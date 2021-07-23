Болельщики «Спартака» раскритиковали новую форму своей команды. Вот ответ клуба

«Спартак» последним из клубов РПЛ презентовал форму на стартующий сегодня сезон – и тут же подвергся критике. Причём от своих же болельщиков: кому-то не понравилось, что в новой джерси нет ничего оригинального к столетию клуба, другим – реклама спонсора на белой полосе, дескать, в клубе не чтят традиции. На все претензии болельщиков ответил директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

Мы презентовали форму только сегодня, но, на мой взгляд сроки презентации не принципиальны, – рассказал Фетисов. – Это исключительно вопрос логистики нашего технического партнёра. Презентацию необходимо сделать одновременно со стартом продаж в клубных магазинах: тогда болельщики, увидев новую джерси, сразу могут её купить. А с чем связана задержка со стороны Nike я ответить затрудняюсь, но мы всё равно довольны нашим сотрудничеством. Важна подача и первенство в других аспектах клубной жизни.

– К подаче у болельщиков тоже были вопросы. Критикуют презентацию формы – получилось слишком просто.

– Творчество — не математика, тут всегда будут разные мнения – это вопрос вкуса. Важно, что мы презентовали форма двумя видео: бэкстейдж со съёмок и ролик с участием ребят из Тарасовки. Доступность и простота — это один из самых современных трендов в рекламе. Если Вы, например, посмотрите на ролики рекламной кампании «Nike Play New», то тоже не найдёте там блокбастерных спецэффектов. Лишь простой монтаж и обычных людей.

– По оригинальности есть вопросы и к самой форме: на сезон, где команда отпразднует столетие, игроки получили достаточно банальную джерси. Почему нельзя было сделать более оригинальный дизайн к столетию?

– Это вопрос контракта и бизнес-процессов в самом Nike. Текущий комплект не имеет никакого отношения к 100-летию клуба. Напомню: клуб решил праздновать юбилей в течение года, начиная с 18 апреля 2022 года. К этой дате будет представлена не только ретро-форма для выставочных матчей и реализации в магазинах, но и новый юбилейный комплект игровых джерси. Дизайн формы к 100-летию будет эксклюзивным. Отсылки к истории «Спартака» там точно будут. Я приобрету себе футболку.

– Если возвращаться к традициям: неужели нельзя было оставить белую полосу на форме нетронутой? Сейчас там реклама титульного спонсора.

– Текущая форма согласовывалась более полутора лет назад, а с того времени сменился практически весь менеджмент клуба. Так что мне сложно комментировать чужие решения. Но в РПЛ только «Спартак» и «Зенит» имеют особенные контракты с Nike – остальные клубы форму просто приобретают. Да, на форме есть реклама, а я, как любитель футбола, тоже сторонник её минимизации. Но это моё частное мнение, оно ни в коем случае не должно влиять на бизнес-процессы. «Спартак» – частный клуб, он должен использовать максимум возможностей для заработка, особенно в период ковидных ограничений и связанных с ними потерь. Реклама на форме – дорогая опция.

– Форма в Лиге чемпионов будет отличаться от РПЛ. Почему?

– Основное различие — количество спонсоров на форме. С этого сезона в УЕФА пошли навстречу клубам, позволив разместить дополнительного спонсора на рукаве. Эту опцию приобрел наш хороший партнёр.

– Каким будет третий комплект формы?

– Это чёрная форма.



– Расскажите, какие оригинальные решения для джерси предложил Nike? Есть ли в форме отсылки?

— Решения обсуждались совместно с клубом. Конечно, я не смогу рассказать о них до презентации, но отсылки к истории «Спартака» безусловно будут.



– Расскажите о различиях формы для ЛЧ и матчей в России: с чем они связаны (кроме необходимости использовать другой язык)?

— Основное различие это количество спонсоров на форме. С этого сезона УЕФА пошли навстречу клубам, позволив разместить дополнительного спонсора на рукаве. Эту опцию приобрел наш хороший партнёр, компания Винлайн.