У «Спартака» и ЦСКА перебор легионеров. Что делать с лишними?

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует новый лимит на легионеров – «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов. При этом игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются легионерами. У некоторых клубов возникли проблемы ещё по ходу прошлого сезона: «Спартак» отзаявил Педро Рошу (играл в дубле), ЦСКА отдал в аренду сразу четырёх иностранцев, а «Рубину» в какой-то степени помогла травма Саито.

В условиях нового лимита становится совершенно невыгодно содержать легионеров среднего уровня, не говоря уже о лишних, не вмещающихся в заявку. Возможно, «Спартак» оставил бы Тиля, если бы не правила. Проблема с количеством иностранных футболистов актуальна уже второй сезон кряду, ведь несколько клубов РПЛ не вписываются в лимит.

ЦСКА, 10 легионеров

В заявке (7): Гогуа, Бийол, Бистрович, Бохинен, Влашич, Сигурдссон, Эджуке.

Вне заявки (3): Фукс, Магнуссон, Гайч.

У ЦСКА остаётся одно вакантное место для легионера в заявке, но мы держим в уме возможный трансфер Влашича в «Милан»/«Монако»/«Зенит». Если хорват покинет Россию, то освободится ещё один слот. Сложно сказать, приобретёт ли ЦСКА нового иностранца после ухода Николы. Во-первых, нужно решить вопрос с легионерами, не попадающими сейчас в заявку. Во-вторых, ЦСКА впервые за длительное время пролетел мимо еврокубков, и это наверняка окажет влияние на трансферную политику клуба.

Нет сомнений, что одно из мест в заявке займёт Магнуссон, отыгравший 22 матча в прошлом сезоне. Гайч после полугодичной аренды надеется на новый опыт в Европе. Вероятно, место Влашича в заявке получит Фукс, который сейчас находится в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Вероятность ухода: Гайч (90%), Фукс (10%).

«Спартак», 10 легионеров

В заявке (7): Айртон, Жиго, Крал, Мозес, Промес, Ларссон, Хендрикс.

Вне заявки (3): Урунов, Понсе, Педро Роша.

Разговоры о поиске нового правого защитника затихли, поэтому единственное вакантное место в заявке, скорее всего, займёт Понсе, пропустивший первый тур РПЛ из-за поездки на Олимпиаду. По Урунову вопрос, судя по всему, решён: если не будет предложений по продаже или аренде, то его заявят за «Спартак-2» в ФНЛ.

Роша снова оказался в списке лишним, поэтому нельзя исключать вариант с очередной арендой или полноценным трансфером. По информации бразильских СМИ, «Гремио» уже сделал предложение «Спартаку» по нападающему.

Вероятность ухода: Педро Роша (70%).

«Рубин», 9 легионеров

В заявке (8): Бегич, Деспотович, Йевтич, Кварацхелия, Абильдгор, Уремович, Хакшабанович, Хван Ин Бём.

Вне заявки (1): Саито.

Саито перешёл в «Рубин» в декабре 2020-го, но до сих пор не дебютировал за казанский клуб. Он получил травму голеностопа, перенёс операцию и пропустил четыре месяца. После возвращения в строй 22-летний полузащитник принял участие в предсезонном сборе, однако остался вне заявки на сезон. «Рубин» должен решить вопрос о будущем игрока, поскольку все места для иностранцев уже заняты. Выходов из ситуации видится два: продажа Кварахцелии, о которой давно говорят, либо аренда Саито в другой клуб.

Вероятность ухода: Саито (50%).

«Динамо», 9 легионеров

В заявке (8): Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Варела, Моро, Шиманьски, Н’Жье, Игбун.

Вне заявки (1): Кардозу.

Кардозу отыграл за «Динамо» полтора года, после чего дважды уходил в аренду. Вряд ли он с ностальгией вспоминает «Тамбов» (всего один матч), а вот возвращение на родину пошло португальцу на пользу. В прошлом сезоне он провёл 30 матчей за «Белененсеш», забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. В планы «Динамо» 27-летний футболист по-прежнему не входит, хотя его статистика лучше, чем у Н’Жье. Кажется, в ближайшее время Кардозу снова покинет «Динамо».

Вероятность ухода: Кардозу (99%).