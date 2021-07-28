Болельщикам «Локомотива» не стоит паниковать. В распродаже нет ничего страшного

Самое важное для немцев — репутация. Уверен, куратор спортивного направления «Локо» Ральф Рангник не будет сам себе её портить. Слишком уж мощно в Германии обсуждали приход его компании в Россию. Да и «Локомотив» за последние годы получше узнали в Европе — чего стоили хотя бы мощные матчи с «Баварией» в последний еврокубковый сезон.

Так что если Рангник согласился работать с «Локо», то точно не с целью развалить. А после получить негативные отзывы и прикрыть свою фирму. На первых этапах развития компании он постарается сделать максимум для клуба. Сомнения у меня только в одном: правильно ли Ральф и его команда понимают посыл руководства?

Как это выглядит для немцев: российский клуб со слабой экономической моделью хочет стать финансово независимым. Это главная задача. Остальное — методы достижения цели: развитие молодых игроков, привлечение спонсоров, новой аудитории, усиление маркетинга и остальной типологический минимум, который назовёт любой студент. Немецкая команда включает логику и говорит: тогда давайте начнём с обнуления состава — избавимся от высокооплачиваемых и дорогих активов и построим команду под правильную модель.



Отсюда и появилась вчерашняя информация Нобеля Арустамяна, подтверждаемая источниками «Чемпионата». Там довольно логичные фамилии на выход: Крыховяк — год до конца контракта, возраст, высокая зарплата. Поэтому сейчас можно хоть что-то заработать. Смолов — аналогичная история. Баринов и Миранчук — парни подходят к пику карьеры и сейчас, вероятно, стоят максимум. Задача клуба выполнена, их вырастили, они многое дали «Локо», пора с них что-то и получить. Мурило перестал прогрессировать в России и его нужно отдавать, пока актив что-то стоит. По какому футболисту здесь могут быть вопросы? Всё вполне соотносится со стратегией. На их место можно приобрести игроков моложе и на сильно меньшую зарплату. Плюс подрастают свои — их тоже пора развивать. Идеальная модель для заработка.

Но вернёмся к тому самому посылу руководства. В России обожают популистские заявления и красивые стратегии от иностранцев. Правда, зачастую вся перестройка упирается в одно — результат, который спросят с оперативных управленцев. РЖД выделяет деньги не на мифически успешное будущее, а чтобы от бренда веяло славой прямо сейчас. И на этом пункте реформы зачастую заканчиваются. Один из больших боссов РЖД может прочитать эту информацию, позвонить в руководство «Локо» и поинтересоваться, для чего продавать лидеров. Те попытаются объясниться, но, скорее всего, неубедительно. И перестройка затормозится.



Не только из-за звонка из больших кабинетов. В «Локо» её задумали провести дикими методами — Томас Цорн действительно названивает боссам других клубов, называет ценник и спрашивает: «Купите?» Больше похоже на базар, а не на серьёзный подход. Тоже удар по репутации.

Но больше всего поражает полный игнор со стороны клуба. Вместо опровержений, интервью, объяснений мы вновь наблюдаем типичную для «Локомотива» образца 2021 года картину: они считают, что ничего плохого не происходит и лучший метод объяснения — молчание.



А это редко заканчивается хорошо.