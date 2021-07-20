Кубок России пора сделать зимним турниром. Это поможет и РПЛ, и ему самому

Обсуждая реформы российского футбола, предложенные голландской компанией Hypercube, мы в основном говорили о Премьер-Лиге. Это и понятно, ведь противоречие между интересами топ-клубов РПЛ и середняков-аутсайдеров высшего дивизиона слишком глубокое. Темы будущего ФНЛ и ПФЛ коснулись только слегка. А вот о Кубке России совсем забыли. Между тем реформы этого турнира невозможно избежать, если наши футбольные власти хотят увеличить количество матчей в РПЛ.

К сожалению, сейчас Кубок России похож на беспризорного кота, которого подкармливают из жалости. Чтобы хоть как-то жил. В конце концов, в нём разыгрывается путёвка в Лигу Европы. В России по-настоящему вспоминают об этом турнире лишь в день финала. На более ранней стадии, только если жребий сведёт принципиальных соперников — «Спартак» с ЦСКА или «Зенит» со «Спартаком». И то, как «часто» вспоминали Кубок России в контексте реформы РПЛ, доказывает отношение нашей футбольной общественности к некогда популярному соревнованию.

Год назад РФС удалось избавить участников еврокубков от лишней головной боли — игры в 1/16 финала Кубка России. И это на фоне разговоров о том, что топ-клубы должны проводить больше матчей! Но кому нужны дополнительные финансовые и имиджевые потери — оплата перелёта куда-нибудь во Владивосток и поражение там вторым составом? Кажется, победы над грандами, которые оставались таковыми только по названию, но не по содержанию, перестали развлекать даже болельщиков периферийных клубов из низших дивизионов. Сейчас РФС пытается спасти кубковый турнир при помощи «искусственного дыхания» — увеличения призового фонда, тем не менее пока на кону не те цифры, которые возбуждают воображение.

Глава Hypercube Петер Нювенхюйс предложил перенести решающие матчи Кубка России на зиму.

«Финал можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать. Мы обсуждали тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Окончательного решения по финалу нет», — сказал голландец.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун тоже дал короткий комментарий по этому турниру:

«Я прекрасно понимаю ситуацию. То отношение к Кубку России, которое есть, к сожалению, является абсолютно вторичным по отношению ко всем другим соревнованиям. Для того чтобы Кубок России заиграл, ему нужно придать престиж, а его могут придать только значительные финансовые вливания. Пока не найдут большого спонсора — не пара десятков миллионов рублей, а большие суммы выделять — тогда он и заиграет. А когда проводить финал Кубка России, безразлично» (ТАСС).

Тут с Федуном не поспоришь. Но что-то делать с кубковым турниром всё равно надо, хотя бы для того, чтобы освободить даты под матчи РПЛ. При прежнем формате Кубок России занимал пять «окон», в которые были задействованы клубы элиты (1/16 финала, 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Теперь, после введения группового этапа вместо 1/16, таких «окон» стало шесть.

Кажется, напрашивается одно решение — перенос всех этапов Кубка России, в которых задействованы клубы РПЛ, на зиму. Это позволит освободить пять-шесть «окон» для встреч топ-клубов, например, двухкругового турнира с участием четырёх лучших команд чемпионата России. Но как организовать зимний футбол, если во многих городах страны невозможно играть с начала декабря по конец февраля из-за диких холодов, а крытый большой стадион только у «Зенита»? Очевидно, есть два пути решения проблемы.

Во-первых, играть матчи на сборах где-нибудь в Турции или на Кипре. Есть живой пример — Кубок ФНЛ, существовавший с 2012 по 2020 годы. Другой вопрос, насколько это целесообразно экономически: какими будут расходы на фоне доходов клубов и лиги от лишних матчей РПЛ.

Второй путь — организация кубкового турнира на юге России с участием 16 команд РПЛ и нескольких команд (допустим, четырёх) из низших дивизионов, завоевавших путёвки через отборочные раунды. За две-три недели провести групповой этап и плей-офф. Скорее всего, условия для наших топов будут не такие комфортные, как в Катаре, ОАЭ или Испании, но, например, в Сочи средняя температура в феврале +8+12 градусов. А такая история, как в этом году, когда «Краснодар» встречался с загребским «Динамо» в Лиге Европы в минусовую температуру, — всё же исключение из правила.

Мы помним, что в советские времена команды высшей лиги тренировались на юге страны, да и «Локомотив» Юрия Сёмина уже в российский период любил готовиться в Хосте. У зимнего Кубка России, на взгляд со стороны, есть несколько плюсов:

1. Освобождение пяти-шести «окон» под матчи РПЛ — об этом мы говорили выше.

2. Повышение интереса к Кубку России. По ходу сезона всё внимание болельщиков клубов РПЛ и СМИ — на чемпионат и еврокубки. В феврале кубковый турнир стал бы безальтернативно главным событием.

3. Сокращение затянутого зимнего перерыва. Почти три месяца без официальных матчей — ненормальная пауза для профессиональных игроков. Болельщикам тоже скучно смотреть спарринги на сборах, хочется турнирных сражений. Опять же, «голод» людей до футбола спровоцирует рост интереса к Кубку России.

4. Игровая практика для участников еврокубков от России. Будем надеяться, что наши команды смогут в большем количестве выходить в плей-офф Лиги Европы или хотя бы Лиги конференций. При существующем календаре они вынуждены проводить первые игры в Европе на фоне отсутствия практики (от спаррингов на сборах толку мало), а Кубок России поможет с набором формы через турнирные матчи.

5. Развитие футбольной инфраструктуры на юге России. Если в Сочи и других городах региона будут знать, что каждый год к ним для сборов и матчей приезжают минимум 20 команд, то, очевидно, будут улучшать качество тренировочных баз и полей. Естественно, всё это добро можно эксплуатировать не только в феврале под Кубок.

6. Приток туристов на юг России. Болельщики «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и других клубов наверняка захотят поддержать свои команды в матчах за кубковый трофей. Следовательно, регион получит в феврале дополнительно несколько тысяч гостей.

7. Часть средств, уходящих на сборы, останется в стране. Первый зимний сбор в январе наши клубы, как обычно, могут проводить за границей. Зато на второй представители РПЛ будут тратить деньги в России.

Возможно, существуют какие-то экономические препятствия, мешающие реализовать идею зимнего Кубка России. Но если Турции, Кипру и прочим выгодно строить тренировочные базы с полями для того, чтобы гости из РПЛ и других зарубежных лиг приезжали к ним в январе-феврале (а тем более летом), то почему это не должно быть выгодно России? Видимо, как всегда нужна какая-нибудь государственная программа, чтобы процесс пошёл.