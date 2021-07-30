«Спас от позора». За один матч в Нидерландах Тиль забил больше, чем за сезон в «Спартаке»

Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку», оформил хет-трик за «Фейеноорд» и, как пишут голландские СМИ, «спас свой клуб от позора в Лиге конференций» в матче с косовской «Дритой». Полузащитник на 7-й минуте открыл счёт, но потом его клуб пропустил два с разницей в четыре минуты и до перерыва так и не смог изменить ситуацию — допустил ряд ошибок и упустил очевидные моменты. В середине второго тайма Гус сравнял счёт, а на 90-й вывел свою команду вперёд, что вполне можно приравнять к чуду – у «Дриты» до этого были шансы всё же вырвать победу. Победный гол получился слегка суматошным – после подачи углового вратарь Фатон Малоку спас ворота, но Тиль оказался первым на добивании. Посмотреть главный момент вечера для «Фейеноорда» можно здесь.

«Я мог бы и пять забить! – сказал полузащитник после матча. – Но сейчас это уже не имеет значения. Мы забили три. Очень этому рад. Это был сумасшедший вечер. У меня уже были судороги в ногах, поэтому счастлив, что смог забить до конца основного времени – я бы не пережил овертайм».

Тиль подпевал «победной песне», которую затянул стадион после гола: «Мне она очень нравится. Но, играя в Нидерландах, каждый раз слышал её, когда моя команда проигрывала – и в такие моменты, скажу я вам, становилось очень грустно. Сейчас я счастлив».

А потом слушал, как фанатская трибуна распевает его имя после финального свистка.

В интернете болельщики остались приятно удивлены выступлением Тиля.

Feyenoordvooraltijdfeyenoord: «Единственное светлое пятно этого вечера».

ture71 в ответ на комментарий, что Тиль плохой игрок: «Вы видели документальный фильм о Гусе, который был снят в Москве? Вы должны понимать, что этот мальчик был глубоко несчастен, потому что находился далеко от семьи и друзей. Он очень хорош, по крайней мере, для голландской лиги, и мы, болельщики «Фейеноорда», должны быть счастливы, что он хочет играть за нас».

Danny91: «Наш голландский Мюллер…»

Daanos: «Герой».

Tsjiendwal: «Матч – беспорядок. Но было и светлое пятно… Да, это Тиль!»

FF13: «Плохой матч, но Гус спас положение».

fr_1993: «Я пока не собираюсь присоединяться к тильской эйфории, так как команда была не особо успешна этим вечером. Тем не менее здорово, что он забил голы и дал нам возможность пройти дальше».

Frcabral на сайте fr12.nl: «Я лично думал, основываясь на его прошлых матчах, что это была плохая покупка, и это больше не Гус Тиль своего времени. К счастью, сегодня он доказал обратное. Надеюсь, ему просто нужно было привыкнуть к новому месту!»

Времени привыкнуть у Тиля было немало – в Нидерланды он переехал в начале июня. А скептицизм некоторых по поводу его перехода в «Фейеноорд» объясняется неудачами последних двух лет. Самый дорогой футболист в истории «Спартака» (€ 18 млн) в первом сезоне в московском клубе так и не стал основным, не вписавшись в тактическую схему Доменико Тедеско. Вот что тренер говорил про голландца в интервью «Спорт-экспрессу»:

«Тема Тиля поднималась на каждой пресс-конференции, она действительно непростая. Мне приходилось очень много общаться и с самим Гусом, и с президентом Федуном. Отмечу, что Тиль — парень с отличным характером, прилежно тренировался, но в матчах удача от него отворачивалась. Ему ведь тоже приходилось непросто. Когда тебя купили за рекордную сумму, то это огромное давление, с которым надо справляться, это ожидания, что футболист сразу начнет давать результат без скидок на притирку. Постоянно повторял ему: «Не думай, что от тебя многого ждут. Играй спокойно, делай то, что умеешь. Мы дадим тебе время на адаптацию. Останешься в запасе, выйдешь на замену на 60-й минуте со свежими силами против подуставшего соперника, не будет большого давления». Говорил Леониду Федуну и Томасу Цорну, что мы должны запастись терпением в отношении Тиля».

Когда появилась возможность отдать полузащитника в аренду, обе стороны быстро сошлись в решении: Гус хотел уйти, чтобы проводить больше времени на поле, клубу тоже в каком-то отношении стало проще. Но во «Фрайбурге» у него тоже сложилось так себе: за семь матчей всего один раз появился в старте. Вернувшись в Москву, Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года и снова уехал в аренду, где у него наконец получилось блеснуть в первых же играх. Примечательно, что за один матч в Нидерландах Тиль забил больше мячей (3), чем за сезон в «Спартаке» (2).