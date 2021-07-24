Любимые футболисты тренера Карпина. Некоторые ещё могут попасть к нему в сборную России

Валерий Карпин возглавил сборную России. Контракт будет подписан до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. Естественно, уже пошли разговоры, как будет выглядеть состав национальной команды при новом тренере. Очевидно, что шанс показать себя получат хорошо знакомые наставнику люди. Согласно статистике, пять футболистов провели у Карпина более 100 матчей на клубном уровне. Двое из них могут попасть к нему в сборную России. Собрали топ любимых (или наиболее востребованных) исполнителей Валерия Георгиевича.

Ари, 85 матчей, «Спартак»

Бразильский нападающий при тренера Карпине перебрался в «Спартак». Ари играл в нападении в паре с Веллитоном, проведя за четыре сезона у ВГК 85 матчей. За это время чемпион России-2017/2018 забил 25 голов и отдал 11 голевых передач. Эффективность Ари доказана простым фактом: он забивал во всех турнирах.

Теоретически пути Карпина и натурализованного бразильца могут вновь пересечься — если Ари найдёт себе новый клуб и вернётся на прежний уровень, что сделать в 35 лет не так просто.

Веллитон, 85 матчей, «Спартак»

Столько же матчей провёл при Карпине в «Спартаке» Веллитон. Воспитанника «Гояса» купили для Черчесова, но раскрылся бразилец в красно-белой команде уже при Карпине. За те же 85 матчей у Веллитона статистика куда лучше, чем у Ари: 49 голов и 13 ассистов. Последние несколько лет 34-летний форвард обитает в ОАЭ, где стал чемпионом Объединённых Арабских Эмиратов. С 1 июля 2021 года Веллитон находится без клуба.

Марек Сухи, 92 матча, «Спартак»

Сухи под руководством Карпина выходил в футболке «Спартака» на протяжении пяти сезонов. Марек играл в паре с Нико Парехой и за 92 матча забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами. На протяжении всей карьеры чеха в «Спартаке» Карпин высоко оценивал уровень защитника и часто его поддерживал. На днях Сухи подписал двухлетний контракт с чешской «Младой».

Рафаэл Кариока, 103 матча, «Спартак»

Кариока, который был лучшим в матче с «Порту», — единственный легионер, сыгравший более 100 матчей под руководством Карпина. Бразилец отыграл шесть сезонов и остаётся одним из самых классных игроков «Спартака» 2010-х. Карпин ценил в нём способность выполнять большой объём работы, умение совершать хорошие отборы и отдавать пасы. С августа 2017-го Кариока выступает за мексиканский «Тигрес», с которым выиграл пять трофеев.

Сергей Песьяков, 104 матча, «Спартак» и «Ростов»

Неудивительно, если Песьяков в ближайшее время станет первым вратарём сборной России. Во-первых, Карпин на протяжении нескольких лет работает с 32-летним голкипером. Во-вторых, тренер всегда высоко оценивал игру Песьякова. По мнению Карпина, воспитанник ивановского футбола является одним из лучших вратарей в мире по игре ногами. В-третьих, три года в сборной нет основного и стабильного первого номера. Совместная работа в «Ростове» может помочь Карпину закрыть проблемную позицию в национальной команде. Карпин и Песьяков бок о бок провели 10 сезонов в РПЛ.

Дмитрий Комбаров, 107 матчей, «Спартак»

Братья Комбаровы пришли в «Спартак» при Карпине и сразу закрыли два фланга атаки. И если Кирилл конкуренцию проиграл, то его брат был основным все девять лет, сменив впоследствии позицию полузащитника на защитника. За 107 матчей при Карпине экс-капитан «Спартака» забил 14 голов и отметился 24 голевыми передачами. Важно отметить, что в остальных 167 встречах у Комбарова только 13 голов и 20 ассистов. Сейчас Дмитрий находится без клуба, но о завершении карьеры не объявил.

«Хороший Карпин выбор или плохой — покажет время. Я могу пожелать Валерию Георгиевичу только удачи в этой работе. Он человек с жёстким характером и авторитетом, поэтому у него всё может вполне получиться. Да и хочется этого. Не знаю, помешает ли ему совмещение, но надеюсь, что нет», — прокомментировал Комбаров назначение Карпина.

Сергей Паршивлюк, 120 матчей, «Спартак» и «Ростов»

Вместе с Песьяковым в сборную России может отправиться Паршивлюк. Хотя конкурировать за место в старте с Марио Фернандесом будет очень нелегко. И в «Спартаке», и в «Ростове» Паршивлюк носил капитанскую повязку. За 120 матчей с Карпиным у защитника «Динамо» четыре гола и 14 результативных передач. У тренера отличные отношения с игроком как на поле, так и за его пределами.

Евгений Макеев, 128 матчей, «Спартак» и «Ростов»

После долгих лет на виду Макеев пропал с радаров, а сейчас обосновался в «Велесе». Экс-защитник «Спартака» провёл семь сезонов вместе с Карпиным и за 128 матчей забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Что касается вызова в сборную, то приглашение Макеева по объективным причинам практически невозможно. Хотя в своё время Карпин заявлял, что Евгений — «это наш Серхио Рамос» и является идеальной заменой Игнашевича в сборной в отборочных матчах к ЧМ-2014.