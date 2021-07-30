Соболев возвращается туда, где сделал себе имя. Самарская история форварда «Спартака»

Как Соболев связан с самарским пивзаводом и чем отличается от супербомбардира «Крыльев Советов» Сергеева.

Второй тур РПЛ стартует уже сегодня, и важный его сюжет – возвращение Александра Соболева в Самару и его первый матч с «Крыльями Советов». Нападающий особенно ждёт этот матч: выйти против команды, которая вырастила его в Премьер-Лиге, сыграть против бывших одноклубников Карпова, Кабутова и Зиньковского, а также встретиться на поле с голеадором Сергеевым – новой надеждой Самары в атаке.

В этом тексте мы вспомним, как связаны Соболев и Самара (футбол, дружба, фанаты).



Так что полетели!

История Соболева и Самары: кричалка про пивзавод и злой Корниленко с котиками

• Соболев родился и вырос в Барнауле, а окончательно сформировался и раскрылся для широкой аудитории именно в «Крыльях», куда в 2018 году переехал из «Томи». Хотя был в его самарской жизни период аренды в «Енисей».



«Ребятам, которые занимаются футболом, я как игрок сборной могу пожелать лишь одно: верить в себя, работать и не останавливаться, – рассказывал мне игрок перед Евро-2020. – Момента, когда хотел всё бросить и уйти из футбола, у меня не было. Если бы не получилось в Томске, играл бы и доказывал в «Динамо» Барнаул. Но точно бы не сдавался».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

• Уезжал Соболев спокойно – на классическое повышение в Москву. Сначала в аренду, потом трансфер выкупили. С самарскими фанатами не ругался, хотя они и запустили хэштег #непродавайтеСоболева. В итоге о себе оставил добрые воспоминания: 19 забитых мячей, звание лучшего игрока РПЛ в июле 2019-го, а также пара драгоценных голов. Особенно – «Уралу» после рывка с центра поля и удара с 40 метров. И гол через себя в ворота «Арсенала».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

• На прощание сказал приятные слова, поблагодарив Самару за трамплин для вызова в сборную: «Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».

• Знал кричалки самарских фанатов.



– Какая песня у тебя ассоциируется с Самарой?

– Кричалка гостевых фанатов «Все мы любим самарский пивзавод».



– А ты любишь?

– Не, я пиво не пью



• Играл в связке с самарской легендой – Корниленко.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»/kc-camapa.ru

«Вот он раза в три минимум злее меня, – говорил Соболев зимой на спартаковском сборе. – Когда мы с ним в паре – это ад для защитников. Это на базе он кормит котиков, зато в игре…»

• Обиженно-недовольным после перехода в «Спартак» остался лишь самарский единоросс Сергей Каримов: «Господин Соболев сказал, что в Самару не вернётся. Прощай, Саша! Жалко, что вот так поступили с болельщиками. Самара достойна любви и уважения!»

Соболев против Сергеева. Насколько они разные?

Спортивный директор «Крыльев» Корниленко говорит, что сравнивать Соболева и Сергеева некорректно. Вот краткое содержание из его характеристики:

Соболев – таранный нападающий, который больше действует в штрафной, Сергеев играет по всему фронту атаки. Их тяжело сравнивать даже по своим габаритам. При этом они неплохо дополняли бы друг друга в связке.

Поигравший в Самаре Дмитрий Комбаров также считает игроков разноплановыми:

Им нужно подбирать схему. Соболев сейчас очень хорошо вписывается в спартаковскую систему. Сергеев – чуть другой футболист. По потенциалу они оба талантливые и работоспособные. Если бы они столько не работали, то весь их талант сошёл бы на нет. Не могу сказать, что они одаренные, они больше трудоголики, у обоих есть важное качество – умеют забивать голы.

***

И да, Соболев и Сергеев играли друг против друга. В 2019 году в матче 1/16 финала Кубка России «Торпедо» с Сергеевым обыграло «Крылья» с Соболевым со счётом 2:0, Иван забил.

Сегодня в 19:00 новая встреча.

В тексте использованы цитаты из интервью для Sports.ru и «СЭ».