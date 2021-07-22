«Боязно за его будущее». Трагедия надежды сборной России — закончил с футболом в 23 года

Бывший игрок «Локомотива» и молодёжной сборной России Михаил Лысов сообщил о завершении карьеры. В 23 года! Причина этого решения молодого футболиста — проблемы с сосудами.

«Я завершаю карьеру, — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата». — Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается.

Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру.

Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках всё делать на максимуме. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено».

Михаил — уроженец Владимира, начинал в местном «Торпедо», а потом попал в «Локомотив». В июле 2017-го воспитанник клуба дебютировал в первой команде железнодорожников. Тот сезон был счастливым как для Лысова, так и для «Локомотива». Защитник принял участие в 13 матчах РПЛ, а команда под руководством Юрия Сёмина выиграла золотые медали.

Вообще по юношам Михаил был крайним нападающим, но в чемпионском сезоне его из-за кадровых проблем стали использовать на фланге обороны. Лысов показывал отличное движение, поддерживал атаки, у него были достойные подачи с левой ноги — запомнилась, например, голевая передача на Джефферсона Фарфана в матче с «Рубином». Игра шла к нулевой ничьей, но на последних минутах железнодорожники всё-таки забили. Где-то Михаилу недоставало навыков защитника, тем не менее потенциал для развития на этой позиции он, безусловно, имел.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всего Лысов провёл за «Локомотив» 33 матча, в которых сделал две голевые передачи и заработал три жёлтые карточки. Поиграл даже в еврокубках — в пяти матчах Лиги Европы (в том числе в обеих встречах 1/8 финала с «Атлетико») и одном Лиги чемпионов (домашнем с «Порту»).

За молодёжную сборную России Михаил сыграл 12 раз. У него были перспективы заиграть и в первой сборной, ведь качественные левоногие фланговые защитники в нашем футболе на вес золота. Сёмин называл Лысова игроком основы, а президент «Локомотива» Илья Геркус при подписании нового контракта с игроком в декабре 2017-го говорил, что у Михаила впереди рост в клубе и сборной России. Защитник железнодорожников даже попал в расширенный список номинантов на приз Golden Boy — награду лучшему молодому футболисту Европы.

Но, к сожалению, это был пик карьеры Лысова, а не начало. В октябре прошлого года у него обнаружили проблемы с сосудами, и врачи запретили Михаилу занятия спортом на несколько месяцев. В последний раз он выходил на поле в августе 2020-го в матче РПЛ с «Ахматом».

Завершение Лысовым карьеры прокомментировал для «Чемпионата» бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий:

«Всё ожидаемо. К сожалению, у него были большие проблемы с сосудами. Мы рекомендовали ему не возвращаться в футбол. Это не связано с тем, что он сейчас не может играть, мы обсуждали отдалённые последствия. Называть их не хочу, но это было бы связано с недостаточным кровообращением на фоне интенсивных физических нагрузок. Но Миша настолько любит футбол, что решил продолжить карьеру. К сожалению, у него не получилось. Временное разрешение ему давали не в «Локомотиве», клуб был против. Я нейрохирург, поэтому знаю, о чём говорю. Да и все понимали, что очень боязно за его будущее.

У него проблемы с одним крупным сосудом. Сейчас это никак на его жизни не скажется, она будет позитивной, полноценной и активной, но только на любительском уровне. Данная проблема не вызвана занятиями спортом, это всё врождённое.

К возобновлению тренировок он вернулся после того, как ушёл из «Локомотива», поэтому имел право поступать как считает нужным. Юридически и морально. Получилось так, что спустя время он принял абсолютно правильное решение. Искренне желаю ему здоровья и удачи в тренерской карьере»

Лысов — целеустремлённый человек. Вполне возможно, как тренер он добьётся большего, чем успел в качестве игрока.