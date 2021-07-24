«Ты как футболист кончился». История конфликтов Карпина и Дзюбы

Валерий Карпин — главный тренер сборной России. Назначение получилось неожиданным, поскольку возглавить нашу национальную команду должен был Штефан Кунц. К тому же РФС изначально был против совмещения постов, а Карпин по-прежнему работает в «Ростове».

Карпину только предстоит познакомиться поближе с футболистами сборной. Но как минимум с одним из них он знаком прекрасно, и отношения у них складывались не лучшим образом. Тренер работал с капитаном сборной Артёмом Дзюбой. Вспоминаем, как специалист и нападающий конфликтовали раньше.

История с кошельком Быстрова

Первое недопонимание между Дзюбой и Карпиным случилось в далёком 2009-м. Легенда такова: на летних сборах «Спартака» Владимир Быстров и Никита Баженов жили в одном номере, и Артём приходил к ним играть в карты. Футболисты сделали паузу, а когда вернулись, чтобы продолжить, выяснилось, что у Быстрова пропали деньги – 23 тысячи рублей (спустя много лет Владимир заявил, что там было 15 тысяч). Основными подозреваемыми были Дзюба и Баженов, в номер пригласили защитника Мартина Йиранека, и тот предложил им вывернуть карманы. У Артёма в кармане якобы и оказалась сумма, равная пропавшей. Дзюба говорил, что снял деньги с карточки, но ему не поверили.

История покрыта тьмой, и вина Дзюбы не доказана до сих пор. Но факт в том, что Артём очень скоро уехал в аренду в «Томь». По словам Карпина, у форварда был конфликт с командой. Дзюба сильно обиделся, называл Быстрова «изделием номер 23», и остался недоволен действиями Карпина.

Дзюба обвинял Карпина в угрозах

В 2014 году Дзюба заявил, что, по его мнению, проблемы «Спартака» начались с ухода тренера Унаи Эмери в 2012-м: «Валерий Георгиевич приложил к этому руку, хоть он это и скрывает. Карпин в этом плане немного врёт. Я не понимаю, почему он не может сказать правду». По словам Дзюбы, при Карпине в «Спартаке» была «определённая дискриминация». Артём уверен, что попал в блэклист тренера, потому что высказывал своё мнение.

Но самая мощная цитата здесь: «Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь. Это моё слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался».

Карпин тогда заявил, что ему хочется плакать, когда он читает или слушает Дзюбу. «Мне его искренне жаль», — сказал тренер. Впоследствии специалист либо отшучивался, либо опровергал слова Артёма о конфликте.

В прошлом году Карпин стал героем выпуска «Красавы» и был вынужден вновь высказаться о Дзюбе: «Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл».

Недавно Карпина опять попросили прокомментировать обвинения Артёма. Тренер придумал новую формулировку. «Дзюба не девочка, жениться на нём я не собираюсь и никогда не соберусь. Любимых или нелюбимых игроков у меня нет. Унизить – это как? Если человеку 150 раз сказано, что надо делать вот это, а он не делает, и после этого ты говоришь: «Ты не понимаешь? У тебя с головой не всё в порядке?» Возможно, это унижение», — сказал Карпин «Советскому спорту».

Стычка в отеле и вызов на дуэль

В 2017 году журналист Сергей Егоров поделился безумной историей. По его словам, Дзюба и Карпин чуть не подрались спустя несколько месяцев после перехода первого в «Зенит». Артём с новой командой приехал в Москву и заселился в отель, где неожиданно наткнулся на тренера. Карпин тогда работал в армавирском «Торпедо» и прибыл в столицу по делам.

Карпин к тому моменту наслушался высказываний Дзюбы в свой адрес и, если верить истории, спросил Артёма: «Ты что там разговорился?» Футболист принял вызов и ответил жёстко: «Что? Сейчас я панамку тебе поправлю». Драка, к счастью, не состоялась.

Спустя три года блогер Евгений Савин попросил Карпина подтвердить или опровергнуть историю о стычке с Дзюбой. Тренер сделал второе: «Нет! Вы смеётесь, что ли? Много чего пишут, много чего говорят. Бред сумасшедшего».

Ещё один яркий эпизод произошёл в 2019-м. Дзюбе задали оригинальный вопрос – кого из российского футбола он вызвал бы на дуэль. Угадайте, чьё имя назвал игрок. «Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов», — сказал Артём в интервью «Рашен Football».

На этот выпад Карпин уже не ответил. Зато несколько месяцев назад в ходе трансляции в «Инстаграме» рассказал, здоровается ли с Дзюбой: «Нет. Мы и не встречаемся».

Уже в начале сентября Карпин дебютирует в качестве тренера сборной России. Интересно, как сложится судьба Дзюбы в его команде. История будет яркой в любом случае, остаётся только наблюдать.