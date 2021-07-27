Карпин сразу правильно поставил себя в сборной. Резкий контраст с Черчесовым

Интернет-зеркало снова показало – Валерия Карпина в роли тренера сборной любят больше и больше. Новости с его словами собирают подозрительно много «Валера, верим», интернет топит за Карпина, а фон вокруг сборной впервые за много лет стал положительным. И пока по нефутбольным причинам.

Писарев, испанские помощники Карпина и Онопко, с которым Валерий несколько лет назад делал селфи в московском метро, – это другой и далекий мир, который будет интересен, когда сборная соберётся и сыграет. А пока футбол идёт дополнением к человеку (именно человеку, а не тренеру) Карпину, благодаря которому у сборной, наконец, появилось человеческое лицо.

В чём это выражается? Хватило одного открытого разговора.

Отсутствие «ну, и?» и прочего напора в словах. Покладистая пресс-конференция, стартовавшая со слов благодарности Черчесову. Огромное количество фото улыбающегося Карпина с журналистами. Политкорректный ответ про Дзюбу (личное не помешает футбольному) и смелый посыл «верю, что российские футболисты могут играть в смелый футбол». А также непривычная для ироничного Карпина искренность: с Черчесовым общаться не планирует + «присутствует волнение, сам удивляюсь, для меня это странно».

Фото: rfs.ru

Есть ощущение, что такой размеренный и рассудительный Карпин выглядит контрастно. С самим собой. И бывшим тренером сборной. Однако странного в этом ничего нет. Ведь назначение на полгода во многом направлено на общество – успокоить, снять агрессию и сделать союзником.

Когда тренер не огрызается. Отвечает на любые вопросы. Даёт понять, что он не киборг и может волноваться (и как результат – ошибаться). То это располагает к себе. Тем более тренер, который недавно открыто пёр на РПЛ и Прядкина, называл лигу первенством водокачки. И наверняка сможет назвать своими словами и происходящее в сборной.

Так благодаря черновой и нефутбольной работе Карпина на пресс-конференции у сборной появляется подушка безопасности: готовиться, тренироваться да просто жить без пресса, который, по словам игроков, мешает. Видимо, настолько, что капитан после вылета с Евро обобщает слова и негатив болельщиков и делает упор на них.

После Черчесова от тренера сборной требуется минимум: быть открытым и не идти в атаку на общество. Карпину с этим просто, даже если он атакует, то его напор потом разлетается на цитаты, а тренеру в итоге аплодируют, как после слов про Фалькао.

Как судьи говорят, что их работа заканчивается, только когда захлопывается дверь их квартиры, так и работа тренера не ограничивается тренировочным полем.

Фото: РИА Новости

Работа тренера – это общаться и объяснять решения.

Черчесов, местами отличник по футбольной части, эту работу провалил.

Карпин же стартовал амбициозно, и, если подкрепит слова победами и как минимум стыками ЧМ-2022, в России может образоваться долгожданный союз народа и сборной.