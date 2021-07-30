Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА при Березуцком: почему Фёдор Чалов стал играть на правом фланге, сможет ли футболист развиваться

Березуцкий пробует перезагрузить карьеру Чалова. Но есть опасения, что станет только хуже
Михаил Гончаров
Почему Фёдор Чалов стал играть на правом фланге
Комментарии
Перевод Фёдора направо – компромиссное решение ради игровой практики. А засверкает ли там футболист?

В последние годы мы заждались прогресса от Фёдора Чалова. Молодой нападающий, так ярко стартовавший в профессиональном футболе, в какой-то момент перестал развиваться. Он не закрепился в статусе бомбардира, так и не превратился в игрока национальной сборной, да даже в ЦСКА до сих пор не стал на 100% ключевым футболистом.

Тревожный знак: в прошлом чемпионате Чалов провёл 27 матчей, но в 14 случаях выходил на замену. Фёдор не был первой опцией в линии нападения даже в сложной кадровой ситуации: Гончаренко пробовал играть с Эджуке в роли «ложной девятки», ставил Гайча и Рондона, да и Олич поначалу относился к Фёдору настороженно.

Печальная тенденция запросто могла продолжиться и в новом сезоне. ЦСКА взял фактурного Заболотного, а Березуцкий перестроился на схему 4-1-4-1, которая подразумевает наличие лишь одного нападающего (и даже оттянутого форварда в этой расстановке нет). Но и Чалову новый тренер постарался найти позицию, сдвинув его направо. Это очень интересное решение, да и сам игрок смотрит на него воодушевлённо. Правда, пока нет уверенности, что такой шаг поможет перезапустить карьеру форварда.

Секрет победных угловых от ЦСКА. Это были очень любопытные противостояния! Секрет победных угловых от ЦСКА. Это были очень любопытные противостояния!

Какие качества у Чалова есть для игры на фланге

Фёдор неплохо сбалансирован, он умён и работоспособен, поэтому нет сомнений, что в теории может пробоваться на самых разных позициях. И у него есть качества, которые помогут играть на фланге атаки. Рассмотрим все на примере матча с «Уфой».

1) Качественная работа в подыгрыше, участие в комбинационных треугольниках. Подыгрыш – одна из сильнейших сторон Чалова, её он здорово прокачал ещё пару лет назад. Нападающий умеет принимать сложные мячи под давлением, стоя спиной к чужим воротам, быстро отыгрывается. В 4-3-3 треугольников на флангах особенно много, они создаются крайним защитником, крайним нападающим и одним из инсайдов. И в них пока Фёдор выглядит органично.

2) Открывания в передней линии, подготовка зоны при помощи ложных движений. Фёдор умеет совершать сразу несколько открываний в течение одной секунды, меняет направления, хорошо чувствует зоны – и эти качества пригодятся в том числе на позиции правого нападающего.

Яркий пример – эпизод, случившийся на 7-й минуте матча с «Уфой», когда Чалов нашёл зону в правом полуфланге и сильно прострелил на второй темп. Момент закончился опаснейшим ударом Облякова.

Менее яркий пример. Вытягивание левого латераля движением в недодачу, дальнейший резкий рывок в освободившееся пространство. От Марио пошла не очень точная передача, плюс самого Чалова в последний момент заблокировал Милетич – и Фёдор не смог разогнаться. Но эти манёвры у него поставлены всё равно хорошо, он будет создавать так зоны и врываться в них под передачи.

3) Выносливость, дисциплинированная работа в обороне. С точки зрения защитных характеристик Чалов подходит и для прессинга в верхнем блоке, и для позиционного блока 4-1-4-1: он садится в линию, перекрывает направления передач, добегает даже до низких позиций, если это требуется. Откровенных провалов быть не должно.

Влашич даже не разминался перед игрой и только формально был в запасе. Что это значит? Влашич даже не разминался перед игрой и только формально был в запасе. Что это значит?

Почему сомнений всё равно многовато

Чалов точно будет приносить пользу на фланге, если у ЦСКА будет выстроенный футбол. При наличии отлаженных алгоритмов и своевременном наполнении зон партнёрами Фёдор сможет получать мяч в высоких точках, быстро отыгрываться, открываться под ответные передачи.

Однако факторов, которые ограничивают Чалова на фланге, всё равно многовато:

1) любой высококлассный вингер должен иметь хотя бы какую-то изюминку. Ею может быть высочайшая стартовая скорость, объём дриблинга, резкие смещения в центр под удар и обостряющий пас или, наоборот, уходы в лицевую под навес. Что есть у Чалова? С «Уфой» он выполнил всего одну успешную обводку (да и там ему «помог» соперник), а в ситуациях, когда можно было бы «взорвать» атаку индивидуальными действиями, футболист тормозил и искал поддержку. Ему очень нужна поддержка – иначе он не вылезает из сжатого пространства;

2) при обороне Чалов часто добегает до низких позиций. Соответственно, при контратаке ему придётся преодолевать по 40-50 метров на рывке. Но скоростные качества Чалова для этого – не уникальные, да и количество встреч с мячом в опасных точках наверняка снизится;

3) также очень вероятно, что снизится число ударов, касаний в штрафной. В матче с «Уфой» Чалов, например, не нанёс ни одного удара и совершил одно касание. А единственный острый эпизод, в котором он мог забить, — диагональный рывок под навес Щенникова во втором тайме. В таких ситуациях Фёдор насыщает переднюю линию и удваивает центр нападения. Но если атака идёт через центр или через правую сторону, он работает шире.

Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения Березуцкий строит новый ЦСКА. Уже произошли любопытные изменения

Выводы

В любом случае лучше играть, пусть и не на родной для себя позиции, чем сидеть на замене и терять уверенность в своих силах. Очевидно, что Заболотный сейчас будет рассматриваться как главный нападающий, и раз уж Березуцкий выбрал схему с одним нападающим (жаль, что Чалову никак не дадут сыграть в паре с фактурным форвардом), всяко лучше выходить справа, чем не выходить вообще.

Но важно понимать, что будет немало матчей, где Чалову придётся действовать не на сильных качествах. И сейчас ему будет крайне сложно вернуть утерянный статус яркого бомбардира. А это уже слегка смущает. В том числе – если рассматривать перспективы Фёдора в сборной России.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021