самых нужных и сильнейших. Иначе есть риск появления недовольных (а это ухудшит общий эмоциональный фон), плюс начнётся удешевление неиграющего кадрового актива, что тоже плохо.

В команде есть неприкасаемые: Соболев, Ларссон, Мозес, Промес. А вот по поводу всех остальных можно вести дискуссию.

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Кого из неочевидных прежде фигур стоит оставить

Если ориентироваться на сборы, то сразу несколько игроков проявили себя здорово. Кто-то — неожиданно.

Мелкадзе. Очень органично смотрелся на позиции форварда. Здорово действовал как внутри штрафной, так и при опусканиях в глубину поля. В среднем наносил 3,41 удара за 90 минут и набирал 0,61 xG. Показал себя командным футболистом, способным и побороться, и элегантно отыграться. Выполнил за шесть неполных матчей семь передач под удар и сделал три голевые. Участвовал в прессинге, дорабатывал в позиционной обороне. Неизвестно, перенесётся ли всё это на официальные игры, но пока Понсе в отъезде, определённо есть смысл вступить в сезон с Мелкадзе в роли первого дублёра Соболева;

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игнатов. Рассматривается на позицию оттянутого форварда. Возмужал и окреп — это было видно ещё по концовке прошлого сезона в «Спартаке-2». Даёт хорошее движение, выдерживает борьбу, хорош в подыгрыше. Отдал две голевые передачи в игре с «Рубином», ещё одну — против «Сочи», забивал «Шибенику» и «Нефтчи» в Австрии. Сейчас наступает лучший период для полноценной пробы Игнатова в основной обойме. Кажется, он наконец-то готов;

Бакаев. При Витории играет как в зоне «под нападающим» (опускается в глубину поля и помогает строить атаки на флангах), так и на правой бровке. Пока заметна нестабильность в решениях, но главное, что есть положительная динамика. Забил красивый гол «Сочи» обводящим дальним ударом, часто пробует обострять (в том числе поэтому много потерь), качественно подаёт угловые. Выглядит мотивированным и хочет остаться в «Спартаке» — нужно идти игроку навстречу и пробовать окончательно возвращать его на прежний уровень;

Ломовицкий. Не скажу, что он показал что-то очень сильное, но у Александра есть важное преимущество: он способен стать дублёром Айртона на левом фланге обороны. А иначе позиция будет совсем провисать. Ломовицкий вынослив, обладает хорошей дистанционной скоростью, неплохо атакует из широких позиций. Нужно подтянуть позиционную оборону, а так — Ломовицкому повезло, его профиль будет востребован Виторией.

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Кто из футболистов точно уйдёт

Педро Роша. После австрийского сбора бразилец не выходил на поле и в товарищеском турнире в Москве не участвовал. Во-первых, он ничем не сильнее перечисленных выше. Во-вторых, занимает драгоценную легионерскую позицию. Найти ему клуб и заработать хотя бы какие-то деньги — важнейшая задача для спортивного департамента «Спартака»;

Урунов. Здесь вообще нечего обсуждать, поскольку Остон не ездил на сборы с главной командой. На сегодняшний день у «Спартака» нет возможности развивать его — конкуренция чрезмерна, иностранная квота переполнена. Урунов стал жертвой резкой смены власти, и его немного жаль: его карьера в последний год могла сложиться гораздо лучше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неочевидные фигуры: не факт, что будут востребованы

Глушенков. СМИ уже написали, что Витория не видит Максима в своей команде и футболист вот-вот отправится в очередную аренду. Для меня это спорное решение: считал и считаю Глушенкова очень интересным футболистом, который будет приносить много пользы, если найти к нему подход. Но да: он не самый системный, может теряться при перестроениях, выключаться из игры. Да и вообще после «крестов» пусть лучше играет стабильно, а не ждёт редкие минуты под Промесом, Мозесом и Ларссоном. Главное для «Спартака» — не потерять его навсегда;

Мирзов. Учитывая, что Резиуан играл во всех трёх матчах в Москве, Витория котирует его выше, чем Глушенкова. И это тоже дискуссионная история: Мирзов не выглядит футболистом, подходящим под комбинационные треугольники на флангах, он всё равно часто сваливается на индивидуальные действия. И тот же матч с «Рубином» футболист напрочь провалил. Также есть вопросы, как Мирзов будет дорабатывать в обороне и сможет ли своевременно садиться в линию. А если сможет — сохранит ли эффективность в атаке? В «Химках» его освобождали от защиты, там он получал свободу;

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Понсе. Очень качественный нападающий, полностью подходящий под стиль Витории. Работоспособный, универсальный, прессингующий. Но «Спартаку» нужно освобождать одно легионерское место для заявки нового правого защитника. Возможно, лишним станет как раз аргентинец — если он здорово выступит на Олимпиаде, то на него появится спрос. А пока «Спартак» дублирует позицию центрфорварда при помощи Мелкадзе.

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«Спартак» пока не собирается покупать опорника. Разве это правильно?

Леонид Федун в интервью «РБК-Спорт» заявил, что команда возьмёт нового игрока только на одну позицию — правый фланг обороны. Хотя изначально клуб искал усиление и в опорную зону. Что изменилось?

Главный «виновник» изменившихся планов — Крал. Чешский полузащитник плохо сыграл на Евро-2020 и отпугнул потенциальных покупателей. И пока «Спартак» остаётся без заработанных денег (а была надежда получить 15-20 млн евро), зато с переполненной легионерской заявкой. Чтобы купить футболистов на две позиции, потребуется освободить два легионерских места. Но кого из неё убирать?

Многие назовут Хендрикса, но и это не настолько очевидный сценарий. На мой взгляд, голландский хавбек летние сборы провёл неплохо, особенно это касается матчей турнира в Москве. У него всё ещё есть ограничения по интенсивности движения и скорости, но мяч он стал двигать гораздо лучше. И на сегодня выглядит плюс-минус равноценной фигурой с Умяровым. Итого у «Спартака» четыре игрока на две позиции в опорной зоне: Зобнин, Крал, Хендрикс, Умяров. Тимофеев играл в первых матчах в Австрии, но никак себя не проявил — ему снова придётся искать новый клуб.

И пока у «Спартака» нет денег, заработанных на продаже легионеров (Крала или Понсе), а также не освободилось место в заявке, центр поля действительно лучше не трогать. Хотелось бы его усилить (и да, подчеркну: Хендрикс — вовсе не идеал!), но ситуация не настолько критична. «Спартак» сам себя загнал в трудное положение, сейчас приходится выдерживать паузу.

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А как заявлять нового правого защитника?

Полагаю, если сделка состоится в ближайшее время и если новичком окажется иностранец, то поначалу «Спартак» попросту не заявит Понсе, его легионерское место займёт правый защитник. А ближе к середине августа, когда аргентинец вернётся (финал Олимпиады — 7 августа), уже нужно будет действовать.

Возможны болезненные решения: разрывы контрактов с выплатой неустойки, продажи по сниженной цене (ведь все покупатели будут знать, что у «Спартака» проблемы). Но есть вероятность, что обойдётся и без потерь — например, возобновится интерес к Кралу или Понсе выстрелит на Олимпиаде, а Мелкадзе достойно заменит его в первых турах.

Сейчас же очевидно, что у «Спартака» нет готового решения. С точки зрения трансферов это, пожалуй, одно из сложнейших окон за последнее время. Ведь нужно не только найти хороших игроков на проблемные позиции, но ещё и как-то разобраться с имеющимися кадровыми активами.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Руй Витория •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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