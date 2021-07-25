«Зенит» готовит топ-трансфер. Агент Гедеша выбивает из российского клуба большую зарплату?

В 2017-м Гонсалу Гедеш удивил всю Испанию. «Валенсия» взяла в аренду 20-летнего полузащитника у «ПСЖ», и в первых семи матчах он сделал три гола и пять ассистов. В тот момент многие подумали, что уже в ближайшем будущем парень либо вернётся в Париж, либо окажется в другом топ-клубе. Говорили даже про мадридский «Реал». Якобы Криштиану Роналду настаивал на покупке соотечественника для замены сникшему Гарету Бэйлу. Но в Мадриде не послушали главную звезду и взяли паузу. В итоге летом 2018-го «Валенсия» выложила за Гедеша 40 млн евро – огромную сумму для не самого богатого клуба.

Спустя три года очевидно – Жорже Мендеш действительно великий футбольный агент. Сначала он впарил парня «ПСЖ» за 30 млн евро (при рыночной цене в 10 млн). Аргумент был один – к вам едет новый Роналду. Потом сделал то же самое с владельцами «Валенсии». И даже попытался запихнуть клиента в «Реал». Но там крепко подумали и отказались.

Агент Жорже Мендеш Фото: Visual China Group/Getty Image

После впечатляющего старта в «Валенсии» Гедеш сник. Его фаны наверняка скажут, что дело в травмах, но вряд ли только в них. Просто стиль Гонсалу предсказуем. Финтит он в основном через замахи, открывается чересчур очевидно, да и разыгрывает мяч точно не на 40 миллионов. В прошлом сезоне он, казалось, преодолел все проблемы со здоровьем, провёл сезон без больших пауз, но сделал всего 5+5 в 31 матче Ла Лиги. Даже поехал с Португалией на Евро-2020, но только раз попал в заявку и ни разу не вышел на поле. Неудивительно, что руководство захотело избавиться от высокооплачиваемого актива. И ещё менее удивительно, что в претендентах есть «Зенит».

Накануне Record выкатил инсайд, что российский клуб готов заплатить за 24-летнего португальца 25-30 млн евро. Дать игроку зарплату в 2,2 млн евро и трёхлетний контракт. Также на футболиста претендует «Севилья», но они не готовы платить большую сумму и подождут, когда «Валенсия» снизит стоимость. А им, вероятно, придётся это сделать в случае, если спрос останется невысоким.

При этом Гедеш, как сообщает портал Grada3, не особо стремится в Россию. Его не устраивает зарплата и уровень лиги. Вероятно, первый пункт здесь самый важный. Агент игрока Мендеш уж точно осведомлен, что из российских клубов можно выбить куда больший оклад. Поэтому сейчас, очевидно, идёт торг.



«Зенит» готовит топ-трансфер для РПЛ. Но сможет ли Гонсалу потенциально стать заменой Азмуну, которого отправляют в «Байер»? Вряд ли. Он не типичный центральный нападающий, а скорее универсальный игрок атаки с акцентом на фланг. Но может сыграть и вторым форвардом. Скорее это замена Дриусси.