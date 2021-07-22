«Краснодар» сильно рискует. € 20 млн за нападающего Кордобу – авантюра

«Краснодар» находится в процессе перестройки команды и хочет выйти на новый уровень. Несколько дней назад клуб объявил о статусном приобретении: достигнута договорённость о переходе 28-летнего колумбийского нападающего «Герты» Джона Кордобы. В ближайшее время трансфер должен состояться официально.

Это не просто статусная покупка – она вдобавок станет рекордной в истории «Краснодара». Как сообщают немецкие СМИ, сумма перехода составит € 20 млн. Скорее всего, цифры близки к истине, и сейчас очень хочется понять: что за форварда покупает клуб Сергея Галицкого и не слишком ли высоки риски.

Почему к стоимости игрока стоит относиться придирчиво и настороженно?

Две основные причины:

1) Кордобе уже 28, он в пиковом возрасте, но его дальнейший трансферный потенциал ограничен: если купить его сейчас за € 20 млн, то через два-три года за столько же продать будет крайне сложно. Во-первых, потому что игрок уже перевалит за психологическую 30-летнюю отметку, во-вторых, потому что трансфер будет осуществляться уже не из топ-лиги, а из РПЛ. Возможно, повезёт с предложениями из арабских стран, но надеяться только на них – немного наивно. Поэтому очень серьёзные вложения «Краснодара» должны отбиваться прямо сейчас спортивной составляющей.

2) Есть подозрение, что стоимость Кордобы однажды искусственно поднялась – и с тех пор тянется шлейф. В 2017-м «Кёльн» заплатил «Майнцу» за колумбийца € 17 млн, на тот момент игрок отметился заурядными «5+3» в 29 матчах бундеслиги. Но «Кёльн» искал замену уехавшему в Китай Модесту, поэтому оказался готов переплачивать (а продавцы это понимали). В сентябре 2020-го «Кёльн» точно так же, желая отбить вложения, выставил «Герте» ценник в € 15 млн. И вот теперь «Герта» продаёт «Краснодару» за 20. В данном случае затраты точно не гарантируют качество, они, скорее всего, выше, чем объективная трансферная стоимость.

В чём плюсы форварда?

Кордоба – нападающий, который очень неплохо сбалансирован. С одной стороны, он высокий и атлетичный (рост – 188), с другой – имеет адекватную скорость и подвижность. Колумбиец старателен и работоспособен, выдаёт за 90 минут хороший объём борьбы (27,89 в прошедшем сезоне в «Герте», 32,55 – в позапрошлом сезоне в «Кёльне»), эффективность микродуэлей также достойная для игрока атакующей группы.

Фото: Matthias Kern/Getty Images

С точки зрения частоты получения моментов Кордоба тоже неплох: два сезона подряд он держится возле отметки в 0,4 ожидаемых гола за игру (хотя это даже не топ-30 бундеслиги). У него неплохие открывания как в зоны при атаках по центру, так и при фланговых прострелах. Важно учитывать контекст: колумбиец играл в слабых по меркам чемпионата клубах, а три сезона назад во Второй Бундеслиге в «Кёльне» некоторые цифры были в полтора раза выше (3,49 удара за 90 минут; 0,61 xG; 5,47 обводок). То есть в атакующей команде, которая будет часто доставлять мяч в опасные зоны, эффективность Кордобы может вырасти.

Какие сомнения и риски?

У Кордобы неплохой баланс, но сложно отыскать у него какие-либо прямо уникальные (даже по меркам РПЛ) качества.

Во-первых, не выдающаяся исполнительность. Вряд ли колумбийца можно назвать киллером, которые стабильно трансформирует в голы полумоменты. С дистанции он почти не забивает, не видно уникальности удара (на картинке снизу все удары и голы за два сезона, там есть гол из-за штрафной – но фактически даже тот удар не очень получился). В ситуациях, когда нужно проявлять смекалку и ловкость, улучшать позицию перед ударом, Кордоба тоже действует так себе, часто утыкается и ещё сильнее закрывается.

Фото: Matthias Kern/Getty Images

Во-вторых, игра вверху не настолько сильно развита, как у тех же Дзюбы, Заболотного или Соболева. Да, Кордоба даёт хороший объём, он способен выиграть позицию внутри штрафной и забить головой после навеса, но если рассматривать его как столба, продлевающего вертикальные мячи и помогающего выходить в атаку, то это вариант чуть лучше среднего. Ему тяжело бороться вверху с мощными центральными защитниками (часто он даже не успевает выпрыгнуть), хорош форвард разве что тогда, когда успевает поставить спину и принять летящий мяч грудью. Также за счёт подвижности Кордоба неплохо выигрывает первое касание, когда передачи направляются не в голову, а на более низкой высоте.

Статистически всё это подтверждается: у Кордобы есть лишь один сезон, когда в среднем он выигрывал под 50% дуэлей вверху (2019/2020 в «Кёльне»), в остальных случаях средние показатели были скромнее и не достигали 40%. Ещё раз: колумбиец может приносить дозированную пользу в силовой борьбе, но это не самый стабильный и проверенный вариант.

В-третьих, скоростные данные для его габаритов приличные и достаточные для рывков в свободные зоны, но не такие выдающиеся, чтобы выигрывать забеги в равных условиях у центральных защитников. Дашь Кордобе пас на ход в ситуации «50 на 50» — не факт, что он сможет вырваться на ударную позицию.

В-четвёртых, сильно смутили техническое оснащение и работа в подыгрыше. Кордоба способен сохранять мячи, которые летят в него с дальнего расстояния (упомянутый выше выигрыш первого касания, приём), но в дальнейших решениях он ограничен. Затягивает с передачами, отдаёт их не в темп, не видит самых острых вариантов и в целом не очень органично смотрится в комбинациях. А это для «Краснодара» вроде бы должно быть важно, если клуб всё ещё делает ставку на стиль.

Выводы

В предыдущий пункт добавил бы, что в прошлом сезоне у Кордобы было три травмы, из-за которых он каждый раз выбывал на месяц. В том числе поэтому сезон получился скомканным, а нужный ритм после восстановлений ловился долго – и эффективность снизилась.

Кордоба – достойный сбалансированный нападающий, он может выстрелить в «Краснодаре», но вряд ли с точки зрения умений его можно назвать уникальным вариантом. И € 20 млн он сегодня всё-таки не стоит.

«Краснодар» в последние годы немало ошибался в трансферах – и очень не хотелось бы, чтобы история повторилась.

Использованы данные Wyscout и InStat.