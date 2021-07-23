«Блестяще!» Российский футбольный мир в экстазе от назначения Карпина в сборную

Президент РФС Александр Дюков сдержал обещание и объявил имя нового главного тренера сборной до старта РПЛ. Теперь нашу команду на чемпионат мира в Катаре будет выводить Валерий Карпин. Показателен не столько выбор в пользу тренера «Ростова» (Карпин будет совмещать работу в сборной с работой в клубе), сколько первая реакция футбольной общественности на решение РФС — кажется, большинство просто в экстазе от того, что именно Карпин стал тренером национальной команды. Вот что говорят эксперты и легенды нашего футбола.

Одним из первых высказался бывший тренер сборной Юрий Сёмин. Из положительных качеств Карпина он отметил его характер:

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина — это хороший выбор, — сказал Сёмин «Чемпионату». — Какая ситуация? Ситуация не очень сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи!»

Поддержал выбор и экс-капитан сборной России Роман Широков: «Блестяще! Неожиданно, но я за Валеру двумя руками! Не думаю, что совмещение будет серьёзно влиять, да и совмещать всего до декабря».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже в восторге от выбора РФС:

«Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость. Человек досконально знает наш футбол, всех игроков, знает их цену, понимает их сильные и слабые стороны. По мотивации на игру, Карпин, наверное, один из лучших у нас в стране. Спросить тоже может будь здоров как. «Ростов» постоянно «генерит» игроков, они попадают в клуб средними, а выходят по самой дорогой цене. Карпин доводит их до топового состояния. Очень грамотное и отличное решение.

Известный тренер Игорь Гамула Карпина тоже поддержал: «Назначение Валерия Георгиевича на пост главного тренера национальной сборной — это очень хорошо. Мы все этого ждали, хотели и наконец-таки получили. Я безумно за него рад и уверен, что он справится».

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев тоже рассуждал о харизме:

«Карпин — вполне пристойная кандидатура, которую мы все держали в уме. Он один из серьёзных специалистов в нашем футболе и достоин этого назначения. Никто не берётся говорить, какой он тренер в сборной, но всегда надо с чего-то начинать. Он серьёзно проявил себя на уровне клубного футбола, работая в «Спартаке», и сейчас в «Ростове».

У Карпина много преимуществ перед теми, кто рассматривался на пост главного тренера национальной сборной. Он очень хороший тренер с точки зрения харизмы, выстраивания отношений с игроками. Валерий Георгиевич — человек раздевалки. Он отлично умеет противостоять давлению: его не особо отвлекает от рабочего процесса всё, что говорят журналисты, болельщики, руководство. Для тренера очень важно, когда он идёт своим выбранным путём. Исходя из наличия игроков, у Карпина хороший футбол, он построил конкурентоспособный «Ростов». Валерий Георгиевич сам был очень хорошим игроком в прошлом, он является авторитетом в нашем футболе. Это очень важно для нынешних футболистов».

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, припомнила старую цитату мужа: «Я знала, что Карпин — не сбитый лётчик. В целом мне жаль, что не удалось договориться с немецким специалистом — я бы хотела видеть всю вертикаль, которая бы модернизировала российский футбол. Сейчас у нас получается, что мы латаем дыры, а не строим новую структуру. Из того, что было, мой кандидат номер один — Слуцкий, хотя ему это неинтересно. А Валера имеет полное право попробовать».

Несколько человек выбор в пользу Карпина поддержали, но осторожно отнеслись к истории с совмещением. Вот мнение одного из самых мудрых людей в нашем футболе — Гаджи Гаджиева:

«Решение назначить Карпина главным тренером сборной России нормальное. Да, совмещение — сомнительная история, у нас есть отрицательный опыт с этой стороны. С Лобановским была подобная история, да и в этом веке была история со Слуцким. Но можно сказать, что ситуация экстренная, до старта слишком мало времени. На какой-то период решение по Карпину может быть оправдано. Если говорить о длительном периоде, то это, конечно, плохо. Это не такое простое дело — тренировать сразу две команды. Практика показывает, что в мире нет позитивных совмещений. Контракт потому и краткосрочный».

Поддержал Гаджиева и бывший нападающий сборной Игорь Колыванов. Но и он отметил харизматичность Карпина:

«В советские времена совмещение должностей часто практиковалось: были Лобановский, Романцев. Я всегда двумя руками против совмещения. Работая в сборной, нужно постоянно просматривать игроков, смотреть все игры. Валерий Георгиевич — харизматичный человек, который верит в то, что делает. Он один из тех людей, которые умеют работать с молодёжью, взаимно и профессионально уважает всех футболистов».

Припомнил другую историю с совмещением и бывший защитник сборной России Роман Шишкин — он работал с Карпиным в «Спартаке» (и ушёл оттуда, поругавшись с ним):

«История с совмещением вам ничего не напоминает? Со Слуцким было так же. Я был в той сборной, он вытянул команду на Евро, но там провалились. Я не сторонник совмещения. Как показывает практика, тренировать каждый день клуб и тренировать сборную — разные вещи. Для Карпина это будет в новинку. Желаю Георгичу в сборной, чтобы с ним не повторилась история Слуцкого. У меня с Карпиным была не совсем хорошая история — я не играл и ушёл при нём. Но после того, как он ушёл из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение. Сейчас видно, что он это сделал не зря — в его работе есть плюсы. Всё больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру».

Ещё один экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров (он тоже работал с Карпиным в «Спартаке») просто пожелал новому тренеру удачи:

«Хороший Карпин выбор или плохой — покажет время. Я могу пожелать Валерию Георгиевичу только удачи в этой работе. Он человек с жёстким характером и авторитетом, поэтому у него всё может вполне получиться. Да и хочется этого».

За Карпина выступил и один из поклонников футбола «со стороны» — известный музыкант Денис Мацуев:

«Я уже говорил, что человек, который согласится на должность тренера сборной — рискованный. Все понимают, что предстоит играть с листа, и здесь не до экспериментов. Надо отдать должное Валерию Георгиевичу за то, что согласился. Его тренерская деятельность доказала, что он обладает харизмой и талантом».

И напоследок — мнение эксперта Андрея Созина:



«10 сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин — уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещё и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают — нужны кардинальные изменения, смена тренера — не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе».