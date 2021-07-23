С допуском фанатов на матчи РПЛ творится бардак. Разве нельзя определить правила заранее?

Тур начинается сегодня, но не все до конца понимают, какой будет заполняемость трибун.

Нет ничего хуже неопределённости. Особенно для болельщиков, которые тратят своё время, чтобы в выходной принести клубным бюджетам деньги. Будь это 300-500 рублей или 20-50 тысяч — неважно. Мы бесконечно говорим, что футбол в России — не бизнес, но параллельно сами делаем его таким.

У меня полное ощущение, что клубы начали беспокоиться о допуске болельщиков и разговаривать с Роспотребнадзором за неделю до старта РПЛ. Никому и в голову не пришло, что правила по допуску болельщиков могут меняться и корректироваться. В итоге мы получили дикую картину: «Ростов» сначала продаёт билеты на 50-процентную заполняемость, а потом объявляет, что зрителей вообще не будет. В «Химки» планировали запустить 5,5 тысяч, актив Питера собирался на выезд, а после выяснилось, что максимум — одна тысяча и то неточно. Москва — отдельная история и совершенно разные требования в зависимости от района: кто-то ориентируется на 500 зрителей, кто-то — на неограниченное количество, но с QR-кодами, а ЦСКА вообще может остаться без аудитории. И, соответственно, без минимальной прибыли.

В Самаре, например, ждут 30% зрителей, но местный Роспотребнадзор до сих пор не выпустил официальную информацию о событии. Значит, всё быстро могут переиграть. Но больше всего отличается «Нижний Новгород» — клуб просто молчит. Билеты купить нельзя. Грандиозно.

Главный вывод этой истории — комфорт людей, которые приносят в клуб деньги, никому не важен. Нет никаких вопросов к Роспотребнадзору. У них, и помимо анализа футбольного направления, куча дел. Много вопросов к клубам: неужели нельзя начать конкретные переговоры с контролирующим органом не за неделю до матча, а значительно раньше? Сразу договориться о правилах игры: если ПЦР-тесты — придумать, как минимизировать финансовые потери для болельщиков. Например, открыть собственный бесплатный пункт в регионе. Если QR-коды для привитых — дать чёткие инструкции, как всё сделать правильно и обеспечить максимальный доступ при прохождении досмотра.

Если нет никаких ограничений — просто заранее назвать количество зрителей. Пусть по минимальной планке, но чтобы люди точно понимали, смогут ли они попасть на матч. А пока с доступом болельщиков на стадионы творится бардак.

Я понимаю мотивы объединения болельщиков «Зенита», которые настаивают на игноре матча в «Химках». К ним отнеслись не как к потребителям, а как к сопутствующему ущербу. О них подумают потом.

Это отвратительный и губительный подход. Знаю точно, некоторые вакцинировались в том числе и ради футбола. А в итоге многие из них даже не попадут на трибуны. И неизвестно, сколько всё это продлится.