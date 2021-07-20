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Где теперь футболисты «Спартака», побеждавшие «Бенфику» в 2012 году: Кариока, Билялетдинов, Ари, Макеев, Веллитон

«Спартак» уже побеждал «Бенфику» в Лиге чемпионов. Где теперь участники того матча
Дмитрий Росип
Что с игроками «Спартака», побеждавших «Бенфику»
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В 2012-м Дзюба с лавки наблюдал, как блистали Кариока и Макеев.

«Спартак» уже встречался с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. В октябре 2012 года красно-белые принимали португальский клуб в «Лужниках» на стадии группового этапа (в августе 2021-го они сыграют снова, но в квалификации). В Москве команда Унаи Эмери выиграла со счётом 2:1, а победный мяч «Спартака» стал следствием автогола Нивалдо Жардела после прострела Евгения Макеева. Дзюба с лавки наблюдал, как блистали Кариока (автор гола) и Макеев (автор прострела, который привёл к автоголу). Позже Артём назвал Эмери тренеришкой. Рассказываем, где теперь участники того матча.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2012, вторник. 20:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Кариока – 3'   1:1 Лима – 33'   2:1 Жардел – 43' (автогол)

Артём Ребров, 37 лет

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

37-летний вратарь до сих пор является игроком «Спартака». Ребров проиграл конкуренцию молодому Максименко, прочно заняв место на скамейке запасных. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2022 года, поэтому вполне возможно, что предстоящий сезон может стать последним для Артёма не только в «Спартаке», но и в карьере.

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Николас Пареха, 37 лет

Фото: РИА Новости / Hector Vivas/Getty Images

После ухода из «Спартака» Пареха вновь воссоединился с Эмери в «Севилье», где трижды кряду выиграл Лигу Европы. В 2018 году защитник подписал контракт с мексиканским «Атласом», а спустя почти два с половиной года принял решение завершить карьеру. Теперь Пареха проводит с семьёй гораздо больше времени.

Марек Сухи, 33 года

Фото: РИА Новости / fkmb.cz

Летом 2019 года Сухи подписал контракт с «Аугсбургом». Но с тех пор за клуб Бундеслиги чешский защитник провёл всего лишь 13 матчей. Марека беспокоила травма бедра, которая не позволила ему играть в основном составе. Уже в начале июля этого года 33-летний Сухи вернулся на родину, где стал футболистом «Млады-Болеслав».

Евгений Макеев, 31 год

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / fc-veles.ru

Макеев со временем пропал из виду. Одно время он даже играл за любительский клуб «Росич». В начале этого года 31-летний защитник перешёл в узбекский «Металлург» из Бекабада, но уже этим летом вернулся в Москву, где подписал соглашение с «Велесом».

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Дмитрий Комбаров, 34 года

Фото: РИА Новости / instagram.com/kombarov_23

Последние два сезона Комбаров провёл в составе «Крыльев Советов», с которыми вернулся в РПЛ. При этом у Дмитрия совсем недавно истёк контракт с клубом из Самары, но он заверил, что пока не собирается завершать карьеру. В январе футболисту стукнуло 34 года, и пока он ищет новую команду.

Рафаэл Кариока, 32 года

Фото: РИА Новости / tigres.com.mx

Бразильский полузащитник открыл счёт в матче с «Бенфикой», а после ухода из «Спартака» вернулся на родину. Вместе с «Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка Бразилии. В 2017 году Кариока перешёл в мексиканский «Тигрес», за который продолжает выступать по сей день. У него осталось ещё два года по контракту, поэтому Рафаэл не стремится уезжать из Монтеррея, где его пока всё устраивает.

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Хосе Хурадо, 35 лет

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / instagram.com/josemanueljurado

Последним клубом Хурадо был испанский «Кадис», за который он играл с лета 2019-го по октябрь 2020-го. Впоследствии 35-летний полузащитник принял решение завершить карьеру. Сейчас Хурадо увлекается фламенко, конным спортом и корридой, а этим летом посетил «Уимблдон» и Евро-2020, где поддерживал сборную Испании.

Ким Чельстрём, 38 лет

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / instagram.com/kimkallstromofficial

Шведский полузащитник завершил карьеру в 2017 году в «Юргордене». С тех пор Чельстрём полюбил рыбалку, а также начал работать экспертом на телеканале Eurosport. В свободное время он играет с друзьями в теннис, путешествует и продолжает посещать футбольные матчи (присутствовал на Евро-2020).

Динияр Билялетдинов, 36 лет

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / instagram.com/bilyaletdinov

После ухода из «Спартака» Билялетдинов провёл неудачный отрезок в «Рубине», а потом уехал в Литву играть за «Тракай». В 2018 году покинул клуб, но с тех пор так официально и не объявил о завершении карьеры. В феврале Динияр даже предлагал свои услуги «Тамбову». Он сообщил, что продолжает поддерживать форму и играть в футбол по 3-4 раза в неделю.

Джано Ананидзе, 28 лет

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / instagram.com/jano_ananidze_7

У талантливого грузинского полузащитника карьера в «Спартаке» пошла на спад. В прошлом году Джано провёл всего лишь шесть матчей за кипрский «Анортосис», а в «Роторе» так и не дебютировал, покинув клуб спустя 37 дней. Уже в апреле Ананидзе вернулся в Грузию, где подписал контракт с тбилисским «Динамо». Но за три месяца отыграл за родной клуб всего один матч, выйдя на замену.

Ари, 35 лет

Фото: РИА Новости / instagram.com/ari_gol1000

Бразилец после ухода из «Спартака» засиял в «Краснодаре», где стал важным игроком команды Галицкого. Но этим летом у него истёк контракт с клубом, и с начала июля Ари находится в статусе свободного агента. Возможно, нападающий с российским паспортом покинет нашу страну и вернётся в Бразилию.

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Кирилл Комбаров, 34 года

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат» / instagram.com/kkombarov

А вот брат Дмитрия Комбарова Кирилл решил завершить карьеру этим летом. Он отработал контракт в тульском «Арсенале», после чего Гурам Аджоев предложил ему должность в структуре клуба. Комбаров стал спортивным директором «Арсенала-2».

Веллитон,34 года

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / sharjahfc.gov.ae

Ближе к завершению карьеры бразилец отправился зарабатывать деньги в Турцию и ОАЭ. У арабских шейхов Веллитон выступал за «Аль-Васл» и «Шарджу», с которой в сезоне-2018/2019 стал чемпионом страны. В июне стал свободным агентом.

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Сергей Брызгалов, 28 лет

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / fakelfc.ru

С сентября 2019 года Брызгалов играет за воронежский «Факел». В прошлом сезоне 28-летний защитник провёл в ФНЛ 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Его контракт действует до лета следующего года.

Унаи Эмери, 49 лет

Фото: РИА Новости / Michael Sohn/Getty Images

А вот у испанского тренера после ухода из «Спартака» карьера пошла в гору. Эмери четыре раза выиграл Лигу Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», а также завоевал семь титулов с «ПСЖ». Сейчас 49-летний специалист продолжает готовить «Вильярреал» к новому сезону Ла Лиги.

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