После Евро Жирков пропал из виду. Где он теперь и почему без клуба?

Последний официальный матч Юрий Жирков сыграл 14 июня со сборной Бельгии на Евро-2020. На 43-й минуте Станислав Черчесов убрал защитника с поля из-за травмы, и сразу стало понятно, что турнир для 37-летнего игрока, скорее всего, закончен. Черчесов после матча не ставил на игроке крест, но на следующий день появился неприятный диагноз – повреждение мышцы бедра. Юрий уехал из расположения сборной и начал восстановление в Москве.

Контракт игрока с «Зенитом» истёк 30 июня. Семак не скрывал, что разговаривал с футболистом сразу после случившегося и стороны договорились подождать. Ведь было непонятно, насколько может затянуться процесс. По самому негативному сценарию на восстановление потребовалось бы до полугода – по примеру травмы, полученной на чемпионате мира 2018 года. Тогда «Зенит» переподписал соглашение с ветераном, но вернулся на поле тот только после зимней паузы.



Сейчас Юрий всё ещё не принял окончательное решение по поводу дальнейшей карьеры футболиста. Он продолжает восстановление, но уже чувствует себя лучше. Даже съездил на матч Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив» и посмотрел за игрой с трибуны. Но вскоре решение принять придётся – период заявок заканчивается 7 сентября. И к этому моменту ему точно нужно определиться с клубом.

Позиция «Зенита», с одной стороны, однозначная: если игрок готов помочь, с ним подпишут соглашение на один сезон и продолжат использовать в ротации. Проводить примерно 1-2 матча в месяц на средних скоростях Жирков наверняка готов. Но проблема всё равно существует, и, насколько я понимаю, она беспокоит тренерский штаб: у «Зенита» есть первая опция на позицию левого защитника – Дуглас Сантос. Вторая прямо сейчас – Данил Круговой. В случае возвращения Жиркова 23-летний игрок автоматически начинает циркулировать между второй и третьей опцией. Это вряд ли добавит ему уверенности, но точно сократит потенциальное количество игрового времени. Переподписывать Жиркова и не выпускать его – тоже странное решение. В этом возрасте он точно захочет получить от игры максимум удовольствия. Также не уверен, что есть смысл брать его в качестве славного ветерана прошлого, который стал бы связующим звеном между игроками и тренерами. Под эту роль он не особо подходит.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё в июне складывалось ощущение, что Юрий сможет и готов отыграть ещё сезон. Ноги бежали, настроение было хорошим. И если травму удастся полностью залечить, все будут только рады. Даже если он окажется не в «Зените», а в любом другом клубе РПЛ. Ведь Жирков – уникальный человек. Последний полевой игрок из бронзового состава Гуса Хиддинка с Евро-2008, кто продолжает играть. Причём так, что многие завидуют.