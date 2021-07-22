«Дед заменил мне отца». Душевное интервью с Глебовым из «Ростова»

В прошлом сезоне «Ростов» занял девятое место и остался без еврокубков.

Но сверкнул по-другому. Про ростовчан вышел документальный сериал «Ростов на кону», где камера показывала установки Карпина, быт футболистов и эмоции раздевалки после поражений.

Героем одной из серий стал Даниил Глебов — бородатый полузащитник молодёжной сборной России. Вырос в Томске и начинал в «Томи». В «Ростов» Карпина попал два года назад — через игру за «Анжи-2» в чемпионате Дагестана и сложный сезон РПЛ, когда игрокам «Анжи» не платили зарплату по четыре месяца, а за мотивацию в раздевалке отвечал Хабиб.

«Взрывной мальчишка с бородой», — так в интервью «Чемпионату» Глебова назвала Дарья Карпина, жена главного тренера.

Даниилу 21 год. Женат. В мае дочери Софии исполнился год.

46 матчей за два сезона в «Ростове», место в центре поля и один гол, после которого Даниил покрасил бороду в жёлто-синий цвет.

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Перед вами интервью молодого защитника перед стартом РПЛ, из которого вы узнаете:

что не получилось у «Ростова» в прошлом сезоне;

как живёт команда, когда про неё снимают сериал;

какие песни «Любэ» и Круга считает самыми душевными;

почему выбрал отдых на русском юге;

и что Карпин говорит про судей.

– Как у тебя дела прямо сейчас? Как прошёл австрийский сбор? Смотрел ли Евро? Кто в команде за кого болел?

– Евро понравился обилием интересных матчей. Смотрел их в номере вместе с Колей Поярковым. В финале болел за Италию — кричал и поддерживал, а Коля — за Англию. За кого болел Карпин, не знаю. Наверняка симпатизировал Испании. И в качестве мотивации говорил нам, что надо упорнее работать и каждый день выкладываться на 200%. Что маленькими шажочками мы приблизимся к тем мастерам, которые играли в финальных стадиях Евро.

Сборы прошли отлично — время в Австрии пролетело быстро. Каждый день был хорош по-своему, ведь мы делали любимую работу, в свободное время на велосипедах по 15-20 минут ездили на озеро, где играли в пляжный волейбол. В общем, хорошо восстанавливались.

Фото: Из личного архива

Ожидания от сезона тоже отличные: присутствуют и мандражик, и боевой настрой. Надеюсь, начнём хорошо, увеличим темп и будем побеждать в каждой игре.

– Все говорят, что в «Ростове» великолепная атмосфера. Чем это не похоже на другие команды?

– Я ещё толком нигде не поиграл, но в «Ростове» правда классная атмосфера: и на поле, и вне. Валерий Георгич любит футбол и приводит в команду много молодых футболистов, даёт нам игровое время — чувствуется, что тренер нам доверяет. Да, бывают осечки, но я связываю это с неопытностью: состав сильно омолодился по сравнению с прошлыми сезонами.

– Какая у Карпина тактика конкретно с тобой?

– У нас довольно теплые отношения. Даже шутят, что я сын Карпина. На тренировках он может смеяться и шутить, но как только мы лажаем — по делу пихает. Требовательный и справедливый в этом плане.

– Ты провёл более-менее полноценный прошлый сезон. Доволен собой?

– Не сказал бы, что доволен своим выступлением в минувшем сезоне. Самые лучшие футболисты отметят, что нужно дальше работать и расти. Что уж говорить обо мне. Да и статистика показательна. Я забил гол и отдал четыре ассиста — не фантастический результат для опорника. Есть над чем работать, буду улучшать показатели.

– Вспомни самый приятный момент прошлого сезона.

– Игры с «Ахматом» и «Зенитом» после зимних сборов. Мы очень хорошо смотрелись: не выбивали мяч, классно выходили из обороны низом. Но где-то ошибки, а где-то и везения не хватило в тех встречах, чтобы добиться нужного счёта.

– А есть момент, который хочется поскорее забыть?

– Выступление нашей молодёжки на Евро. После него я приехал в «Ростов», и мы показали ещё три-четыре неуверенные игры. Эти моменты не хочется вспоминать.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Чего «Ростову» не хватило в предыдущем сезоне?

– Перед стартом чемпионата команду покинуло много игроков — парней, отыгравших по несколько сезонов и с хорошим запасом опыта. Молодым ребятам было тяжеловато адаптироваться без опытных дядек, по ходу сезона не хватало слаженности. Совокупность неопытности и ошибок вылились в такой результат.

– Был ли момент классной мотивации от Карпина, который не показали в фильме?

– Он сказал одну фразу, но я не буду её повторять.

– С кем по ходу сезона оказалось играть легче всего?

– Мне понравилась игра с «Локомотивом» — и это несмотря на поражение 1:4. Я пересматривал эту игру. Было обидно за результат, но не было стыдно за игру: классные комбинации и умное продвижение атак через передачи низом.

– Обсуждалось ли судейство внутри команды? После матча с «Локо» судью Вилкова пожизненно отстранили.

– Конечно, пацанам было обидно. Но арбитр — такой же человек, и самое простое, что можно сделать, — осудить его за ошибки. У каждого бывают неудачные дни, вне зависимости от профессии. Думаю, нет ни одного человека, который не ошибается.

Фото: instagram.com/d.glebov9

– В команде были разговоры, что судьи вас убивают?

– Та самая единственная фраза Валерия Георгиевича и была про это. Могу её произнести, но не до конца.

«Неважно, что сейчас происходит, как ведут себя судьи, как они работают. Наше дело — выходить на поле и играть. И тогда всё будет…»

Как живут футболисты, когда про них снимают сериал. Бульдог, Гаттузо и Канте

– Когда ты узнал, что про игроков «Ростова» будут снимать сериал?

– Когда приехал из сборной, увидел стоящие камеры: «Что вообще происходит?» Потом ребята рассказали.

– И как тебе под камерами?

– Поначалу было непривычно, а под конец — даже тяжеловато. Понимаешь, что рядом камеры и нужно фильтровать свою речь. Всего на камеру не скажешь. О личном с пацанами тоже не поговоришь.

– Хотел бы продолжить такой опыт?

– Сначала нужно что-то выиграть, чтобы разговаривать о втором сезоне.

– На съёмках были смешные моменты?

– Вроде нет. У нас в тот момент шли не лучшие результаты — было не до шуток. Показательный эпизод — когда Валерия Георгиевича удалили и он в подтрибунке то ли оттолкнул, то ли ударил камеру.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Кто из соперников в прошлом сезоне удивил больше всего?

– Тюкавин и Захарян круто показали себя в «Динамо», попали в молодёжную сборную. Парни, несмотря на свой возраст, не боятся играть жёстко, вступать в единоборства. Мало кто может так креативить, как они.

– Ты креативщик?

– Я бульдог.

– Что это значит?

– Жалкая пародия на Гаттузо: цепкий, могу где-то укусить и прихватить. Выполняю грязную работу.

– За кем следишь на своей позиции?

– Восхищаюсь скромностью и футбольными мастерством Канте. Очень тронула история, когда его позвали на день рождения, а он пришёл с коробкой конфет и сказал: «Я пришёл с конфетами, потому что меня впервые пригласили на день рождения и я не знал, что подарить». Он простой парень — хотя побеждал в АПЛ, ЛЧ и ЧМ. Канте для меня — главная звёздочка, хочется наблюдать и брать пример.

– Попробуй охарактеризовать одноклубников по принципу «самый-самый».

– Самый веселый — Байрамян. Душа компании и всегда отвечает за эмоциональный фон в раздевалке. Поярков — мой друг, смешной.

– А в плане тренировок?

– Серёга Песьяков — самый сильный. Самый техничный — Паша Мамаев. Он перед матчами будто ест много мёда, чтобы мяч к нему прилипал.

Фото: instagram.com/d.glebov9

– Ты рассказал, что пересматриваешь собственные матчи. Домашка от Карпина?

– Самостоятельное желание. Мне интересно пересматривать игру, чтобы потом иметь собственное мнение по каждому эпизоду.

Смотрю как зритель, но часто пересматриваю моменты, чтобы лучше их разобрать и постараться проанализировать ошибки. Особенно забитые и пропущенные голы. Так сразу видно, с чего начался условный отбор и как можно было исправить ошибку: перекрыть линию или по-другому расположиться.

Отпуск в Анапе, дедушка в роли отца

– Летний отпуск с семьёй ты проводил в Анапе. Почему именно там?

– Многие родственники ездили в Анапу и рассказывали, что там хорошие условия для отдыха с ребёнком. Посоветовался с женой и её родителями, и решили, что едем туда.

В итоге посетили винодельню Гай-Кодзор — невероятно красивое место. Само здание находится на горе, оттуда открываются виды на море и леса. Также съездили в Абрау-Дюрсо.

– Когда ты жил в Томске, куда ездил отдыхать?

– Мама брала на Чёрное море: в Сочи, Адлер и Лоо (такой посёлок недалеко от Сочи). Один раз ездили в Казахстан, в Алма-Ату — был маленьким и запомнил только огромный аквапарк, потому что у нас в Томске такого не было.

Фото: instagram.com/d.glebov9

– Самое красивое место, где ты когда-либо был?

– Абрау-Дюрсо! То самое красивое озеро!

– В предыдущих интервью ты говорил про дедушку. Правильно понимаю, что он по линии отца?

– Да.

– Но с отцом ты при этом не общаешься?

– Нет, родители развелись, когда я был совсем маленьким. Думаю, дедушка взял на себя сразу две роли: и отца, и деда. В какой-то степени даже заменил мне отца. Как бы пафосно это ни звучало.

– По каким поступкам видно, что он заменил?

– Дедушка хвалил меня, ругал, дарил подарки, давал советы — делал всё. Он умер, когда мне было 15.

– Когда ты последний раз общался с отцом?

– Года два назад.



– Он знает, что у тебя родился ребёнок?

– Думаю, да, бабушка рассказала.

Молодой отец, уважает «Любэ» и Михаила Круга

– Ты сказал про маму жены. Какие у тебя отношения с тёщей?

– С Юлией отношения отличные. Она всегда подшучивает надо мной, но и я стараюсь не отставать. Недавно отправил ей прикол: «Бабушки, которые весь год вели себя плохо, получают внуков на всё лето».

Фото: instagram.com/d.glebov9

– Расскажи, как это — быть отцом и мужем в 21 год?

– Мне кажется, возраст не главное. Важно, что у тебя в голове. В 20 лет можно носить голову на плечах, а в 30 быть абсолютно безалаберным и не понимать, что вообще происходит. Я дома, как на тренировках, выкладываюсь по максимуму. Во всём помогаю жене, всё свободное время стараюсь проводить с ней и ребёнком.

– Не возникает мыслей, что рано стал таким спокойным семьянином?

– Слушай, надо выбирать что-то одно. Либо гулять, либо взрослеть. Жить нужно не только для себя, а ещё для своих близких и родных. Семья помогает мне во всём, и я не чувствую себя в наручниках и не считаю, что я в чём-то несвободен. В любое время мне могут позвонить партнёры по команде, куда-нибудь позвать — и я сорвусь.

– Твоя сестра закончила первый класс. Часто общаетесь?

– С Соней разговариваем, когда созваниваюсь с мамой. Она, бывает, вырвет трубку и начнёт со мной болтать. Каждый раз начинает диалог со слов: «Даня, мне куколку надо купить» или «Даня, мне бы самокат». По телефону у нас пока только такие разговоры. А при встрече трещим обо всём подряд, я над ней подшучиваю, а она меня за это пытается побить.

– Помогаешь ей с уроками?

– Нет, всем этим занимается мама. Она преподаёт английский язык.

– И как у тебя с английским?

– Так себе. В детстве мама давала тетрадки с заданиями, чтобы я учил формы глаголов, но пока её не было, я доставал ответы в интернете. Сейчас понимаю английскую речь, могу что-то сказать, но всё равно заметно, конечно, что я не носитель языка (смеётся). Буду работать над этим.

– Мама преподавала у тебя, когда ты учился в школе?

– Нет, мы были в разных школах. Тем более дети лучше работают и учатся с неродными людьми. Вот, например, у моей дочери есть няня и я смотрю, как она с ней сидит и занимается, читает и показывает картинки, не теряет внимания. Но как только с дочерью сажусь я — она не сидит на месте, куда-то убегает и лезет. Так я сделал вывод, что дети с незнакомыми людьми более сосредоточенны и внимательны.

Фото: РИА Новости

– Ты рассказывал про любовь к группе «Любэ» и перечислял их песни. Откуда такая любовь?

– Дедушка слушал в машине, когда возил меня на тренировки. Наверное, эта музыка отложилась, так что сейчас перед играми люблю послушать «Давай за...». Ещё мне нравится творчество Круга, особенно «Тебе, моя последняя любовь, кладу в конверт чуть пожелтевший снимок». Когда играют такие, по телу идёт дрожь.

– Смотрел «Легенды о Круге»?

– Нет, ещё не смотрел. Мне рассказывали про этот сериал, советовали.

– Ты же знаешь, что человек, который играет Михаила Круга, — это тесть Виктора Васина из ЦСКА?

– Нет, не знал.

– Вот теперь знаешь. К шансону у нас в стране разное отношение. Чем тебе нравится Круг?

– Мне кажется, его песни душевные, с особым смыслом. Нравится открытость, с которой пел Михаил, — сейчас такого мало.

– Расскажи про своих друзей детства. Где они сейчас?

– Моего лучшего друга зовут Игорь, мы вместе с первого класса в томской школе. Сейчас он работает администратором в академии «Ростова»: там в своё время искали подходящего специалиста, я порекомендовал как раз Игоря и ему сообщил о вакансии. Его взяли на испытательный срок, он себя отлично проявил и остался. Мы можем встретиться в городе: позову к себе в гости или пересечёмся где-нибудь на базе.

– Что вас объединяет?

– Мы общаемся уже 15 лет. Конечно, нас объединяет совместное детство, веселые воспоминания. Игорь вместе со мной выступал за «Томь», но закончил в 16 лет. Если записывать все истории — тетради не хватит.

Помню, зимой в минус 20 играли в футбол. Я был болбоем на матчах молодёжки, в конце сезона парням раздавали футболки, и я урвал две. Одну — вратарскую с длинным рукавом и фамилией «Комиссаров» — оставил себе, а игровую подарил Игорю. Так вот, зимой мы пошли вдвоём на школьное поле, надели поверх курток эти футболки и начали играть. Мороз был сильнейший и сугробы чуть выше колена, но нас это не испугало.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Какие у тебя увлечения?

– Главное хобби — компьютерные игры, играю в CS:GO с Пашей Мамаевым, Саней Долговым и Серегой Песьяковым. Выглядят в игре парни неплохо, Пашу по окончании карьеры вообще можно заявлять в киберспорт. Если что, мой ник в игре — Glebaster, добавляйтесь, будем катать вместе.

Из других увлечений — автомобили. В последнее время стал много про них читать, интересоваться тюнингом, всякими обвесами. Мне нравятся видео тест-драйвов, соревнования между Mercedes, BMW и Porsche — кто быстрее промчит стометровку.

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– Какая у тебя футбольная мечта?

– Ближайшая цель — закрепиться в основе и стать лидером «Ростова» в раздевалке и на поле. Быть ответственным за результат команды. А так, конечно, хочется играть за главную команду страны, это мечта. После молодёжной сборной нужно сделать ещё один шаг.

– А какая мечта вне футбола?

– Чтобы у родных всё было хорошо. Когда они здоровы и счастливы — вот для меня главная радость.