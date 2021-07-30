Березуцкий пробует перезагрузить карьеру Чалова. Но есть опасения, что станет только хуже

В последние годы мы заждались прогресса от Фёдора Чалова. Молодой нападающий, так ярко стартовавший в профессиональном футболе, в какой-то момент перестал развиваться. Он не закрепился в статусе бомбардира, так и не превратился в игрока национальной сборной, да даже в ЦСКА до сих пор не стал на 100% ключевым футболистом.

Тревожный знак: в прошлом чемпионате Чалов провёл 27 матчей, но в 14 случаях выходил на замену. Фёдор не был первой опцией в линии нападения даже в сложной кадровой ситуации: Гончаренко пробовал играть с Эджуке в роли «ложной девятки», ставил Гайча и Рондона, да и Олич поначалу относился к Фёдору настороженно.

Печальная тенденция запросто могла продолжиться и в новом сезоне. ЦСКА взял фактурного Заболотного, а Березуцкий перестроился на схему 4-1-4-1, которая подразумевает наличие лишь одного нападающего (и даже оттянутого форварда в этой расстановке нет). Но и Чалову новый тренер постарался найти позицию, сдвинув его направо. Это очень интересное решение, да и сам игрок смотрит на него воодушевлённо. Правда, пока нет уверенности, что такой шаг поможет перезапустить карьеру форварда.

Какие качества у Чалова есть для игры на фланге

Фёдор неплохо сбалансирован, он умён и работоспособен, поэтому нет сомнений, что в теории может пробоваться на самых разных позициях. И у него есть качества, которые помогут играть на фланге атаки. Рассмотрим все на примере матча с «Уфой».

1) Качественная работа в подыгрыше, участие в комбинационных треугольниках. Подыгрыш – одна из сильнейших сторон Чалова, её он здорово прокачал ещё пару лет назад. Нападающий умеет принимать сложные мячи под давлением, стоя спиной к чужим воротам, быстро отыгрывается. В 4-3-3 треугольников на флангах особенно много, они создаются крайним защитником, крайним нападающим и одним из инсайдов. И в них пока Фёдор выглядит органично.

2) Открывания в передней линии, подготовка зоны при помощи ложных движений. Фёдор умеет совершать сразу несколько открываний в течение одной секунды, меняет направления, хорошо чувствует зоны – и эти качества пригодятся в том числе на позиции правого нападающего.

Яркий пример – эпизод, случившийся на 7-й минуте матча с «Уфой», когда Чалов нашёл зону в правом полуфланге и сильно прострелил на второй темп. Момент закончился опаснейшим ударом Облякова.

Менее яркий пример. Вытягивание левого латераля движением в недодачу, дальнейший резкий рывок в освободившееся пространство. От Марио пошла не очень точная передача, плюс самого Чалова в последний момент заблокировал Милетич – и Фёдор не смог разогнаться. Но эти манёвры у него поставлены всё равно хорошо, он будет создавать так зоны и врываться в них под передачи.

3) Выносливость, дисциплинированная работа в обороне. С точки зрения защитных характеристик Чалов подходит и для прессинга в верхнем блоке, и для позиционного блока 4-1-4-1: он садится в линию, перекрывает направления передач, добегает даже до низких позиций, если это требуется. Откровенных провалов быть не должно.

Почему сомнений всё равно многовато

Чалов точно будет приносить пользу на фланге, если у ЦСКА будет выстроенный футбол. При наличии отлаженных алгоритмов и своевременном наполнении зон партнёрами Фёдор сможет получать мяч в высоких точках, быстро отыгрываться, открываться под ответные передачи.

Однако факторов, которые ограничивают Чалова на фланге, всё равно многовато:

1) любой высококлассный вингер должен иметь хотя бы какую-то изюминку. Ею может быть высочайшая стартовая скорость, объём дриблинга, резкие смещения в центр под удар и обостряющий пас или, наоборот, уходы в лицевую под навес. Что есть у Чалова? С «Уфой» он выполнил всего одну успешную обводку (да и там ему «помог» соперник), а в ситуациях, когда можно было бы «взорвать» атаку индивидуальными действиями, футболист тормозил и искал поддержку. Ему очень нужна поддержка – иначе он не вылезает из сжатого пространства;

2) при обороне Чалов часто добегает до низких позиций. Соответственно, при контратаке ему придётся преодолевать по 40-50 метров на рывке. Но скоростные качества Чалова для этого – не уникальные, да и количество встреч с мячом в опасных точках наверняка снизится;

3) также очень вероятно, что снизится число ударов, касаний в штрафной. В матче с «Уфой» Чалов, например, не нанёс ни одного удара и совершил одно касание. А единственный острый эпизод, в котором он мог забить, — диагональный рывок под навес Щенникова во втором тайме. В таких ситуациях Фёдор насыщает переднюю линию и удваивает центр нападения. Но если атака идёт через центр или через правую сторону, он работает шире.

Выводы

В любом случае лучше играть, пусть и не на родной для себя позиции, чем сидеть на замене и терять уверенность в своих силах. Очевидно, что Заболотный сейчас будет рассматриваться как главный нападающий, и раз уж Березуцкий выбрал схему с одним нападающим (жаль, что Чалову никак не дадут сыграть в паре с фактурным форвардом), всяко лучше выходить справа, чем не выходить вообще.

Но важно понимать, что будет немало матчей, где Чалову придётся действовать не на сильных качествах. И сейчас ему будет крайне сложно вернуть утерянный статус яркого бомбардира. А это уже слегка смущает. В том числе – если рассматривать перспективы Фёдора в сборной России.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.