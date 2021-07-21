Кунц не раз огорчал Черчесова. А теперь может сменить его в сборной России

Штефан Кунц может ещё раз ударить по Станиславу Черчесову. Наверняка бывшему главному тренеру сборной будет обидно, если на его место придёт не суперизвестная личность, а человек, который глобально известен разве что в Германии. Кунц был качественным нападающим, четыре года играл в немецкой сборной, но по разным причинам не стал в ней лидером и звездой. Он забил всего 6 мячей в футболке своей страны, но один из них — в ворота Черчесова. Также форвард огорчал Станислава и на уровне клубов.

Но сначала перенесёмся в 1994 год. Скандальный для сборной России чемпионат мира позади. Олег Романцев призван в сборную, чтобы собирать новую команду из игроков, которые ещё совсем недавно для многих стали предателями. Большинство всё также выступали в европейских чемпионатах, поэтому находились в разной физической форме. Плюс благоприятная атмосфера в команде после «Письма 14» только восстанавливалась. И не все относились друг к другу с большой теплотой.



У немцев тоже хватало проблем. Берти Фогтс неожиданно остался главным тренером после вылета в четвертьфинале от Болгарии. И тоже строил новую команду. Штефан Кунц ездил на чемпионат мира в США, но не являлся там основным нападающим. Однако в новом цикле Фогтс захотел попробовать именно этого быстрого форварда в качестве лидера атаки. Тот вышел в стартовом составе, а в воротах сборной России предстояло сыграть Станиславу Черчесову – на тот момент вратарю «Динамо» из Дрездена.



«Я очень хорошо знаю российского вратаря Черчесова. Это сильный, если не сказать великий футболист. В том, что дрезденское «Динамо» удержалось в Бундеслиге, только его заслуга», – говорил перед игрой Лотар Маттеус.



Тем не менее великий футболист Черчесов пропустил уже на 7-й минуте. Сначала в передаче ошибся Шалимов, мяч достал Клинсманну. Тот вырезал передачу на быстрого Кунца, который сначала без проблем обыграл Никифорова, а потом забил российскому вратарю. Сборная России проиграла 0:1. Но это был только первый случай огорчения для Черчесова.



Через полгода, 15 апреля 1995 года, «Кайзерслаутерн» играл с «Динамо» в Бундеслиге. Команда, где основным нападающим был Кунц, занимала на тот момент четвёртое место в таблице. Динамовцы же, как и в предыдущем сезоне, барахтались внизу. Поэтому победа «Кайзерслаутерна» никого не удивила. А Кунц забил 9-й и 10-й голы в сезоне. Сначала с игры в первом тайме, а в концовке второго – со штрафного. Игра завершилась со счётом 3:1.

Ещё раз Кунц и Черчесов пересеклись в финальной части Евро-1996. Второй матч в группе с Германией Станислав по решению Олега Романцева пропускал. Ворота занял Дмитрий Харин. Кунц, кстати, тоже остался в запасе, но вышел на 85-й минуте на замену. И успел поучаствовать в третьем голе немцев, отдав передачу на Клинсманна.



В ближайшие дни 57-летний Штефан, пять лет работающий главным тренером молодёжной сборной Германии, может стать главным тренером сборной России. Очень интересная рокировка.