Главные трансферы межсезонья в РПЛ. Лучше всех усилились московские клубы

В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон РПЛ. Летнее трансферное окно раскрыто нараспашку и закроется только 7 сентября. К этому моменту в нашем чемпионате будет сыграно шесть туров и станут известны все участники Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций от России. Некоторые клубы уже неплохо поработали на рынке, в том числе представители РПЛ в еврокубках. Выделяем главные трансферы межсезонья – лучше всех усилились московские команды.

Максим Мухин, 19 лет, полузащитник, ЦСКА

Трансфер Мухина из «Локомотива» в ЦСКА состоялся в конце мая. Разговоры об уходе молодого перспективного полузащитника шли на протяжении долгого времени, и в конце концов воспитанник железнодорожников стал игроком армейцев.

По ходу прошлого сезона Мухин ворвался в стартовый состав «Локомотива» и, заменив травмированного Баринова, стал лучшим игроком центра поля в РПЛ по отборам (4,4 за матч). Кроме того, полузащитник сборной России вошёл в тройку лучших по количеству перехватов (2,3). Сообщалось, что за переход 19-летнего футболиста красно-синие заплатили «Локомотиву» 15 млн рублей, Максим будет играть в ЦСКА под номером 6. Ранее в футболке с этим номером выходил нынешний главный тренер команды Алексей Березуцкий.

Антон Заболотный, 30 лет, нападающий, ЦСКА

Пожалуй, самый неожиданный трансфер текущего межсезонья в РПЛ. В информационном пространстве не было никаких инсайдов о возможном возвращении Заболотного в ЦСКА, поэтому его переход стал «трансферной бомбой». 30-летний нападающий выдал лучший сезон в карьере в РПЛ, отметившись девятью голами и четырьмя голевыми передачами в 27 матчах.

«Красно-синяя семья ЦСКА. Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года. Я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», — делился эмоциями от перехода в ЦСКА Заболотный.

Сеад Хакшабанович, 22 лет, полузащитник, «Рубин»

Руководство казанского клуба выложило € 6,5 млн за черногорца. Последние три сезона Хакшабанович провёл в шведском «Норчёпинге»: за 76 матчей забил 21 гол и отдал 25 результативных передач. В 2017 году полузащитник пытался закрепиться в АПЛ, но его пребывание в «Вест Хэме» было недолгим.

В начале июля главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий позитивно отозвался о 22-летнем черногорце. «Это очень сильный игрок. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона. Понятно, когда мы говорим об относительно молодом игроке, он 1999 года рождения, всё может быть, но по качествам он игрок очень высокого уровня. Он может играть в классической позиции десятки, а также вингера, больше в левой зоне», – сказал тренер.

Николай Комличенко, 26 лет, нападающий, «Ростов»

После возвращения в Россию лучший бомбардир чемпионата Чехии сник в «Динамо». За московский клуб Комличенко провёл 38 матчей, отметившись 10 результативными действиями (восемь голов + два ассиста). 26-летний форвард нуждался в перезагрузке, поэтому отправился, по его мнению, к одному из лучших российских тренеров.

«Мы приняли такое решение, чтобы он мог получить больше игрового времени. Оно не было спонтанным – мы поговорили со спортивным директором и решили дать ему шанс проявить себя в другом клубе, где он должен получить больше практики. Я общался с Николаем по телефону, но ещё до того, как был опубликован календарь», – признался главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пресс-службе клуба. В первом туре РПЛ Комличенко ждёт встреча с динамовцами.

Диего Лаксальт, 28 лет, защитник, «Динамо»

Лаксальт перебрался в «Динамо» за € 3,5 млн и подписал трёхлетний контракт, согласно которому будет получать € 2,5 млн в год. Последнее время экс-защитник «Милана» на правах аренды выступал за «Торино» и «Селтик».

«Сразу видно, что Диего Лаксальт – очень умный футболист, который хорошо находит свободные зоны», – оценил уругвайца после первого же матча на сборах Шварц.

Сам же защитник собирается не только играть в футбол, но и намерен начать изучение русского языка. «После того как закончится подготовка к сезону, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, и мне нравится изучать язык страны, в которой мне предстоит провести часть своей жизни. Знаю, что «Лада» – самая известная из российских машин. В Уругвае видел «Ладу Самара» и «Ниву 4х4», – рассказал уругваец.

Викторьен Ангбан, 24 года, полузащитник, «Сочи»

Бывший игрок «Метца» был одним из ведущих игроков линии обороны, но после трёх лет пребывания в команде его пути с французским клубом разошлись. Ангбан подписал двухлетнее соглашение с «Сочи». Российский клуб заплатил € 4,1 млн за футболиста, что стало самой дорогой покупкой в истории.

Викторьен – воспитанник «Челси», но профессиональную карьеру он начал в бельгийском «Сент-Трюйдене». Кроме того, хавбек выступал за «Гранаду» и является игроком сборной Кот-д’Иувара.

Фабиан Бальбуэна, 29 лет, защитник, «Динамо»

С января 2021-го Бальбуэна полировал скамейку в «Вест Хэме», сыграв всего в двух матчах. У 29-летнего парагвайца закончился летом контракт, после чего он решил продолжить карьеру в России, поставив подпись под четырёхлетним контрактом с «Динамо». Фабиан собирается выиграть с клубом чемпионат России и удачно выступить в еврокубках, а главный тренер бело-голубых оценил его игровые качества.

«Бальбуэна — очень опытный игрок. Он был абсолютно убедителен, начиная от его действий и решений на поле, когда мы его просматривали, до его поведения при общении и переговорах. Мы изучали его в течение длительного времени и имеем широкое представление о его возможностях. Фабиан здорово играет в защите и очень силён в ситуациях один в один.

Теперь у нас очень серьёзная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели. Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты – как с двумя игроками, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации. Мы рады, что Фабиан присоединился к нашей команде», – прокомментировал переход защитника Шварц.

Бонус: Виктор Мозес, 30 лет, полузащитник, «Спартак»

«Спартак» воспользовался правом выкупа и подписал двухлетний контракт с Мозесом. 30-летний полузащитник отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами в 19 матчах чемпионата и сыграл важную роль в успехе красно-белых в сезоне, особенно в последней встрече с «Ахматом». Нигериец был краток после подписания соглашения: «Я счастлив остаться в «Спартаке» ещё на два года».