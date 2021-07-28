Витории нужно задуматься по поводу Промеса. Кажется, Квинси не тянет основу «Спартака»

В стартовом поражении «Спартака» от «Рубина» нет совершенно ничего страшного, ведь красно-белые показали качественный для текущего этапа футбол. Команда играла агрессивно, классно взламывала даже очень насыщенную оборону, да и сзади действовала относительно дисциплинированно. Если чуть-чуть отшлифовать эту систему, а ещё обзавестись удачей, то «Спартак» способен на многое.

Но, безусловно, есть вещи, которые тревожат — и над ними нужно обязательно задуматься тренерскому штабу. Один из моментов, подлежащих обсуждению, — кадровое наполнение атакующей линии. На мой взгляд, некоторые футболисты, которые недавно считались либо резервистами, либо вообще находились в аренде, но зато прошли полный цикл подготовки с новым тренером, сегодня показывают более цельный футбол по сравнению со статусными партнёрами-конкурентами.

И отдельно хочется поговорить о Промесе. Квинси возвращался в «Спартак» не только живой легендой, а ещё и игроком, который вроде бы должен быть в полном порядке и помочь команде выйти на новый уровень. Но за полгода этого не случилось: лигочемпионское место в концовке прошлого сезона красно-белые отвоевали скорее на мастерстве других футболистов (Мозеса, Соболева, Ларссона), Промес же на главные роли выходил нечасто. Хотя играл стабильно.

Стартовый матч нового сезона Квинси тоже провёл так себе. Не то чтобы совсем бездарно, но мы ведь оцениваем голландца согласно статусу. А ещё учитываем, что «Спартак» борется за чемпионство — и у него, соответственно, должны быть футболисты, которые на своих позициях одни из лучших в лиге. Остаётся ли таким сегодняшний Промес? Очень большие сомнения.

Какие претензии есть к Промесу?

Ниже — статистика Промеса за 12 матчей в «Спартаке» после возвращения. Данные предоставлены Wyscout, рассчитаны в среднем за 90 минут.

Претензия номер один — низкая конкретика. По ключевой эффективности у Квинси невысокие цифры: 0,34 xG + 0,14 xA. То есть 0,48 ожидаемых балла результативности за игру. Это не провальный, но и не топовый уровень. Например, по итогам прошлого сезона Промес занял лишь 29-е место в РПЛ (0,51 xG + xA), оказавшись ниже Уткина, Бикфалви, Архипова, Онугхи, Лисаковича, Бериши, Ильина, Мамаева, Захаряна — и это мы не приблизились к верхней десятке. Подчеркну, что Промес играл в много забивающей команде — весной у «Спартака» была высокая результативность.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Претензия номер два — средние индивидуальные качества. Ещё во времена «Аякса» начало казаться, что Промес теряет в резкости, в эффективности работы с мячом под давлением (в том числе спиной к чужим воротам), реже проявляет инициативу и самостоятельно вылезает из сложных ситуаций. В России этот регресс, увы, пока подтверждается: кроме красивого гола «Уралу», сложно вспомнить эпизоды, когда Промес самостоятельно изобретал бы опасный момент.



Квинси превращается в обычного игрока фланга: он чаще играет попроще, отыгрывается с минимумом касаний, уже не рискует лезть в каждой ситуации «один в один» или тем более «один в два». Иными словами, голы, которые Промес в далёком 2014-м забил «Рубину» (нагло обыграв трёх-четырёх соперников на границе штрафной), сейчас менее вероятны. Да, он может убрать на замахах или обыграть, когда ситуация не гиперсложная. Но мы равняемся на старого Квинси, стабильно обеспечивавшего ключевые вхождения в чужую штрафную через свой фланг на скорости. Сейчас их гораздо меньше.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если взять свежий матч с «Рубином», то там у Промеса три обводки. Формально все успешные, а фактически они состоялись в центральной зоне и заканчивались чужими фолами. В ситуации, когда в начале второго тайма Промес полез у своей штрафной «один в два», он сразу же потерял мяч и едва не организовал ответную контратаку.



В 12 матчах в «Спартаке» у Квинси в среднем 5,71 обводок с процентом успешности 56,25% и 2,05 продвижения мяча. С одной стороны, это неплохие цифры. С другой, важно погрузиться в контекст. По итогам прошлого сезона Промес занял 27-е место по обводкам за 90 минут, а по рывкам с продвижением не попал бы даже в топ-30. То есть мы подразумеваем уникального для РПЛ футболиста, регулярно вспоминаем про его дриблинг и индивидуальные качества, а на самом деле он по меркам чемпионата почти обыкновенный.



Также хочу обратить внимание на зоны, где Промес идёт в дриблинг. Непосредственно внутри чужой штрафной или в зоне левого угла штрафной эпизодов не так уж и много. На картинке снизу — все удачные обыгрыши Квинси в «Спартаке» после возвращения (данные InStat).

Третья претензия — качество удара. Реальная результативность ещё ниже ожидаемой. Ударов много (по 3,39 за 90 минут), но конвертация в голы очень скромная (чуть менее 8%). А ниже есть карта всех его попыток. То есть Промес регулярно пристреливается издали (в том числе для этого его и брали), а выхлоп пока нулевой. И как яркий пример — удар в матче с «Рубином» в первом тайме из безнадёжной точки в ситуации, когда справа бежали два партнёра.

Что дальше?

Я ни в коем случае не хочу пока обсуждать эффективность трансфера — время для этого ещё не пришло, Промес запросто может прибавить. И нахождение Квинси в «Спартаке», полагаю, всё равно благоприятно воздействует на команду: он профессионал, обладает правильным спортивным характером и злостью.

Но вот тот факт, что Промес неизменно выходит в стартовом составе, начинает немного озадачивать. Ещё раз подчеркнём: даже по меркам РПЛ Квинси сегодня не демонстрирует ничего уникального; он явно не первый, не второй и даже не третий номер на своей позиции среди всех игроков лиги; его регресс продолжается уже длительное время.

В матче с «Рубином» «Спартак» сильно прибавил именно после замен, когда вместо Ларссона, Мозеса, Промеса и Умярова вышли Игнатов, Бакаев, Мирзов и Мелкадзе. В заключительные 30 минут красно-белые нанесли больше ударов и создали больше моментов, чем в стартовый час. А концовка вышла вообще потрясающей с точки зрения давления — и на гол команда полностью наиграла.

Разумеется, так будет не всегда. Но вчерашние резервисты, по крайней мере, продемонстрировали, что они могут ярко играть в атаке (на сборах мы тоже это видели). И на них можно рассчитывать, пока не докажут обратное.

Промес же из матча в матч доказывает, что он уже не безусловный игровой лидер, каким был прежде. И если ситуация не изменится, то нужно делать выводы. Нельзя вечно выпускать футболиста в стартовом составе только исходя из его статуса.

Использованы данные Wyscout и InStat.