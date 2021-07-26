Люди Карпина. Кто вошёл в новый тренерский штаб сборной России

Сегодня в ТАСС глава РФС Александр Дюков и новый главный тренер сборной России Валерий Карпин провели совместную пресс-конференцию, на которой наставник «Ростова» представил свой тренерский штаб в национальной команде. Среди хорошо знакомых нашему болельщику персонажей нашлось место и двум малоизвестным испанцам. Рассказываем, кто будет помогать Карпину в сборной.

Виктор Онопко

Должность: помощник главного тренера

Онопко 11 лет отработал в штабе ЦСКА, помогая Хуанде Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко. В декабре 2020 года у него истёк контракт, а предложения продлить его ни Онопко, ни Овчинникову не последовало. Оба покинули команду вопреки собственной воле. Этим летом Виктор Савельевич даже заявил, что готов возглавить сборную России. До назначения главным тренером дело так и не дошло, но в сложившихся обстоятельствах и должность ассистента его должна была устроить. С Карпиным Онопко связывает давняя дружба. Оба играли в одно и то же время в «Спартаке» и сборной России, а после переезда в Испанию ещё крепче сдружились, сохранив хорошие отношения по сей день. Уже известно, что на Онопко с Писаревым ляжет основная нагрузка по мониторингу кандидатов в сборную в те дни, когда главный будет занят в клубе.

Николай Писарев

Должность: помощник главного тренера

Ещё один бывший спартаковец в сборной. Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу и шесть лет возглавлял молодёжку. Впоследствии работал в «Олимпийце» («Нижний Новгород») и «Урожае» («Кубань»), в том числе на должности спортивного директора. В последние два года регулярно напоминал о себе в качестве ТВ-эксперта. В частности, Писарев довольно жёстко критиковал сборную Черчесова во время Евро-2020, называя её худшей командой турнира, а её тренера призывал уйти в отставку. Теперь критиковать будут их с Карпиным штаб (если будет повод, конечно).

Виталий Кафанов

Должность: тренер вратарей

С лета 2019 года Кафанов сотрудничает с Карпиным в «Ростове» на должности старшего тренера и тренера вратарей. Он начинал тренерскую карьеру в смоленском «Кристалле». Позже долгое время тренировал вратарей «Рубина» и «Ростова» у Курбана Бердыева, а также входил в штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана. Кафанов считается одним из сильнейших в стране (если не сильнейшим) специалистом по стандартным положениям.

Луис Мартинес

Должность: тренер по физподготовке

48-летний испанский специалист также входит в тренерский штаб Карпина в «Ростове». Впервые они воссоединились в «Спартаке» в январе 2013 года и работали вместе вплоть до ухода Карпина в отставку. Позже Мартинес практиковал в китайском «Хэбэй Чайна» и мексиканском «Атласе», а в январе 2018 года вновь воссоединился с Карпиным в России. В «Ростове» Луис уже четвёртый год.

Джонатан Альба

Должность: тренер-аналитик

Альбе 39 лет, обладатель лицензии УЕФА Pro. С января 2018 года он занимает в «Ростове» должность тренера-аналитика. До переезда в Россию Джонатан проходил стажировку в аналитическом отделе сборной Румынии, а также работал в академии клуба «Райо Махадаонда» из Мадрида.