Карпина ждёт экстремальный дебют в сборной. Клубы РПЛ обязаны ему помочь

У сборной России наконец-то появился главный тренер. Назначив Валерия Карпина, РФС вроде бы решил проблему с подготовкой к матчу с Хорватией (а решать её надо было срочно – матч уже 1 сентября), но не до конца. О главной проблеме сборной перед игрой забыли, но в понедельник о ней тактично напомнил сам Карпин, отвечая на вопросы журналистов: у сборной на подготовку к игре с Хорватией (возможно, важнейшей в группе) есть всего два дня. Согласно календарю, шестой тур РПЛ должен играться 28-29 августа, при этом 29-го проводят свои матчи «Спартак», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи» – потенциальные доноры национальной команды.

Если бы тренером сборной по-прежнему был Станислав Черчесов, то такое маленькое количество времени на подготовку было бы неприятным, но не критичным. Но Карпину фактически предстоит знакомиться с командой перед матчем с хорватами. Экстремальный дебют! О какой качественной подготовке можно говорить, когда сам главный тренер открыто заявил: двух дней хватит на полторы (!) тренировки – восстановительную и предыгровую. Очевидно, что для знакомства с командой, объяснения и отработки новых тактических деталей, банальных разговоров с игроками двух дней недостаточно.



Но проблема не только в знакомстве с игроками – сложно представить, что в субботу футболисты будут рубиться в РПЛ, а в среду в оптимальной физической форме выйдут за сборную. Тем более играть нам не с аутсайдером группы, а, пожалуй, с самым серьёзным и точно самым статусным её представителем.



Эту проблему Карпин никак не сможет решить самостоятельно. Но выход есть – клубы могут пойти навстречу сборной и перенести матчи шестого тура. На всё той же пресс-конференции Карпин, кажется, был готов даже умолять клубы пойти ему навстречу.



— 30 августа игроки приедут на сбор, – заявил он, – будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет 1,5 тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть. Правда, не знаю, куда и как. Да, я сам клубный тренер и да, я сам говорил: сдвинули тур — а толку никакого. Ну да – может получиться, а может — нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне. Заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но всё зависит не от меня.

Вопрос простой: очень легко рассуждать о переносе тура, не предлагая не то что конкретных дат, а хотя бы примерных. Но если чуть-чуть поднапрячься, где-то пойти навстречу и подвинуться, рабочий вариант найти реально. В прошлом сезоне команды уходили на перерыв, завершая первую половину сезона 16-18 декабря. Сегодня эти даты свободны. Да, возможны проблемы с погодой. Давайте разберём календарь и подумаем, что можно сделать. Хотя бы примерно (профессионально варианты пусть разбирают ответственные люди):

«Динамо» и «Локомотив» вполне могут сыграть в Москве – в прошлом году подмосковные «Химки» проводили матч 17 декабря. В случае экстремальных условий игру можно перенести на 2022 год, например, на 10-14 февраля. Или сыграть матчи ещё позже – 26/27 апреля. Да, в эти дни будут играться полуфиналы ЛЧ и ЛЕ, но веры в то, что туда пробьются российские команды, практически нет.

«Химки» и «Нижний Новгород» – такая же история, как и у «Динамо» с «Локомотивом». Но можно и сразу переносить на весну – в еврокубках команды не играют.

«Зенит» и ЦСКА смогут спокойно сыграть в Питере под крышей.

«Ахмат» и «Арсенал» ждут нормальные условия в Грозном.

В Краснодаре тоже вряд ли будет холодно – там пускай «Краснодар» с «Рубином» и играет.

«Спартак» и «Сочи» могут встретиться в Москве (или вдруг перенести матчи на следующий год), но есть вариант поменяться кругами – в Сочи явно теплее.

«Уралу» и «Ростову» тоже нужно просто поменяться кругами. Или переносить всё на весну.

Конечно, клубам проще всего оставить всё как есть, не париться из-за сборной и думать только о себе. Кстати, «Химки», например, Карпина уже поддержали (кажется, «Ростов» тоже будет не против), а вот в «Урале» высказались против – дескать, раньше это не помогало. Но сравнивать ситуацию с переносом туров ради подготовки к Евро и ситуацию перед матчем с Хорватией не совсем корректно – у Карпина, в отличие от Черчесова перед Евро, момент действительно патовый. И на собственное «я» клубам всё-таки наступить нужно. Иначе пострадает весь российский футбол – его имидж и успехи вообще-то зависят не только от клубов РПЛ и её расписания. Без переноса шестого тура шансов на успех в матче с Хорватией у сборной практически нет.



И в конце концов: если новый главный тренер сборной, глубоко уважаемый в нашем футболе Валерий Карпин, на всю страну просит клубы помочь ему лично ради сборной – это ведь, наверное, чего-то стоит?