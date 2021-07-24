От назначения Карпина в сборную России хочется ударить себя ладонью по лбу

Валерий Карпин — главный тренер сборной России. Футбольные эксперты и бывшие тренеры в восторге: «Ух, сборную возглавил свой, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ парень, как же замечательно!» Но давайте разберёмся, что же такого замечательного в этом выборе и почему вообще именно Карпин.

Основной вариант – Штефан Кунц , отвалился. Источник «Чемпионата» сообщил, что это связано с неназначением специалиста, который должен был работать с немцем и стать координатором сборных в России.

, отвалился. Источник «Чемпионата» сообщил, что это связано с неназначением специалиста, который должен был работать с немцем и стать координатором сборных в России. Карпин был вторым в шорт-листе Дюкова, Курбан Бердыев – третьим. Но изначально условия Карпина по совмещению РФС не устроили.

– третьим. Но изначально условия Карпина по совмещению РФС не устроили. Когда отвалился вариант с Кунцем, у РФС было три пути: пойти навстречу Карпину и разрешить ему совмещать работу в «Ростове» с работой в сборной, назначить главным Бердыева или найти кого-то четвёртого (на нынешнем этапе – фантастический вариант). Результат вы знаете.

По нашей информации, Бердыев был готов принять сборную, причём как и Карпин, — до конца отбора к ЧМ-2022. Но в РФС, видимо, решили, что двухлетний простой и отсутствие своего штаба — это серьёзные минусы. В том, что как специалист Бердыев сильнее Карпина, сомневаться не приходится — об этом говорит хотя бы сравнение их результатов (у Бердыева — чемпионства с «Рубином», «Ростов» в ЛЧ — а что у Карпина?). Но Дюков, возможно, искал для сборной своего Массимо Карреру — мотиватора «в теме» (Каррера был знаком со «Спартаком», Карпин — с РПЛ), который в короткий период, может быть, выстрелит и даст результат. А может, и нет. Вариантов-то у Дюкова всё равно не было.

Карпин — средний тренер, который стабильно проваливается весной (нынешней весной — всего 3 победы в 12 матчах, и то над аутсайдерами, в 2019-м: 4 в 15) который умеет мотивировать команду на топ-матч, а потом проиграть сопернику ниже уровня, но который при этом может быстро перестраивать команду, хоть в итоге и не добивается хорошего результата.

Это забавно, но когда эксперты говорят о Карпине, то всегда уделяют внимание его характеру и харизматичности. Именно из-за характера, какой-то лёгкой дерзости он и стал любим многими болельщиками и нашей футбольной общественностью. Образ у него для многих завидный: старается стильно выглядеть, примерный семьянин, часто шутит в «Инстаграме», отвечает болельщикам, может и на журналистов наехать, и на чиновников из РПЛ. Но только это всё говорит о нём как о прямом и смелом человеке (трусливый в сборную России в такой момент не пойдёт), в том числе умеющем хорошо подать аудитории, но никак не о силе Карпина как тренера. Даже назначение Черчесова вызывало меньше вопросов — за карьеру до сборной он добился большего, чем Карпин.

Но основной вопрос с новым главным тренером сборной не к Карпину, а к РФС: как можно было допустить ситуацию, при которой ваш запасной кандидат выкручивает вам руки? Заявляет, что никуда не уйдёт с тёплого места, а если «вам так надо» — соглашайтесь на мои условия по совмещению. И Дюков идёт на поводу, хотя меньше двух лет назад заявлял, что совмещение «не даст преимуществ нашей сборной», что он «скорее противник этой идеи, нежели сторонник».



Хотя и к Карпину вопрос тоже есть: три недели назад он заявлял, что в сборную «абсолютно не хочет». Ситуация получается просто прекрасной: тренер заявляет, что возглавлять команду не хочет, президент РФС — что он против совмещения постов в сборной и клубе, но потом оба будто бы забывают о сказанном. «Обстоятельства изменились»?

В итоге от такого решения вопроса тренера сборной хочется просто пробить ладонью по лбу от стыда. Совмещение постов никогда не приводило ни к чему хорошему, времени у Карпина на какую-то подготовку сборной почти нет, веры в него как в большого тренера — тоже не особо. Хотя именно сейчас он может им стать. А РФС же провалил ситуацию с заменой Черчесову и воспользовался вариантом «сделаем пока так, может, что-то и выгорит». Как показывает практика — если и выгорит, то только в краткосрочной перспективе (как было со Слуцким перед Евро-2016 — на турнир вышли, а дальше был провал).

Но РФС и сам Карпин вряд ли что-то теряют: в случае выхода сборной на чемпионат мира Дюков сможет считать назначение Карпина успехом и даже гордиться этим решением, а сам тренер воспользуется шансом всей жизни и станет героем. Если провалится — в РФС найдут иностранца, который начнёт стройку сборной заново, а Карпин тихо продолжит работу в «Ростове». Так что глобальное решение о «новом пути» сборной России откладывается до ноября. Теряют же от нынешний ситуации только болельщики, которым уже хочется нормального подхода к работе сборной, выстроенной системы, а не одной надежды на чудо. Но теперь хотя бы будет веселее.



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