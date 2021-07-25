Красивое возвращение Заболотного! Форвард сборной России забил классный победный гол

ЦСКА начал чемпионат с победы, сыграв два непохожих тайма.

Для возглавляющего «Уфу» Алексея Стукалова это был лишь cедьмой матч в высшем дивизионе. Но по сравнению со своим коллегой из ЦСКА Алексеем Березуцким, дебютировавшим в качестве главного тренера, Стукалов казался старожилом РПЛ. «Уфа» под руководством 37-летнего специалиста уже удивила на финише прошлого сезона победой над «Спартаком» и ничьими с «Зенитом» и армейцами. ЦСКА 39-летнего Березуцкого ещё только предстоит приятно удивить. Или разочаровать. Ореол неизвестности, несомненно, добавлял интереса к тренерскому противостоянию Алексея Владимировича и Алексея Борисовича.

С первых минут обратило на себя внимание то, что у армейцев нет стремления максимально взвинчивать темп. Владея мячом, игроки ЦСКА не спешили с обостряющими передачами, а без мяча команда, как правило, садилась в позиционную оборону. В современном футболе топ-уровня, казалось бы, у тренеров другие принципы – высокие скорости и прессинг. Но Березуцкий предупреждал, что при всей симпатии к «Манчестер Сити» или «Барселоне», он в ЦСКА будет строить игру так, как лучше с имеющимся подбором футболистов. Прав он или выбрал не тот путь, покажет только результат.

«Уфа» до перерыва даже чуть больше контролировала мяч (51% против 49%), но прежде всего за счёт того, что никто не мешал её трём центральным защитникам свободно пасовать друг другу. Плиев, Журавлёв и Йокич совершили больше всех касаний за 45 минут. Но с продвижением мяча у гостей дело обстояло не здорово, хотя в середине первого тайма им удалась красивая комбинация с участием группы игроков, каждый из которых тонко сыграл в касание. Выручил ЦСКА Акинфеев. Опаснее момент до перерыва команда Стукалова создала только на исходе получаса игры после аута, когда Акинфеев и штанга не дали забить Кротову из убойной позиции.

ЦСКА играл без Влашича, который, видимо, не в оптимальном состоянии из-за Евро-2020 и мыслей о смене клуба. Некоторые армейцы поменяли роли по сравнению с прошлым сезоном. Чалов в 4-3-3 стал правым вингером, Ахметов – левым, а Обляков теперь действует в центре ближе к атаке. Если вспомнить, что на молодёжном уровне Иван много забивал за счёт мощного удара, то, пожалуй, логично почаще подтягивать его к штрафной. Чалов запомнился несколькими хорошими решениями, в частности, на 6-й минуте, когда с его передачи едва не забил Обляков. Ахметов, пожалуй, чувствовал себя на фланге менее комфортно, тем не менее перед перерывом именно он создал супермомент для Бохинена. У ЦСКА лидерами по касаниям мяча были крайние защитники – это неудивительно, ведь «Уфа» играла без чистых фланговых хавбеков. Фернандес с Щенниковым получали какое-то свободное пространство. Правда, тому же Марио недоставало привычной остроты. В первом тайме ЦСКА уступил по ударам – 7:8 (в створ – 1:2). При этом чуть-чуть превзошёл соперника по передачам на чужой трети – 97:78.

После перерыва Березуцкий выпустил на поле Дзагоева, который только перед стартом сезона РПЛ продлил контракт с клубом. Появление опытного плеймейкера должно было помочь армейцам снизить брак при переходе в атаку. И действительно помогло. ЦСКА стал лучше двигать мяч, быстрее разворачивать атаки, разрывая тройку центрхавов «Уфы». Гол в ворота команды Стукалова назревал – и состоялся на исходе часа матча. Первый шанс после подачи углового Заболотный упустил, а вот следующий реализовал. У «Уфы» был странный размен (Камилов против гораздо более габаритного Заболотного), но так или иначе Антон сыграл классно, продавив опекуна. Мечта центрфорварда сбылась: он забил в дебютной игре после возвращения в родную команду.

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После гола ЦСКА на несколько минут как будто отпустил игру, однако ненадолго. Потом команда Березуцкого хорошо оборонялась и количеством, и умением, тогда как «Уфе» явно не хватало кадрового ресурса, чтобы создавать моменты. Спасать игру среди прочих вышел даже бывший мини-футболист Эгаш. Это красивая история для СМИ, но не красящая наш чемпионат. Ещё раз остаётся повторить, что лимит легионеров в нынешнем виде вредит РПЛ, тем не менее отбор иностранцев по качеству обязательно нужен. Впрочем, возможно, анголец окажется настоящим бриллиантом. По этой игре судить непросто, он почти не встречался с мячом.

Во втором тайме ЦСКА заметно превзошёл «Уфу» по ударам – 16:7 (в створ – 5:0). Гости могли надеяться разве что на пенальти после контакта Агаларова и Васина в штрафной Акинфеева. Но судье надо было очень захотеть нарисовать точку, чтобы в такой ситуации наказать защищающуюся команду. Армейцы победили по делу. За первый официальный матч Березуцкий-тренер заслужил положительную оценку, даже если забыть про результат.