Карпин внезапно возглавил сборную России! Что об этом нужно знать

У сборной России появился новый главный тренер! Казалось, что президент РФС Александр Дюков не сдержит слова найти для команды наставника до начала РПЛ, но буквально перед стартовым свистком в матче «Ростов» — «Динамо» прогремела новость: сборную будет тренировать Валерий Карпин. Рассказываем подробности.

На каких условиях будет работать Карпин?

Как вы знаете, Карпин по-прежнему занимает пост главного тренера «Ростова». Специалист входил в шорт-лист кандидатов в сборную России, но, как сообщал «Чемпионат», у него были трудности с РФС: Карпин не спешил покидать «Ростов» и был готов только совмещать должности в клубе и национальной команде. Руководство РФС после подобного опыта с Леонидом Слуцким и более ранними случаями не хотело такого сценария.

Сам Карпин комментировал нашу информацию в своём стиле, но при этом ничего не опровергая. «Я готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — сказал тренер «Рейтингу Букмекеров».

В официальном заявлении РФС говорится, что Карпин подпишет контракт до конца 2021 года и всё же будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Само подписание состоится 26 июля. Условия договора, конечно, уже согласованы. Важно: в контракте есть опция продления. По всей видимости, всё будет зависеть от выступления сборной в ближайших матчах квалификации чемпионата мира — 2022.

Что говорят Карпин и Дюков?

В заявлении на сайте РФС есть комментарии как президента, так и нового тренера. Вот что сказал Дюков: «Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять».

Карпин высказался короче: «Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить».

Кто ещё мог возглавить сборную России?

Как мы уже сообщали, на финальном этапе на пост главного тренера сборной претендовали три специалиста. Фаворитом считался наставник немецкой молодёжки Штефан Кунц, также в списке фигурировал бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. Первый сейчас находится со своей командой на Олимпийских играх, а второй рассматривался как резервный вариант.

По нашей информации, назначение Кунца сорвалось в последний момент. Стороны должны были подписать контракт в среду-четверг, но иностранный специалист, которому отводилась роль координатора сборных, не приехал. После этого переговоры с немцем застопорились.

В чём противоречия?

Назначение Карпина смотрится особенно странно с учётом слов Дюкова, сказанных в сентябре 2019 года. Тогда появилась информация, что Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» и совмещать посты. Президент РФС был против этой затеи: «Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я, скорее, противник этой идеи, нежели сторонник». Вероятно, в этот раз Дюкову пришлось отойти от своих принципов.

Но ещё более свежая и противоречивая цитата есть у самого Карпина. В конце июня тренер в «Коммент.Шоу» сказал следующее: «Хочу ли в сборную? Нет. Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер (Черчесова тогда ещё не уволили. — Прим. «Чемпионата»). Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу».

Когда у Карпина первые матчи в сборной?

Ждать дебюта осталось недолго. В сентябре сборная России продолжит свой путь на чемпионат мира — 2022. 1 сентября наша команда на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября встретится на выезде с Кипром, а 7-го числа примет Мальту.

Сейчас у сборной России позади три матча в отборе ЧМ-2022. На старте цикла наша команда победила Мальту и Словению, а затем проиграла Словакии. На данный момент сборная занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.