РПЛ возвращается уже сегодня. А когда стартуют топ-чемпионаты?

Головин может сыграть в матче-открытии сезона во Франции, а Черышев — в Испании.

Сегодня, 23 июля, матчем между «Ростовом» и «Динамо» начинается новый сезон РПЛ. В субботу нас ждёт противостояние «Рубина» и «Спартака», а в воскресенье — дебют Алексея Березуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Напоминаем, когда стартуют европейские топ-чемпионаты.

Лига 1

Старт: 6 августа

Чемпионат Франции начнётся через две недели. На этот раз «ПСЖ», который проводит блестящую трансферную кампанию, попытается вернуть себе чемпионский титул. Достойную конкуренцию ему должен составить «Монако» Александра Головина. К тому же не менее любопытно, как будет выглядеть в новом сезоне действующий чемпион Франции «Лилль» с новым тренером Жосленом Гурвеннеком. Первый матч нового сезона стартует 6 августа в 22:00 мск — «Монако» встретится с «Нантом».

АПЛ

Старт: 13 августа

Новый сезон чемпионата Англии откроет новичок «Брентфорд», который дома встретится с «Арсеналом». На следующий день «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом», а в воскресенье пройдёт центральный матч тура «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту попытается достойно дебютировать на домашнем стадионе в игре с действующим чемпионом Англии.

Бундеслига

Старт: 13 августа

А вот чемпионат Германии стартует с достаточно интересного матча — мёнхенгладбахская «Боруссия» встретится с «Баварией». Пожалуй, самый талантливый немецкий тренер Юлиан Нагельсман в новом сезоне будет руководить самым титулованным клубом страны. В свою очередь, дортмундская «Боруссия» с новым тренером Марко Розе начнёт сезон-2021/2022 матчем с крепким «Айнтрахтом». Новый клуб Андрея Лунёва, а именно «Байер», сыграет в гостях против «Униона».

Ла Лига

Старт: 13 августа

Этим летом Анчелотти вернулся в «Реал» и наверняка рассчитывает на долгожданное чемпионство. «Барселона» укрепила состав голландским новичком Депаем. К тому же каталонский клуб до сих пор ведёт переговоры с Лионелем Месси о подписании нового контракта, а президент Жоан Лапорта заявляет, что стороны близки к компромиссу. Ла Лига стартует матчем с участием «Валенсии» и «Хетафе». «Реал» начнёт новый чемпионат игрой с «Алавесом», а «Барса» встретится дома с клубом «Реал Сосьедад». Действующий чемпион Испании «Атлетико» сыграет с «Сельтой».

Серия А

Старт: 22 августа

В Италии произошло много тренерских перестановок, поэтому грядущий сезон обещает быть очень интересным. В «Интер» пришёл Симоне Индзаги, «Ювентус» вернул Аллегри, «Рома» пригласила Моуринью, а Сарри начал работу в «Лацио». Мы продолжим следить за выступлением Алексея Миранчука в «Аталанте» и Александра Кокорина в «Фиорентине». В первом туре Серии А бергамаски сыграют на выезде с «Торино», а «фиалки» отправятся в гости к «Роме».