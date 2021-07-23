5 удивительных случаев в футболе, когда газон сыграл против футболистов

И в то же время помог другим. Не обошлось без скандалов.

Вы точно слышали фразу: «На таком «огороде» играть в футбол невозможно». Жаловаться на плохое качество поля давно стало привычным делом. При этом не нужно быть специалистом, чтобы понять связь между качеством поля и классом игры футболистов: на плохом поле даже самый техничный мастер — и тот окажется не в состоянии показать всё, что умеет. Иногда на таких полях происходят довольно нелепые моменты, которые приводят к неожиданным голам.

В специальном проекте «Чемпионата» и немецкого бренда-производителя техники Kärcher вспоминаем истории, когда газон издевательски предавал или спасал футболистов во время матчей.

Хорватия — Англия

Дата: 11 октября 2006 года



На прошедшем Евро-2020 было забито аномально много автоголов. Один из самых запоминающихся — ляп Унаи Симона в матче Хорватия — Испания. Многим болельщикам неудача баска напомнила фейл Робинсона в Хорватии в 2006-м. Тогда Хорватия принимала Англию в рамках отбора на Евро-2008. В середине второго тайма Гарри Невилл отдал безобидный пас назад вратарю, но Пол Робинсон по непонятным причинам махнул мимо мяча и позволил тому пересечь линию ворот. Лишь на повторе стало понятно — мяч подскочил на кочке, перелетел через ногу вратаря и предательски отправился в ворота.

Кадры из трансляции

«Меня много критиковали после той ситуации, — рассказывал Робинсон в одном из интервью. — Я пересмотрел огромное количество повторов — это просто нелепая случайность. Безусловно, вратари ошибаются, и я тоже совершал ошибки, которые стоили мне и моей команде нелепых голов, но подобное произошло со мной впервые. Я не ожидал, что проснусь от шквала оскорблений от поклонников родной страны. Меня это очень сильно печалит».



В Англии до сих пор считают фейл Робинсона одним из самых курьёзных автоголов в истории сборной. Тот матч англичане проиграли и впоследствии не попали на Евро. Зато благодаря оплошности англичан на турнир пробилась российская команда, даже завоевала бронзовые медали.

«Ганновер» — «Байер»

Дата: 10 марта 2019 года



Это был необычный мартовский день в Ганновере: за окном +3°C — целый день обильно шёл снег. «Байер» приехал в гости к одноимённому «Ганноверу» и довольно быстро повёл в счете — табло фиксировало 2:0 уже к середине тайма. Однако на 35-й минуте матча хозяева получили отличный шанс сократить отставание: японец Гэнки Харагути выскочил один на один с голкипером, обыграл его и покатил мяч в абсолютно пустые ворота. В любой другой ситуации и при нормальных погодных условиях футболисты «Ганновера» наверняка побежали бы праздновать успех, но из-за непрекращающегося снегопада мяч застрял на линии ворот. Даже защитник гостей Жонатан Та, изначально гнавшийся за мячом, смирился с пропущенным голом — остановился и начал разводить руки в сторону. Но как только увидел, что мяч не пересёк линию ворот, вновь рванул к ним и первым выбил мяч куда подальше.

youtube.com/bundesligatv

Во втором тайме хозяева всё же совершили камбэк — забили два гола и матч уверенно шёл к ничейному результату, но на последних секундах ныне известный, а тогда ещё совсем молодой Кай Хаверц принёс победу «Байеру».



«Уж одно очко мы заслужили, но не были вознаграждены за старания, — разочарованно подводил итоги матча главный тренер «Ганновера» Томас Долль. — Тем не менее позитив в том, что характер показали».

«Рейнджерс» — «Брюгге»

Дата: 17 марта 1993 года



В марте 1993-го в рамках третьего матча группового турнира Лиги чемпионов встретились «Рейнджерс» и «Брюгге». Шотландцы победили 2:1, но нас интересует то, как был забит решающий мяч в игре. В тот день шёл дождь, который прекратился лишь к началу второго тайма. Поле было далеко от идеального состояния, поэтому шотландцы вышли на вторую часть матча с готовым планом — как можно чаще бить по воротам соперника (причём неважно, с какой позиции). После очередной суматохи на фланге шотландский футболист пробил в сторону ворот, но попал в одноклубника. Мяч отскочил к Нисбету, и тот тоже пробил без раздумий. Казалось, что мяч летит мимо ворот, однако закрученный снаряд сначала ударился о газон, изменил направление и залетел за шиворот голкиперу.

Кадры из трансляции

Шотландцы победили, но в финал турнира не прошли — ничейный результат с ЦСКА в последнем туре лишил команду шанса на выход из группы. «Рейнджерс» пропустил на первое место французский «Марсель» и выбыл из борьбы. Кстати, как раз французы тогда и победили в турнире.

«Кёльн» — «Аугсбург»

Дата: 6 декабря 2015 года



Необычный случай произошёл в Бундеслиге почти шесть лет назад. По ходу игры «Кёльн» — «Аугсбург» хозяева заработали право на пенальти. Пока гости, столпившиеся в штрафной, возмущались решением судьи, вратарь «Аугсбурга» Марвин Хиц незаметно для остальных подпортил газон вокруг 11-метровой отметки — раскопал небольшую яму. Хитрый план сработал: нападающий «Кёльна» Антони Модест поскользнулся при исполнении пенальти и не смог реализовать его.

Права на видео принадлежат DFB. Посмотреть можно на официальном канале Бундеслиги в YouTube.

«Все видели, что пенальти не было, — комментировал Хиц свои действия после матча. — Я попытался ввести бьющего в замешательство. Больше я так делать не буду».



Игра завершилась победой «Аугсбурга» со счётом 1:0, а Хиц стал героем мемов.



Позже Хиц получил счёт на 122,92 евро за испорченную 11-метровую отметку на газоне стадиона «Кёльна». Вратарь согласился оплатить нанесённый ущерб. Клуб перечислил деньги на благотворительность.

«Шинник» — «Урал»

Дата: 4 марта 2020 года



Извечная проблема российского футбола — футбольные поля. Да, относительно недавно были построены стадионы к чемпионату мира и ситуация чуть улучшилась. Но за пределами РПЛ всё по-прежнему грустно. Пример из прошлой, допандемийной жизни — кубковый матч «Шинник» — «Урал» неоднократно переносился из-за неудовлетворительного состояния газона (на некоторых участках поля даже не было травы).

После публикации «Уралом» первых снимков газона РФС принял решение отменить матч — состояние поляны было признано неудовлетворительным. Действительно, на таком поле играть было невозможно.

Так что же надо делать, чтобы поле не напоминало огород?

Начать стоит с того, что по полю никто ходить не должен. Агрономы признаются: «Когда видим человека на поле — это как ножом по сердцу! Мы сами лишний раз стараемся не выходить на поле. Для нас это всё равно что пройтись по человеку в обуви. Поле — это живой организм».



Сохранять траву зелёной в холодное время года удаётся с помощью специальных ламп, укрывного защитного материала и сбалансированного температурного режима подпочвенного подогрева.

Как будет выглядеть поле, если за ним недостаточно следить, мы видели. Поэтому ухаживать за газоном необходимо, причём не только за футбольным. Если вы любите проводить время на любимой даче или вовсе относите себя к садоводам, то наверняка об этом знаете. Справиться с задачей поможет аккумуляторная садовая техника Kärcher — газонокосилки линейки LMO и триммеры линейки LTR. Их однозначный плюс в том, что теперь можно забыть о проводах. К тому же все девайсы удобны, легки, защищены от попадания пыли и воды в аккумуляторы, а также обладают низким уровнем шума.

Фото: Kärcher

Кроме того, к аппаратам Kärcher с напряжением питания 18 В подходят любые 18-вольтные аккумуляторы. То же относится и к 36-вольтным. А благодаря технологии Real Time на дисплее аккумулятора с точностью до минуты отображается остаточное время работы или заряда, а во время перерывов в использовании — состояние заряда в процентах.

С помощью особенностей этой техники вы можете создать собственное поле на дачном участке — это не так сложно. Она справится даже с высокой и густой травой и обработает газон вплоть до самых кромок. На индивидуальном участке футбольный газон сделать гораздо проще, нежели чем на спортивных стадионах. Вот лишь некоторые требования для будущего поля:

оно должно быть ровным;

покрытие должно быть прочным, а самое главное — устойчивым к вытаптыванию.

А теперь вернёмся к стадионам. На них зимой обязательно должна проводиться реновация газона — важное регулярное мероприятие, от которого зависит качество травы ранней весной.

Фото: Getty Images

При этом нельзя забывать о вредителях, которые заводятся в газоне. Не менее важно знать, как с ними бороться не химически, а механически. Помимо различных жучков, есть ещё и птицы, которые также могут повлиять на качество поля. Для отпугивания пернатых используются искусственные крики хищных птиц. Правда, агрономы признаются, что со временем приходится менять запись — птицы привыкают!