«Кокорин мог забить 3-4 гола». Россиянин набирает форму перед вторым сезоном в Италии

Нападающий Александр Кокорин продолжает подготовку с «Фиорентиной» к новому сезону в Серии А. Несколько дней назад его клуб провёл товарищеский матч с немецкой командой «Остермюнхен», а теперь встретился с «Фолиньо», выступающим в Серии D.
Ещё перед началом игры 43-летний итальянский специалист Винченцо Итальяно заверил, что наш форвард способен стать основным в его команде.
«Саша способен быть основным нападающим. У него есть мастерство, а сыгранность придёт со временем. Он должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину, а также находиться в районе 11-метровой отметки. Но нападающие должны играть как нападающие, а именно – забивать», – сказал Итальяно.
А вот с реализацией у Кокорина пока проблемы. В матче с «Фолиньо» Александр вышел в стартовом составе «фиалок». За первый тайм он заработал пенальти, который на 38-й минуте реализовал Джакомо Бонавентура, а также пробил на 45-й в перекладину. Уже во второй половине встречи на поле вышел основной нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. 21-летний серб забил семь голов, а «фиалки» выиграли со счётом 11:0.
Уже после матча Итальяно вновь заговорил о Кокорине, отметив, что тот мог оформить хет-трик или даже покер.
«Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, ему нужно задаться вопросом об эффективности, которой должен обладать нападающий. Ему нравится связывать игру, он заработал пенальти благодаря отличному движению. Думаю, он может работать в этой зоне, сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.
Но мы хотим становиться лучше, и Кокорин подтвердил такое желание. Надеюсь, мы сможем добиться прогресса в короткий срок», – сказал главный тренер «Фиорентины».
Пока Александр проигрывает конкуренцию Влаховичу, являясь его дублёром. Если Итальяно начнёт использовать их в паре, шансы Кокорина на место в основе автоматически повысятся. Итальянский специалист вряд ли станет двигать россиянина на фланг, так как видит его в роли нападающего-наконечника. Но чтобы в ней утвердиться, Кокорину нужно забивать — для начала в товарняках.
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