Болельщики «Спартака» должны быть довольны. С Виторией российский футбол станет интереснее

Болельщики «Спартака» должны быть довольны. Я видел много бестолковых матчей при Доменико Тедеско, когда он только возглавил «Спартак». Команда привыкала к нему, а немцу требовалось время, чтобы игроки его поняли. По первому официальному матчу Руя Витории есть ощущение, что португальцу на это потребуется прилично меньше времени. Уже в первом туре мы увидели думающий, агрессивный и просто классный «Спартак».

И не надо болезненно воспринимать результат одного матча. Команде попался очень неудобный соперник. «Рубин» во время предсезонного турнира и «Рубин» в официальной встрече оказались двумя максимально разными командами. Не знаю, что Слуцкий сделал за несколько дней, но у него получилось изменить всё. Против «Спартака» вышли игроки с чётким планом и идеей по сдерживанию всех атак. А если добавить к этому немного везения и одно не самое очевидное судейское решение в первом тайме, поражение со счётом 0:1 не выглядит чем-то страшным.



«Спартак» меняется в лучшую сторону. Но, кажется, пока команда не успевает до конца принять все тактические идеи Витории. При этом тренер не стесняется экспериментировать: во втором тайме он выпустил для усиления атаки Мелкадзе и Мирзова. При позднем Тедеско двух этих ребят невозможно было представить даже в расширенной заявке на матч.



Многие говорили, что Витория не для «Спартака». Внешне он и правда напоминает школьного учителя-зануду. А команде нужен в хорошем смысле псих, который будет заводить и игроков, и болельщиков. Но, вероятно, португальцу это не надо. Он возьмёт другим.



«Рубин» же доставит ещё много неприятностей топам. Слуцкий круто развивает игроков, имея всего одну звезду — Хвичу. Самошников провёл матч на мощнейшем уровне. Есть и другие претенденты на то, чтобы раскрыться в этом сезоне. И если команду усилить ещё парой игроков, «Рубин» точно поборется за медали.

Главная задача Витории сейчас — подготовить «Спартак» к игре с «Бенфикой». Это самое важное противостояние, и не так важно, что будет в чемпионате. Конкуренты наверняка потеряют очки, так что нет смысла переживать из-за одного поражения. Если пройдут португальцев, появится необходимая уверенность. И дальше можно залетать в групповой турнир. Уже в этом случае сезон можно признавать успешным.



Почему-то хочется верить, что у Витории всё получится. С ним российский футбол точно станет интереснее.