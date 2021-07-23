С допуском фанатов на матчи РПЛ творится бардак. Разве нельзя определить правила заранее?

Нет ничего хуже неопределённости. Особенно для болельщиков, которые тратят своё время, чтобы в выходной принести клубным бюджетам деньги. Будь это 300-500 рублей или 20-50 тысяч — неважно. Мы бесконечно говорим, что футбол в России — не бизнес, но параллельно сами делаем его таким.
У меня полное ощущение, что клубы начали беспокоиться о допуске болельщиков и разговаривать с Роспотребнадзором за неделю до старта РПЛ. Никому и в голову не пришло, что правила по допуску болельщиков могут меняться и корректироваться. В итоге мы получили дикую картину: «Ростов» сначала продаёт билеты на 50-процентную заполняемость, а потом объявляет, что зрителей вообще не будет. В «Химки» планировали запустить 5,5 тысяч, актив Питера собирался на выезд, а после выяснилось, что максимум — одна тысяча и то неточно. Москва — отдельная история и совершенно разные требования в зависимости от района: кто-то ориентируется на 500 зрителей, кто-то — на неограниченное количество, но с QR-кодами, а ЦСКА вообще может остаться без аудитории. И, соответственно, без минимальной прибыли.
В Самаре, например, ждут 30% зрителей, но местный Роспотребнадзор до сих пор не выпустил официальную информацию о событии. Значит, всё быстро могут переиграть. Но больше всего отличается «Нижний Новгород» — клуб просто молчит. Билеты купить нельзя. Грандиозно.
Главный вывод этой истории — комфорт людей, которые приносят в клуб деньги, никому не важен. Нет никаких вопросов к Роспотребнадзору. У них, и помимо анализа футбольного направления, куча дел. Много вопросов к клубам: неужели нельзя начать конкретные переговоры с контролирующим органом не за неделю до матча, а значительно раньше? Сразу договориться о правилах игры: если ПЦР-тесты — придумать, как минимизировать финансовые потери для болельщиков. Например, открыть собственный бесплатный пункт в регионе. Если QR-коды для привитых — дать чёткие инструкции, как всё сделать правильно и обеспечить максимальный доступ при прохождении досмотра.
Если нет никаких ограничений — просто заранее назвать количество зрителей. Пусть по минимальной планке, но чтобы люди точно понимали, смогут ли они попасть на матч. А пока с доступом болельщиков на стадионы творится бардак.
Я понимаю мотивы объединения болельщиков «Зенита», которые настаивают на игноре матча в «Химках». К ним отнеслись не как к потребителям, а как к сопутствующему ущербу. О них подумают потом.
Это отвратительный и губительный подход. Знаю точно, некоторые вакцинировались в том числе и ради футбола. А в итоге многие из них даже не попадут на трибуны. И неизвестно, сколько всё это продлится.
- 23 июля 2021
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