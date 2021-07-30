Галицкому надоело господство Питера и Москвы. «Краснодар» включится в борьбу за золото?

Сергей Галицкий меняется. И, кажется, ещё несколько лет назад переформатировал идею с 11 воспитанниками в стартовом составе в план по завоеванию чемпионства без утопических принципов. Впрочем, для достижения цели требуется время. Владелец «Краснодара» начал с мощных закупок перед сезоном-2019/2020, когда потратил почти 30 миллионов евро для хорошего выступления в Лиге чемпионов. Тогда в клуб пришли Реми Кабелла, Тони де Вильена, Кайо, Маркус Берг и ещё несколько футболистов. В 2018-м тоже были серьёзные траты, но не такого масштаба. В прошлом году из-за коронавируса — тишина, а теперь владелец «Краснодара» снова выходит на рынок с большими деньгами.

Главное изменение прошлого сезона, которое может завершить процесс трансформации, — смена главного тренера. Виктор Гончаренко не соответствует некогда одному из базовых постулатов — развивать не только своих игроков, но и тренеров. Он пришёл из ЦСКА со своим штабом делать результат. И Галицкий не жалеет под этот проект денег: этим летом он раскошелился на 20 миллионов евро под переход Кордобы, купил у «Ахмата» Ильина и, очевидно, на этом не собирается останавливаться. Сейчас «Краснодар» точно один из главных ньюсмейкеров рынка в РПЛ. А Галицкий, вероятно, не пожалеет денег под большую цель — борьбу за медали чемпионата.

Неспроста с клубом постоянно связывают разных игроков: из последнего — Гжегож Крыховяк. Один из лучших полузащитников РПЛ последних сезонов, судя по всему, действительно ведёт разговор о переходе из «Локомотива». Пусть никого не смущает его возраст — на скоростях в РПЛ он наверняка сможет поиграть ещё 2-3 года. Есть и не менее интересные варианты — в Португалии утверждают, что «Краснодар» предложил 8 миллионов евро за опорного полузащитника «Бенфики» Габриэля. Игрок основы одной из главных команд Португалии не торопится рассматривать вариант, но его может переубедить высокая зарплата. Опять же, если Галицкий не поскупится. Ещё с клубом связывают бразильского нападающего Педро из «Фламенго» с ценником в 15 миллионов евро.

А теперь представьте, что к нынешнему и без того не слабому составу «Краснодара» добавятся ещё 2-3 игрока высокого уровня. Плюс Гончаренко, который в своё время с куда более слабым составом приводил ЦСКА ко второму месту. Да, в этом сезоне конкуренция явно будет высокой — «Зенит» не хочет отдавать титул, «Спартак» планирует его забрать в честь столетия клуба. Но как же будет приятно Галицкому разбить все мечты конкурентов, пусть и немного потратившись. И привезти медали в Краснодар. Господство Питера и Москвы, кажется, окончательно надоело хозяину «Краснодара».

При этом он не забывает о молодёжи. Клуб остаётся лидером по числу затрат на академию. Однако, судя по всему, владелец понял, что одними воспитанниками ничего не выиграть. А вот выгодно их продавать, оставляя у себя лучших — вполне рабочий вариант.