Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно России в этом сезоне

Таблица коэффициентов УЕФА – наша боль и одна из любимых тем для обсуждений. Мы с грустью наблюдаем за тем, как в последний год Россия отдала сначала шестую позицию в клубном рейтинге Португалии, а потом и седьмую – Нидерландам. Потеряла одно место в Лиге чемпионов.

И даже РФС, публикуя в июне официальное заявление о готовящихся реформах лиг, вспомнил таблицу УЕФА. В тексте были такие слова:

«В спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место. Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечёт структурные сдвиги (меньше мест в еврокубках = меньше денег в индустрии = меньше развития всей системы) и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях».

УЕФА рассчитывает рейтинг каждой ассоциации на основании выступлений команд данной страны в еврокубках на протяжении пятилетнего периода.

Например, для определения представительства клубов в нынешнем евросезоне учитывались результаты в период с сезона-2015/2016 по сезон-2019/2020. То есть прошлый год, когда мы упали с седьмой позиции на восьмую, ещё не брался. Его учтут в следующем евросезоне. Россия потеряет 11,500 балла (из сезона-2015/2016) и получит взамен лишь 4,333 балла (из сезона-2020/2021).

Вообще в последние годы у нас катастрофическая статистика – 4,333 балла, 4,666 и 7,583. Пока держимся, прежде всего за счёт удивительно успешного сезона-2017/2018, в котором Россия набрала рекордные 12,600 балла. Но когда его перестанут учитывать, есть риск, что с такими результатами РПЛ опустится как минимум на 13 место. А там и до 21-го, как справедливо заметили составители реформ для РФС, недалеко.

Полная таблица коэффициентов.



Напомним, как рассчитывается рейтинг УЕФА. Все очки, набранные клубами страны в евросезоне, складываются, а результат делится на количество команд от этой ассоциации. В нынешнем сезоне Россия представлена пятью участниками: «Зенитом» и «Спартаком» в Лиге чемпионов, «Локомотивом» в Лиге Европы, «Рубином» и «Сочи» в Лиге конференций. Значит, общее количество баллов будет делиться на пять, а не на шесть, как было раньше. При этом на групповом этапе победа (два очка) и ничья (одно) стоят, разумеется, дороже, чем в квалификации, где за победу дают одно очко, а за ничью – 0,5. Помимо того, на некоторых этапах начисляются бонусные баллы за выход в следующую стадию еврокубков.

Новый евросезон хорошо начался для России. «Сочи» принёс первые очки, одержав две победы над азербайджанским клубом «Кешля» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Но пока это, конечно, капля в море с точки зрения целого сезона. Главные события впереди. Нужно обгонять Нидерланды с Португалией и уходить от ближайших преследователей – Шотландии, Австрии, Украины, Бельгии. Помочь устранить непосредственного конкурента должен и «Спартак», который сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов. Кстати, России может подсобить также «Мидтьюлланн»: в отборе ЛЧ эта команда уже выбила шотландский «Селтик», а теперь встретится с голландским ПСВ. Датчане в 2021 году украли у нас плей-офф Евро на уровне первой и молодёжной сборных – пусть хотя бы так «возвращают долги».