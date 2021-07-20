«Это будет лучший трансфер лета». Немецкие болельщики ждут из России Кварацхелию

Хвича Кварацхелия по-прежнему пользуется популярностью в Европе. Юный полузащитник «Рубина» так ярко блеснул в прошлом сезоне РПЛ, что заставил другие клубы рассматривать свою кандидатуру.

За последние месяцы появлялась информация, что Хвичей интересуются самые разные гранды. Из наиболее яркого — итальянские «Ювентус», «Милан» и «Аталанта», немецкая «Бавария», нидерландский «Аякс», а также английский «Лидс Юнайтед». В мае отец 20-летнего футболиста Бадри Кварацхелия подлил масла в огонь: «Я могу на сто процентов заверить вас, что Хвича точно покинет «Рубин» этим летом. Мы поговорим с разными клубами. Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России».

Затем начался Евро-2020, и история затянулась. Хвича всё не уходил, а новый сезон РПЛ приближался. Сейчас до его начала остаётся всего несколько дней — 24 июля «Рубин» примет в 1-м туре «Спартак».



Вот так на тему Кварацхелии неделю назад высказался спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский: «История начала разворачиваться раньше, чем европейское окно начало раскочегариваться. Это очень большой трансфер, это большой игрок. Такие большие переходы случаются, когда сходятся все звёзды, а не по щелчку пальцев. Есть, условно, четыре клуба, которые им интересуются, это большие организации. Три с половиной клуба прислали по Хвиче официальные предложения. Все начали говорить о Хвиче в мае, сейчас от этой темы устали, а на самом деле Евро только закончился. Спрашивать «почему вы не продали Хвичу» — то же самое, что спрашивать, почему в июле нет снега».

Сегодня журналист немецкого Sky Sport Макс Билефельд сообщил, что следующей командой Хвичи может стать «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. По его словам, клуб следит за грузинским игроком и считает того «очень интересным, но дорогим». Сумма потенциального трансфера оценивается в 15-20 млн евро. При этом ускорить процесс и повысить вероятность сделки может уход кого-нибудь из атакующей тройки «Боруссии» — Марку Тюрама, Алассана Плеа или Йонаса Хофмана.



Болельщики в комментариях под постом Билефельда остались довольными возможным трансфером. Самые залайканные реакции — положительные.

«Если переход произойдёт, то станет лучшим трансфером лета».

«Пожалуйста, подпишите его».

Нашлось место и для юмора:



«Произнести подряд «Боруссия Мёнхенгладбах» и «Хвича Кварацхелия» — это что-то вроде лингвистической аттестации».

Хвиче даже посвятили арт, на котором он предстал в футболке «Боруссии».

В прошлом сезоне Кварацхелия был настоящим мотором в атаке «Рубина». В РПЛ он провёл 23 матча, забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач. Но самые впечатляющие цифры касаются дриблинга. По подсчётам InStat, хавбек шёл в обводку в среднем по 13 раз за матч (больше всех в чемпионате) и более чем в половине случаев обыгрывал соперника (тоже первое место в РПЛ). По игре Хвичи казалось, что он готов к Европе. Но до реального трансфера, по всей видимости, ещё далеко.