«Судья устроил полный беспредел!» Скандалы в РПЛ начались с первого тура

«Краснодар», стремящийся вернуться в группу топ-команд РПЛ после десятого места и потери еврокубков в прошлом сезоне, начал чемпионат с крупной победы над «Уралом». Однако команда Виктора Гончаренко вполне могла и не выиграть в Екатеринбурге, если бы пропустила первой. Ключевой момент игры случился перед перерывом, когда в ворота Матвея Сафонова был назначен более чем спорный пенальти.

Сначала судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил в единоборстве между Тонни де Вильеной (он продолжает закрывать левый фланг обороны «быков») и Андреем Панюковым, продолжив игру. Но потом в игру вмешался работавший на VAR Иван Сиденков. Видеоарбитр предложил коллеге посмотреть повтор, причём на проверку эпизода ушло около трёх минут. Мы помним: рефери на VAR не оспаривает решения главного судьи, если быстро не приходит к выводу, что речь идёт об очевидной ошибке. В данном случае при просмотре повтора сложилось впечатление, что Панюков занимался «дайвингом». Уже после того, как нога де Вильены коснулась стопы стоявшего на газоне соперника, форвард «Урала» с короткой паузой красиво «нарисовал» падение. Этот контакт невозможно было назвать ни фолом, ни причиной падения.

Казарцев произнёс что-то вроде «проверим, проверим» и ещё целую минуту потратил на изучение видео. Подумав, в конце концов указал на «точку». Скорее всего, после матча был бы скандал, если бы Сафонов не отразил пенальти в исполнении Эрика Бикфалви. Голкипер сборной России, похоже, смутил румынского легионера своими движениями на линии ворот, и Бикфалви отвратительно пробил — прямо по центру.

Антигерой эпизода де Вильена превратился в итоге в героя матча, оформив дубль во втором тайме. На 62-й минуте голландец забил с подбора из-за штрафной. А на 85-й минуте преуспел на добивании. Кстати, универсал из «Краснодара» отправил мяч в сетку ворот «Урала» после удара дорогостоящего новичка «быков» Джона Кордобы, вышедшего на замену на последние полчаса.

В концовке забил и Кордоба. Колумбийский нападающий реализовал на 95-й минуте пенальти, который сам же и заработал. Впрочем, этот одиннадцатиметровый, в отличие от первого, уже ни на что не влиял.

По нашей просьбе спорные моменты матча разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой Youtube-канал.

«Казарцев в игре «Урала» и «Краснодара» зажигал, это просто беспредел, — говорит эксперт. — Он вообще не разбирался в единоборствах. Либо он дурак, либо должен сказать, что завершает карьеру судьи.

На 43-й минуте игрок «Краснодара» в своей штрафной сфолил по неосторожности — попал сопернику по голеностопу. Казарцев продолжил игру, но VAR исправил ситуацию — 11-метровый назначен правильно. Но вопрос здесь не в том, за что назначен пенальти, а к позиции судьи. Казарцев, вместо того, чтобы чуть-чуть сдвинуться и увидеть единоборство, просматривал эпизод на корточках. Он вообще сегодня не бегал, будто бы звезда, которой это не нужно.

На 69-й минуте смотрели эпизод с падением Черникова в штрафной «Урала», но там всё было правильно: борьба была обоюдной.

А на 93:30 судья устроил полный беспредел! Нельзя не разбираться в таких единоборствах! Игрок «Урала, пытаясь сыграть в мяч, пролетел мимо, а игрок «Краснодара» сам ударил соперника и потом упал. Как такое может быть нарушением? Они не понимают, что делают? Так нельзя. Казарцев должен повесить свисток на гвоздь».