«Рубин» снова выпустил крутой клип. И, кажется, посмеялся над Черчесовым

«Рубин» уже приучил нас к суперконтенту. СММ-команда казанского клуба по многим компонентам превосходит остальных. Для подобных экспериментов у них ещё и оказался идеальный главный тренер — у Леонида Слуцкого всё в порядке с чувством юмора и самоиронией, и он соглашается на все затеи.
Новый ролик «Рубина» — вау! Клуб выложил в YouTube видеоклип, в котором Слуцкий читает рэп на русском и татарском языках, а футболисты ему подпевают. Ролик снят качественно, в нём есть разные локации, но главная фишка — большое количество пасхалок. В видео есть отсылки ко всем клубам РПЛ и не только.
«Леонид Слуцкий. Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и «Рубину», поэтому мы решили… выпустить новую песню и снять клип», — говорится в описании клипа.
Что есть в клипе?
В начале видео трое футболистов «Рубина» заходят в олдскульный магазин с музыкальными пластинками. Продавец там, конечно же, Слуцкий. За спиной у тренера куча обложек, и среди них почти все со смыслом. Разбираемся, что нарисовано на пластинках:
• Михаил Боярский — отсылка к «Зениту», за который болеет актёр;
• Пластинка группы Blodwyn Pig. Из названия понимаем, что речь о «Спартаке»;
• Альбом Modern Life Is Rubbish группы Blur, на обложке поезд. Конечно, это отсылка к «Локомотиву»;
• На пластинке группы Dio явная отсылка к Зиланту, который красуется на эмблеме «Рубина»;
• Есть на стенде и британская группа The Police — это про «Динамо»;
• На одной из пластинок записана песня Михаила Шуфутинского «Тихий Дон», это отсылка к «Ростову».
Если вы вдруг не обратили внимания, клубы расположены так же, как в таблице по итогам прошлого сезона. На стенде за спиной Слуцкого есть также альбом AC/DC с пушкой на обложке (отсылка к тульскому «Арсеналу»), пластинка коллектива Uma2rman из Нижнего Новгорода (привет одноимённому клубу), альбом Земфиры (певица родом из Уфы, это отсылка к команде из этого города) и многое другое.
Ещё один прикол поджидает нас в середине клипа. Игроки «Рубина» теперь сидят за столом и наслаждаются татарскими блюдами. В этот момент в помещение заходит женщина, а справа от неё на стене висит календарь, где под надписью «Июль 2021» Станислав Черчесов стремительно летит куда-то на офисном стуле. Похоже, казанцы постебались над увольнением тренера из сборной России. Сильно!
Фото: Кадр из клипа
Для «Рубина» и Слуцкого это далеко не первый и, надеемся, не последний подобный перформанс. Хочется пожелать казанцам удачи в творчестве, смотреть на это и правда здорово.
- 21 июля 2021
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