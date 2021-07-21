На пост тренера сборной России осталось три кандидата. Главный фаворит — Кунц

Сборная России после провала на Евро-2020 и отставки Станислава Черчесова остаётся без главного тренера. Но, кажется, скоро мы узнаем имя нового наставника. На днях президент РФС Александр Дюков заверил, что цель — назначить тренера до старта нового сезона РПЛ. А чемпионат стартует уже в пятницу.



Сейчас в вопросе главного тренера сборной России появились новые подробности — рассказываем!

Кто может возглавить сборную России?

По информации «Чемпионата», на пост претендуют три специалиста: Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Маловероятно, что должность займёт экс-наставник «Рубина» и «Ростова». Дюкову рекомендовали Бердыева как опытного отечественного тренера, и его действительно всерьёз рассматривали, однако затем планы изменились. Сейчас Курбан Бекиевич — резервная опция, но пока нельзя никого исключать.

В случае с Карпиным есть большая проблема. Главный тренер «Ростова» выдвинул условие и готов лишь совмещать работу в сборной и клубе. В РФС от таких историй давно отказались и не горят желанием доверять национальную команду специалисту, который не может на сто процентов сконцентрироваться на ней.



В этих условиях наиболее вероятным вариантом смотрится Кунц. Наставник молодёжной сборной Германии заинтересован в таком опыте, к тому же в нём видна перспектива. Заслуги, хоть и скромные, у Штефана тоже есть — два золота молодёжного чемпионата Европы. Запросам РФС — омоложение сборной, выстраивание системы и современный футбол — он соответствует.

Но и с Кунцем всё не так просто. В данный момент он находится со своей командой на Олимпийских играх. Вряд ли стоит ожидать, что он улетит из Токио во время турнира — и в этом противоречие словам Дюкова, который хотел представить нового тренера в сжатые сроки. Тем не менее, по нашей информации, Кунц — фаворит. В конце концов, презентовать наставника публике можно и дистанционно, и вполне вероятно, что это будет сделано очень скоро.