Российский клуб прошёл первого соперника в Европе. Уже успех!

О «Сочи» сегодня можно говорить не только в контексте вероятного возвращения Александра Кокорина. Команда Владимира Федотова вышла в следующий раунд квалификации Лиги конференций, победив по сумме двух матчей «Кешлю». В Азербайджане после домашних 3:0 сочинцы забили ещё четыре гола.

Перед ответной игрой Федотов рассуждал о кадровых проблемах, в том числе связанных с газоном на стадионе в Баку:

«Искусственное покрытие арены может отрицательно сказаться на футболистах. Травмоопасное поле невыгодно не только нам, но и другим командам… Но против «Кешли» сыграем на максимуме, это не обсуждается. Побережём только тех, кому противопоказана синтетика, травмы ни к чему».

Судя по составу на встречу с «Кешлей», искусственное поле особенно опасно для Кристиана Нобоа, Ивелина Попова, Кирилла Заики и Матео Барача. Первые трое по ходу карьеры перенесли разрыв связок колена. Впрочем, Заика с Барачем попали в запас, как и Эмануэль Маммана и Максим Барсов (они тоже рвали кресты).

Местный стадион «Шафа» – небольшой, в РПЛ он бы с такой вместимостью (около 8000 человек) не прошёл аттестацию. Так что можно смело утверждать: сочинцам противостоял соперник калибра ФНЛ. Да и по качеству игры команд было понятно, что встречаются соперники разного уровня. Кстати, «Сочи» и «Кешля» играли по похожим схемам 3-4-3, а Федотов нашёл место для обоих кандидатов на роль основного форварда – Дуганджича и новичка Воробьёва, игравшего чуть глубже и левее.

В первые полтайма Дуганджич с Воробьёвым упустили несколько моментов. «Сочи» спокойно создавал их даже без Нобоа – за счёт быстрой игры на флангах и слаженного прессинга. Но на 21-й минуте хорват всё-таки забил. Защитники «Кешли» как будто заснули в этом эпизоде: Терехов совершенно свободно навесил, а Дуганджич отклеился от защитника и пробил головой в падении. Мяч, ударившись о землю, влетел в сетку. У Марко всего третий гол в 20 матчах за «Сочи».

Потом гости могли забить ещё, например, Воробьёв не реализовал выход один на один. Тем неожиданнее оказался ответный гол Фелипе Сантоса, который, перед тем как забить, легко разобрался один в один с Родригао. Новый бразильский центральный защитник «Сочи» пока вообще не впечатляет. Возится с мячом при начале атаки, привозит в обороне.

Впрочем, на перерыв команды уходили при счёте 2:1 в пользу «Сочи». Бурмистров подхватил мяч у центра поля, протащил его почти до штрафной и точно пробил в дальний угол. Это был седьмой удар сочинцев (пять в створ) за 45 минут против пяти у «Кешли» (четыре в створ).

Ничто не предвещало и второго гола в ворота «Сочи». Команда Федотова вроде бы контролировала ситуацию на поле и после перерыва, однако всё тот же Фелипе Сантос решил эпизод за счёт индивидуальных действий. Бразилец зацепился за мяч возле штрафной россиян, ушёл от Цаллагова и Юрганова, а потом воспользовался тем, что страховавший партнёров Родригао вдруг упал на ровном месте. Фелипе Сантос доставил мяч до избежавшего офсайда Гаджиева – голкипер Заболотный не имел шансов спасти команду.

Исход дуэли в любом случае уже не вызывал сомнений, но хотелось, чтобы наша команда выиграла и принесла России дополнительные очки в рейтинг УЕФА. И на 70-й минуте «Сочи» забил третий гол. Да какой!

Сумасшедший проход совершил Прохин. Экс-игрок «Зенита» вытащил мяч со своей половины поля и продолжил рывок к чужим воротам. Получив ответную передачу от Бурмистрова, центральный защитник ушёл от опекуна, ворвался в штрафную и пробил вратаря Намашко. Очень круто!

Более того, на 82-й минуте вновь сработала связка Терехов – Дуганджич. Как и в первом тайме, левый «краёк» без помех прострелил, а хорват здорово сыграл на опережение. Для четырёх голов команде Федотова хватило десяти ударов за матч и восьми в створ. У «Кешли» в итоге набралось восемь ударов (семь в створ).

Российский клуб прошёл первый раунд еврокубков. Уже успех, если вспомнить, как команды РПЛ играют в Европе. В третьем квалификационном раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» (Сербия) – «ДАК 1904» (Словакия).