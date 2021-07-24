В 2008 году Карпин уволил Черчесова из «Спартака». А спустя 13 лет сменил его в сборной

Как-то на пресс-конференции Станиславу Черчесову задали вопрос про Валерия Карпина. Он, даже не дослушав его, довольно жёстко и резко перебил журналиста: «Дальше можно не продолжать».
Тут кто-то явно кого-то не любит — и история показывает, что в целом есть за что.
В 2008-м Черчесов и Карпин ненадолго пересеклись в «Спартаке»: когда 8 августа Валерия Георгиевича назначили генеральным директором, Станислав Саламович к тому моменту уже больше года тренировал команду. Но поработали они вместе всего неделю — 14 августа Черчесова отправили в отставку из-за «неудовлетворительных результатов».
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В июне 2007-го Черчесов стал главным тренером красно-белых, перейдя на эту должность с поста спортивного директора клуба. Он сразу же установил строжайшую дисциплину, и первое, что изменил — ввёл жёсткую систему штрафов: от 50 долларов до 1500 (за опоздание). Наказывали за мобильные телефоны и избыточный вес — «ценник» он устанавливал сам. Черчесов буквально запрещал улыбки на тренировках и требовал полнейшей серьёзности — особенно доставалось вратарям. «Он профессиональным взглядом подмечал ошибки и объяснял, что нужно делать в конкретной ситуации. Обычно такие замечания заканчивались фразой Станислава Саламовича: «Да-а! Вратарь здесь один. И это я», — вспоминал нападающий Александр Прудников.
В своём первом сезоне со «Спартаком» Черчесов два раза проиграл и трижды сыграл вничью, поэтому имел все шансы стать чемпионом. Но за три тура до конца «Сатурн» отобрал у красно-белых очки, а в последнем «Зенит» обыграл раменский клуб и оторвался от преследователя на два очка. «Спартак» остался вторым.
Зимой у Станислава Саламовича не заладилось — команда пролетела мимо еврокубков. Черчесов тогда тонко намекнул, что «Спартак» вылетел в том числе потому, что Гус Хиддинк вызывал игроков в сборную, из которой они вернулись за неделю до первой игры. «Их готовность оставляла желать лучшего», — заявил тренер.
Весной «Спартак» тоже не впечатлял: ничьи, поражения и не такие частые победы оставили команду перед перерывом на Евро-2008 на четвёртом месте. Положение Черчесова усугубилось 12 июля, после легендарного поражения «Спартака» от ЦСКА со счётом 1:5.
Станислав Саламович все грехи повесил на игроков — Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. На следующий день после матча троица была отправлена в дубль. По словам Титова, произошло это очень некрасиво — при всех. А попытки поговорить Черчесов отвергал, игнорируя отстранённых игроков. «Ходил по полю как петушок», — вспоминал Титов.
В итоге ни Калиниченко, ни Титов за «Спартак» больше не сыграли.
Черчесову тоже в команде оставалось недолго: впереди были важные матчи с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Первый из них стал для Черчесова последним в команде. Никита Баженов после поражения в «Лужниках» со счётом 1:4 выдал известную фразу: «Мы просто обосрались».
Примерно так же подумал и Валерий Карпин, который к тому моменту уже почти неделю руководил клубом на должности генерального директора. На следующий день после матча Черчесова отправили в отставку.
Валерий Георгиевич позже подчёркивал, что решение было за руководством клуба: «Главного тренера снимали тогда не фанаты, а я. Снимал клуб. Как бы фанаты ни хотели, если бы команда шла на первом месте, обыграла в Лиге «Динамо» Киев два раза — 5:0 и 5:0, Станислава Саламовича никто бы не снимал. Какой бы тренер ни был плохой, кому бы он ни был неприятен, если у него есть результат, его никто и никогда не снимет».
Спустя год Карпин сам возглавил «Спартак», пересев из директорского кресла в тренерское.
При этом оба всегда подчёркивали: «Личные отношения у нас хорошие, никаких проблем никогда не возникало».
Но что-то тот ответ Черчесова на пресс-конференции наводит на совершенно другие мысли. Интересно, поменяется ли отношение бывшего тренера сборной к Карпину теперь, когда он, по сути, уступил ему своё место.
- 24 июля 2021
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