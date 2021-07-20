10 бесплатных трансферов известных игроков. От легенд до бывших футболистов РПЛ

Из-за коронавируса мало кто может себе позволить дорогие трансферы. Но даже в кризис клубы хотят усиливать состав, поэтому нынешним летом особенно много трансферов свободных агентов. Это игроки, чей контракт с бывшими клубами закончился и они не стали его продлевать. Некоторые из этих свободных агентов — топ-игроки, которые могли бы усилить почти любую команду. Мы выбрали 10 свободных агентов среди игроков, чья стоимость выше 10 млн евро по версии сайта Transfermarkt. Можно сказать, например, что «Милан» просто ограбили.

1. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ»

Стоимость на Transfermarkt: 60 млн евро



«Милан» предлагал около восьми млн евро, но вратарь, а может, его агент Мино Райола требовал 12. Такая сумма оказалась для клуба непосильной. Посреди Евро Доннарумма стал свободным агентом. «ПСЖ» тут же подсуетился и предложил такую зарплату, на которую итальянец рассчитывал. Правда, зачем «ПСЖ» ещё один вратарь — непонятно, ведь у них уже есть Кейлор Навас.

2. Давид Алаба, «Реал»

Стоимость на Transfermarkt: 55 млн евро



Центральный и крайний защитник не договорился с «Баварией» о новом контракте и перешёл в «Реал». В Мюнхене им остались недовольны, Оливер Кан сказал, что клуб предложил игроку прекрасные условия. Сам Алаба отметил, что всегда хотел поиграть в легендарной белой футболке «Реала». О зарплате он ничего не сказал, хотя она впечатляет: 12 млн евро в год. Для мадридцев это явное усиление.

3. Мемфис Депай, «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 45 млн евро



У каталонцев большие проблемы с финансами, но многие игроки по-прежнему хотят играть в этой команде. Депай даже согласился на понижение зарплаты по сравнению с «Лионом», чтобы выходить на поле с Месси. Голландский нападающий раскрылся в последние сезоны, сейчас ему 27 и он на пике карьеры. Главный вопрос — как быстро они с Месси наладят взаимопонимание. Если Депай не повторит судьбу Гризманна, который совершенно потерялся, то сможет усилить атаку «Барсы».

4. Хакан Чалханоглу, «Интер»

Стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро



Ещё один сильный игрок, который ушёл из «Милана» бесплатно. Вряд ли болельщики могут быть довольны, но в клубе посчитали, что запросы Хакана по зарплате были чрезмерными. В итоге турок поменял команду, даже не переезжая: в новом сезоне он будет выступать за «Интер». Это яркий, но нестабильный игрок, с другой стороны, «Интеру» понадобилось срочно найти замену Кристиану Эриксену. Клуб справился, не заплатив за трансфер ни евро.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

5. Жоржиньо Вейналдум, «ПСЖ»

Стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро



Ещё один топ-игрок, который достался парижанам бесплатно. И ещё один, на которого претендовала «Барселона». Вейналдум прокомментировал, что парижский клуб был более настойчивым — и он прав, ведь в «ПСЖ» ему предложили в два раза больше, чем в «Барселоне». А Маурисио Почеттино получил игрока, которого давно хотел видеть в своей команде. У него собирается очень мощный состав. Даже непонятно, как тренеру разместить всех звёзд на поле.

6. Эрик Гарсия, «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 20 млн евро



Гарсия совсем не играл в «Манчестер Сити», хотя Гвардиола постоянно его хвалил. Возможно, молодому игроку не давали практику как раз из-за нежелания продлевать контракт. Хотя и выиграть конкуренцию у Диаса и Лапорта объективно сложно. В общем, «Сити» не очень-то и жалеет о потере, зато для «Барселоны» трансфер важный: Юмтити всегда травмирован, Лангле не хватает надёжности, а лучшие годы Пике уже позади. Выиграть конкуренцию здесь будет явно проще.

7. Серхио Агуэро, «Барселона»

Стоимость на Transfermarkt: 18 млн евро



«Барселона» осталась без денег, зато разрывает рынок свободных агентов. Трудно сказать, готов ли Агуэро играть постоянно, но смысл его перехода явно не только в футболе. Давний друг Месси должен облегчить переговоры о новом контракте. К тому же Агуэро согласился на понижение зарплаты в два раза. Вот только что делать Куману с таким количеством нападающих? Месси, Депай, Агуэро, а ведь есть ещё Фати, Гризманн, Дембеле и Брейтуэйт. Видимо, стоит ждать продаж. Или обменов. Например, сейчас идут переговоры с «Атлетико» об обмене Гризманна на Сауля.

8. Эльсеид Хюсай, «Лацио»

Стоимость на Transfermarkt: 13 млн евро



Трансфер, который уже вызывает вопросы. Да, «Лацио» подписал защитника «Наполи» бесплатно, но на презентации он вызвал конфликт между болельщиками. Хюсай спел песню Bella Ciao, которую не любят фанаты «Лацио» из правых радикалов. Ему уже посвятили оскорбительный баннер, который осудил клуб. В общем, конфликт нешуточный. И всё ради игрока, который знаком с новым тренером римлян Маурицио Сарри. С другой стороны, песня Bella Ciao — символ сопротивления фашистам, а если идти на поводу у радикальных фанатских группировок, можно вообще никого не купить.

9. Жоау Мариу, «Бенфика»

Стоимость на Transfermarkt: 12 млн евро



Экс-игрок «Локомотива» перешёл в «Бенфику» при загадочных обстоятельствах. Несколько лет «Интер» безуспешно пытался его продать, а в итоге расторг контракт, чтобы отпустить в «Бенфику» бесплатно. Всё дело в том, что ещё при покупке Мариу «Интер» подписал договор, по которому должен будет заплатить «Спортингу» штраф при продаже игрока в другой португальский клуб. В «Интере» Мариу так и не заиграл, «Спортинг» не был заинтересован в выкупе, поэтому вариант остался всего один: расторгнуть контракт, чтобы игрок сам мог выбрать себе команду. Правда, «Спортинг» всё равно угрожает судиться за 30 млн.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

10. Серхио Рамос, «ПСЖ»

Стоимость на Transfermarkt: 10 млн евро



«ПСЖ» бесплатно отпустил Тиаго Силву, чтобы через год предложить 35-летнему Рамосу 12 млн евро в год. Что ж, типичный «ПСЖ». Но легенда «Реала» точно станет одним из лидеров французской команды, да и на поле ещё принесёт много пользы, если обойдётся без травм.

Бонус: кружок тех, кому за 30

Этим летом особенно много известных возрастных игроков, которые внезапно решились на перемены. Их трансферная стоимость невелика из-за возраста, но упомянуть их стоит.



Джанлуиджи Буффон решился закончить карьеру в родной «Парме».

Хави Мартинес всё-таки ушёл из «Баварии» и будет доигрывать в Катаре.



Марек Гамшик вернулся из Китая. Он продолжит карьеру в «Трабзонспоре».



Кевин Гамейро в 34 года вернулся в родной «Страсбур».



Кевин-Принс Боатенг тоже решил доигрывать в родной «Герте».



Карлос Бакка перешёл из «Вильярреала» в «Гранаду». Наверняка забьёт несколько важных голов.



Роберто Сольдадо теперь в «Леванте». В прошлом сезоне он забил 15 мячей во всех турнирах.



Эшли Янг вернулся из «Интера» в Англию. Будет выступать за «Астон Виллу», в которой он провёл четыре года до «Манчестер Юнайтед».



Марио Балотелли перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», который вышел в Суперлигу. А ведь ему всего 30 лет.