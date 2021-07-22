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Судья Волошин не вошёл в список арбитров РПЛ из-за поддельных ПЦР-тестов — что ему грозит?

Сезон в РПЛ ещё не стартовал, а одного судью уже наказали. Волошин подделывал ПЦР-тесты
Максим Пахомов
Волошин подделывал ПЦР-тесты
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Что теперь грозит арбитру?

Новый сезон РПЛ стартует со скандалов. Мало того, что до сих пор полностью не решена ситуация с допуском болельщиков на матчи первого тура, так ещё и один из судей прошлого сезона попался на подделке документов. Речь о Николае Волошине – по информации «Чемпионата», он не включён в список арбитров на стартующий завтра чемпионат. Связано это с тем, что арбитр подделывал ПЦР-тесты, необходимые для работы. По сообщениям СМИ, Волошин целых полгода(!) ездил на матчи ФНЛ с фейковыми результатами тестов.

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При этом, по сообщению наших источников, близких к РФС, пока Волошин просто не включён в список арбитров на следующий сезон. Речи о какой-то длительной дисквалификации сейчас нет.

В РФС ситуацию с арбитром не комментируют, и, кажется, причины здесь понятны: вряд ли руководство нашего футбола заинтересовано в том, чтобы испортить арбитру жизнь. Но уголовная ответственность (которой многие пугают за подделку ПЦР-тестов и QR-кодов) судье, скорее всего, не грозит. Известный адвокат Андрей Князев специально для «Чемпионата» прояснил ситуацию:

«Если Волошин просто воспользовался поддельным тестом, то пока уголовного наказания за это не было, – рассказал юрист. – Наложить на него взыскания или не допустить до работы может только футбольная организация. Ничем особенным это не закончится. Пока в судебной практике не сажали даже тех, кто продавал такие тесты, хотя разговоров много. Мог заразить окружающих? Если арбитр болел, то докажите. Скорее всего, всё ограничится дисциплинарными выводами, уголовным наказанием — точно нет.

Есть разница: подделал ты сам или купил. Если он предъявлял тест какой-нибудь тётеньке, которая проверяла — это одно. Если использовал для поездки за рубеж — немного другое. Но пока и тех, кто подделывал для поездок, никто не привлёк. Не думаю, что будут сделаны серьёзные выводы».

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При этом спортивные санкции к Волошину возможны: «Подделка документов и фальсификации документов является нарушением федерального регламента РФС, – рассказал спортивный юрист Юрий Зайцев. – Он предусматривает санкции в виде запрета любой футбольной деятельности на срок в шесть месяцев. А дальше всё зависит от обстоятельств дела и от степени вины и раскаяния».

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Ставить крест на карьере Волошина точно не стоит. Не исключено, что его ошибку сначала прикроют (официально ведь можно сделать вид, что ничего не было), а потом арбитра просто простят. Другого судью – Михаила Вилкова, тоже прощали, прежде чем дисквалифицировать пожизненно. Так что и Волошину, наверное, предоставят второй шанс.

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