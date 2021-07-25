Давайте похвалим Рассказова — он провёл потрясающий матч в сложнейших условиях

Судя по игре «Спартака» и «Рубина», в Европу уезжает не Хвича, а именно Рассказов.

«Спартак» уступил на выезде «Рубину» в дебютном официальном матче Руя Витории, но результат оказался несправедлив по отношению к красно-белым. Они играли явно не хуже, создали больше явных моментов, сильно поддавили в концовке и заслужили как минимум ничью.

Если оценивать качество игры, атакующее давление и системность, то «Спартак» впечатлил ничуть не меньше, чем на недавнем товарищеском турнире. Даже наоборот: команда перенесла свои алгоритмы и организацию на совершенно иной уровень сопротивления, а это характеризует работу Витории положительно.

Да, есть нюансы, требующие исправления. Нашлись футболисты, которые пока выпали из игры (Промес, Ларссон). Однако главное, что общая картина очень приятная. И есть игроки, которые, напротив, приятно удивили. Один из них — правый защитник Рассказов.

Рассказов в обороне: почти полностью выключил Хвичу, затормозил все быстрые атаки «Рубина»

Для понимания, насколько сложная задача в этой игре стояла перед Рассказовым, на всякий случай перечислю несколько вводных тезисов:

1) левый фланг «Рубина» — традиционно самая мощная зона в команде. В игре со «Спартаком» через неё прошло 17 атак (по центру — 14, по правому флангу — 11);

2) на левом фланге «Рубина» играл не только Кварацхелия, но и очень скоростной и сильный в подключениях Самошников, также сюда постоянно смещался Шатов;

3) Рассказову помогали страховать зону Мозес (не самый стабильный и дисциплинированный с точки зрения работы на возврат) и Умяров (не самый мобильный, а во втором тайме стал откровенно проседать с точки зрения движения и страховки);

4) любой игрок на фланге, получающий мяч на пространстве, по умолчанию имеет преимущество над обороняющим. Если этот игрок — Хвича, то его преимущество может стать подавляющим.

Это был настоящий тест Рассказова на профпригодность в тяжелейших условиях. Всё межсезонье все вокруг говорили о том, что «Спартак» ищет нового правого защитника, и за любую ошибку в игре с «Рубином», даже не самую вопиющую, Николая бы наверняка уничтожили. А он умудрился сыграть почти образцово.

Первое достижение Рассказова: он держал предельную концентрацию. В том числе поэтому, например, не прошли два финта Хвичи с пропуском мяча и последующей попыткой вбежать в зону. Кварацхелия попытался сделать этот трюк дважды (2-я и 28-я минуты), но Рассказов не дёргался, а спокойно встречал мячи.

Второе достижение Рассказова: он показал необходимый уровень жёсткости. В первом же эпизоде, когда нужно было встретить Хвичу в приём, Николай это сделал. Да, с фолом, но Кварацхелия явно почувствовал, что ноги убирать в противодействии с ним никто не собирается.

Третье достижение Рассказова: работа в нужной интенсивности и на сопоставимых с Кварацхелией скоростях. Показательный момент случился во втором тайме, когда защитник и нападающий бежали наперегонки 30-40 метров, Хвича фолил, пытался успеть первым, но Рассказов не проиграл скоростное единоборство. И Кварацхелия начал психовать, из-за чего заработал предупреждение.

Четвёртое достижение Рассказова: очень достойная позиционная оборона и решения по перемещениям. Он не выбрасывался, когда не требовалось, затормозил много быстрых атак без борьбы.

Также Рассказов снял в первом тайме головой очень неприятную подачу на дальнюю штангу: Кварахцелия уже готовился ударить.

Разумеется, правый защитник «Спартака» не обошёлся без погрешностей: с его фланга прошла подача Шатова на дальнюю штангу в первом тайме, после перерыва он стал разрываться между атакой и обороной и где-то уже не успевал. А ещё на нём заработал очень опасный штрафной Самошников.

Но ещё раз повторим: Рассказов оборонялся в тяжелейших условиях. Его фланг превратился в сгусток жёстких и скоростных единоборств. А Рассказов уступал разве что в верховых дуэлях.

Рассказов в атаке: участие в двух очень опасных атаках, но ограничения из-за загруженности в обороне

С точки зрения атакующих включений то был не самый яркий матч от флангового защитника. В первом тайме ширина постоянно забиралась Мозесом и Ларссоном, а Рассказов выполнял вспомогательные действия и оставался на подстраховке. Хотя если бы Мозес увидел на 26-й минуте забегание Рассказова через полуфланг в переднюю линию, могло бы получиться очень интересно.

После перерыва при проигрышном счёте Рассказов стал чаще рисковать и подниматься высоко. В частности, он мог оформить голевую передачу, если бы его прострел на Соболева на 55-й минуте не снял в подкате Уремович.

А на 83-й минуте Рассказов своевременно покатил мяч в зону на Бакаева — и состоялась опаснейшая атака с ударом Мелкадзе мимо дальнего угла.

Резюме

Опыт подсказывает, что нельзя судить об уровне футболиста по одной игре, тем более очень удачной. Новый правый защитник «Спартаку» всё равно нужен — хотя бы для конкуренции, ведь за спиной у Рассказова только ветеран Ещенко.

Но всё же мы увидели, что зона правого фланга как минимум не критично проблемная, здесь не нужна спешка – важно сделать правильный выбор, при этом держать в уме, что Рассказов, похоже, готов развиваться и должен играть хотя бы иногда.

После такого матча он должен получить хотя бы какое-то доверие. А то в последние годы со всех сторон неслись исключительно претензии и критика.